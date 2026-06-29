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Hazaña de Paraguay: eliminó a Alemania, con un penal del ex-Newell's José Canale

El zaguero anotó el último tiro en la definición por penales, tras el 1 a 1 en el tiempo reglamentario y el suplementario. Paraguay irá ante Francia o Suecia

29 de junio 2026 · 21:07hs
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José Canale

José Canale, exzaguero de Newell's, y Orlando Guill, responsables del triunfo de Paraguay.

Para el fútbol paraguayo es un día histórico. Inolvidable. Su selección derrotó por primera vez a Alemania en un Mundial y clasificó a los octavos de final. El conjunto conducido por Gustavo Alfaro venció en la definición por penales (4-3), tras igualar 1 a 1 en el tiempo reglamentario y no modificarse el marcador en el suplementario.

El último tiro desde los doce pasos, el que aseguró la victoria, fue de José María Canale, el zaguero que pasó por Newell's en la temporada 2021. Su nombre quedará en la memoria de todos los paraguayos.

La selección guaraní se medirá en los octavos de final con Francia o Suecia, quienes jugarán este martes.

Canale definió con autoridad. Su disparo ingresó arriba, a la izquierda del veterano Neuer. Cerró un partido que Paraguay luchó de principio a fin y que tuvo la actuación decisiva de Orlando Gill. El arquero impidió en varias ocasiones la caída de su arco y detuvo dos remates en la definición por penales.

>> Leer más: Cuándo juega la selección argentina los 16avos de final del Mundial 2026: día, horario, sede y TV

Desde el principio, Alemania se dedicó a atacar ante un seleccionado paraguayo que prefirió la espera. Los planteos de ambos quedaron en claro desde los primeros minutos. Jugadas de riesgo sobre el arco del paraguayo Gill no hubo ninguna hasta el cierre de la primera etapa. Joshua Kimmich pateó mordido y detuvo el golero de San Lorenzo.

El gol de Julio Enciso

La ocasión desperdiciada fue cuando Paraguay ya ganaba por 1 a 0. A los 41', Damián Bobadilla cortó desde el piso. Miguel Almirón abrió a la derecha para el centro de Matías Galarza Fondo y Julio Enciso impactó de cabeza para la apertura del marcador.

El mismo Enciso la picó pero alcanzó a desviar el arquero Manuel Neuer, tras una entrega corta de Kimmich, en el comienzo de la segunda etapa. Paraguay no convirtió y sí lo haría instantes después Alemania.

El empate de Alemania

A los 54', Florian Wirtz la metió al área paraguaya y Kai Havertz se anticipó al ex-Newell's José María Canale y la colocó junto al palo.

Havertz volvió a ganar de arriba en otro envío, pero esta vez Gill alcanzó a interceptar. Y nuevamente el arquero pudo en otro cabezazo del delantero germano en la segunda etapa del tiempo suplementario.

Gill nuevamente agigantó su figura al impedir un gol olímpico de Kimmich y un cabezazo de Waldemar Anton.

Gill y Canale, determinantes

El partido fue a definición por penales. Gracias a dos atajadas de Gill, la selección paraguaya sacó ventaja de 3 a 1. Quedaban dos tiros por lado. Pero la albirroja desperdició la diferencia. Antonio Sanabria la mandó afuera y Fabián Balbuena pateó débil y detuvo Neuer.

En el arranque de la tanda de un penal, Jonathan Tah la mandó por arriba del travesaño. Canale se paró delante de la pelota, no dejó pasar la oportunidad y la metió para un triunfo que es una hazaña para la selección paraguaya.

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