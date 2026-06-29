El tiempo en Rosario: un martes agradable antes de que baje la temperatura

La máxima no superaría los 15º y la mínima estaría en 4º, con leve descenso paulatino en los próximos días

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este martes 30 de junio cielo algo nublado y una temperatura entre 15º y 4º, que empezaría lentamente a descender en los siguientes días para llegar a una mínima de 0º el sábado.

La madrugada del martes llega con vientos leves del noreste, un registro de 8º y cielo parcialmente nublado cambiando a algo nublado en la mañana, ya con los termómetros marcando 4º. Para la tarde se espera que esté ligeramente nublado, con una máxima de 15º bajando a 9º en la noche.

El miércoles empezarían a descender las marcas, con una máxima de 13º y una mínima de 3º. Habría cielo mayormente nublado y fuertes ráfagas de vientos desde la tarde.

El jueves estaría algo nublado, con registros entre 12º y 3º.

El viernes estaría mayormente nublado, con 13º de máxima y apenas 1º de mínima.

Para el sábado se anuncia un leve ascenso de la máxima, que llegaría a 15º, y un descenso de la mínima, que rondaría los 0º. El cielo estaría entre mayormente y parcialmente nublado.

El domingo tendría 13º de máxima, la mínima subiría hasta los 4º y el cielo estaría algo nublado.