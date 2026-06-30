Susto en Circunvalación: la camioneta en la que viajaban se prendió fuego al amanecer

Tres empleados de la EPE se sorprendieron por el incendio mientras viajaban por la zona oeste, donde otros automovilistas les advirtieron sobre la falla

El Centro Integrado de Operaciones Rosario (Cior) reportó este martes una importante demora de tránsito debido al incendio de un vehículo sobre avenida Circunvalación . El operativo policial comenzó cerca del amanecer, cuando un grupo de trabajadores notó que su camioneta se había prendido fuego en plena marcha por la zona oeste.

Los tres empleados de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) tuvieron que bajarse del furgón de manera urgente por las llamas que se desataron sobre el anillo exterior ubicado entre Pellegrini y 27 de Febrero. Uno de sus jefes le confirmó a LT8 que todos resultaron ilesos gracias al aviso de otros conductores y una rápida maniobra para descender en la banquina.

En medio del procedimiento de los bomberos y las fuerzas de seguridad provinciales, la Municipalidad recomendó evitar el acceso a Circunvalación para ir hacia el sur . A primera hora se registraba una congestión vehicular importante en el enlace con la colectora José María Rosa desde la autopista Rosario-Córdoba.

El principio de incendio se desató mientras el conductor de una Peugeot Boxer y sus compañeros circulaban por el carril rápido del anillo exterior de la autopista urbana. "Otra persona le avisó que tenía prendido fuego el motor" , detallaron testigos en el lugar.

#ElPrimero

Un utilitario de @epeoficial, incendiado cuando circulaba por Circunvalación, entre Pellegrini y 27 de Febrero.

"Quienes viajaban están bien. Personas que circulaban por allí les avisaron del fuego"

Un empleado de EPE

Vía @maxiklan https://t.co/cZRiECuFxl pic.twitter.com/mTyMBSbFQH — LT8 am830 (@LT8am830) June 30, 2026

De acuerdo a la versión preliminar, los operarios venían escuchando un ruido mientras iban para la base de operaciones. En ese momento, el chofer cruzó hacia la banquina para escapar. Después del pedido de ayuda, su superior confirmó: "Están todos bien. Gracias a Dios, no les pasó nada".

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En primera instancia, los empleados de la EPE no tenían pistas sobre la posible causa de la falla mecánica. Lo cierto es que la camioneta estaba cargada de herramientas y se quedaron a esperar el final del procedimiento de los bomberos para ver qué podían hacer con los elementos de trabajo y evaluar el daño del utilitario.

Entre otras cuestiones preocupantes, los testigos advirtieron el fuego se propagó rápidamente mientras iban circulando hacia 27 de Febrero. De hecho, ni siquiera tuvieron tiempo suficiente para agarrar el extintor y sofocar las llamas sobre la parte delantera de la carrocería.

¿Dónde hay cortes de tránsito este martes en Rosario?

Además de la reducción de calzada por el incendio en Circunvalación, el municipio reportó demoras en avenida Pellegrini para ir hacia el centro. Lo mismo ocurría en el tramo de bulevar Oroño que va desde Santa Fe hasta el parque de la Independencia. Por otra parte, fuentes oficiales anunciaron los siguientes cortes de tránsito por obras para este martes en Rosario:

Bulevar Seguí entre San Martín y Entre Ríos, lado norte

Bulevar Seguí entre bulevar Oroño y Dorrego

Lamadrid entre Sarmiento y avenida San Martín

Maipú y San Lorenzo (obra de Aguas Santafesinas SA)

Buenos Aires entre Gaboto y Amenábar

Humberto Primo entre Díaz Vélez y Mar del Plata

Bulevar Avellaneda y Harding

Pasaje Tiscornia entre avenida Ovidio Lagos y avenida Francia

Ceres entre Suipacha y avenida Francia

Herrera entre Suipacha y avenida Ovidio Lagos

Pasco y San Martín

Avenida Ovidio Lagos entre Garay y Rueda

Por último, las autoridades locales recordaron que se mantenían las restricciones para circular por los siguientes sectores: