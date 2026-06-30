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Concejo: buscan ordenar la reconversión de los puestos de diarios

Un proyecto propone reglas claras para que los canillitas puedan sumar nuevas actividades comerciales para capear la crisis sin perder su identidad ni convertirse solo en locales gastronómicos

Nicolás Maggi

Por Nicolás Maggi

30 de junio 2026 · 06:30hs
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La venta de diarios y revistas continuará siendo la actividad principal de los puestos y la iniciativa no habilita la instalación de mesas ni sillas.

La venta de diarios y revistas continuará siendo la actividad principal de los puestos y la iniciativa no habilita la instalación de mesas ni sillas.

Los tradicionales puestos de diarios y revistas de Rosario podrían iniciar una nueva etapa. Un proyecto en el Concejo Municipal propone crear un Régimen de Modernización y Reconversión del Sector de Canillitas, con el objetivo de acompañar el proceso de transformación que encararon los puestos como respuesta a la crisis que atraviesa la actividad a partir de la caída de la venta de diarios y los cambios en los hábitos de consumo.

La iniciativa de la concejala Carolina Labayru parte de un diagnóstico conocido: cada vez se venden menos publicaciones en papel. La irrupción de las plataformas digitales y los cambios en la forma en que las personas consumen información modificaron profundamente una actividad que durante décadas fue parte de la vida cotidiana de la ciudad.

La caída sostenida en la venta de diarios y revistas en papel obligó a muchos canillitas a buscar nuevas formas de sostener su trabajo, y muchos kioscos comenzaron a diversificar su oferta para sostenerse. En algunos casos, con la incorporación de venta de café y panificados. El proyecto sostiene que esa reconversión ya está ocurriendo de hecho y que ahora es necesario establecer reglas claras para definir qué actividades podrán incorporarse y bajo qué condiciones. Los puestos son alrededor de 160 en toda la ciudad.

>>Leer más: Un kiosco con nueva vida: en Rosario abrió el primer puesto de diarios que suma cafetería

Transformación

La intención, según plantea la iniciativa, no es transformar todos los puestos en cafeterías o locales gastronómicos, sino acompañar a un sector histórico de la ciudad que necesita adaptarse para sobrevivir, dándole un marco normativo a ese proceso que arrancó con una modificación en la ordenanza que los regula sancionada en octubre de 2024. Es decir: que los canillitas puedan sumar una fuente complementaria de ingresos sin dejar de ser canillitas. Pero que la venta sea al paso.

Por eso la ordenanza mantiene muy claro cuál es la actividad principal y pone límites respecto de qué se puede vender y cómo. La venta de diarios y revistas continuará siendo la actividad principal de los puestos y la iniciativa no habilita la instalación de mesas ni sillas ni la transformación de los kioscos en locales gastronómicos. En ese contexto, propone habilitar la venta de café, incluso de especialidad, bebidas sin alcohol, panificados, pastelería, sándwiches, viandas y otros alimentos elaborados fuera del lugar y listos para consumir.

Al mismo tiempo, fija límites precisos. Los kioscos no podrán elaborar comidas, manipular alimentos crudos ni realizar frituras o procesos que generen humo. Todos los productos deberán llegar envasados y rotulados de origen, los responsables tendrán que contar con Carnet de Manipulación de Alimentos y cumplir las condiciones bromatológicas que establezca el municipio.

>>Leer más: El legado de Don Guillermo, el papá que inculcó una pasión que ya lleva tres generaciones

Identidad

Al respecto, Labayru señaló que la ciudad tiene la responsabilidad de acompañar a actividades tradicionales que atraviesan procesos de transformación por razones tecnológicas y culturales. "No queremos que los kioscos de diarios y revistas dejen de ser kioscos de diarios y revistas. Queremos que los canillitas puedan seguir trabajando en un contexto que cambió muchísimo", explicó.

"Los hábitos cambiaron. Cada vez más personas leen las noticias desde un celular y eso impactó directamente sobre los canillitas. Frente a esa realidad podemos mirar para otro lado o generar herramientas para que quienes trabajan todos los días puedan adaptarse y seguir adelante", dijo la concejal.

Según la representante de Unidos, uno de los objetivos centrales del proyecto es ordenar una realidad que ya comenzó a manifestarse en algunos puestos de diarios, estableciendo reglas claras para todos.

"Queremos una actualización responsable. No buscamos que los kioscos de diarios y revistas se conviertan en bares ni abrir una puerta sin límites. Por eso el proyecto define con claridad qué actividades complementarias podrán desarrollarse, bajo qué condiciones y con qué controles", especificó.

>>Leer más: Nueva desregulación: los quioscos de diarios ahora podrán funcionar como centros de retiro postal

Reglas claras

Por eso, otro de los ejes del proyecto es preservar el uso del espacio público. La actividad gastronómica solo podrá desarrollarse bajo la modalidad “al paso”: estará prohibida la instalación de mesas, sillas, sombrillas u otros elementos que ocupen la vereda, mientras que cualquier modificación física de los puestos deberá ser aprobada por el municipio.

La propuesta también crea un Registro de Titulares de Puestos de Diarios y Revistas para relevar a quienes quieran incorporarse al régimen, facilitar las capacitaciones y ordenar el proceso de adecuación y fiscalización.

El expediente ingresó al Concejo Municipal el 18 de junio y fue girado a la Comisión de Gobierno para su tratamiento. Si avanza, Rosario contará con un marco específico para regular una reconversión que ya empezó a verse en la calle: la de los kioscos que buscan reinventarse para seguir siendo parte del paisaje urbano, pero con reglas comunes que delimiten hasta dónde puede llegar esa transformación.

"Las ciudades cambian y las actividades económicas también. El desafío es acompañar esos cambios sin perder identidad. Este proyecto busca justamente ese equilibrio: ofrecer nuevas oportunidades para sostener una actividad histórica de Rosario y, al mismo tiempo, proteger aquello que la hace parte del paisaje y de la historia de nuestra ciudad", cerró la edil.

>>Leer más: Los puestos de diarios podrán ser también cafeterías al paso

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