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De la mano de un ex-Newell's, un pueblo de dos mil habitantes gritó campeón tras 81 años

Martín Tonso, campeón con la Lepra de Martino, regresó al club de su pueblo con la ilusión de obtener la vuelta olímpica. "Toda la vida en el club y coronarlo así es el sueño de todos", sostuvo

Luis Castro

Por Luis Castro

30 de junio 2026 · 08:07hs
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Godeken campeón. Martín Tonso junto a familiares y amigos tras la coronación en la Liga Interprovincial.

Godeken campeón. Martín Tonso junto a familiares y amigos tras la coronación en la Liga Interprovincial.
De la mano de un ex-Newells, un pueblo de dos mil habitantes gritó campeón tras 81 años

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De la mano de un ex-Newells, un pueblo de dos mil habitantes gritó campeón tras 81 años

De la mano de un ex-Newells, un pueblo de dos mil habitantes gritó campeón tras 81 años

El reconocido Nicolás Ramírez

El reconocido Nicolás Ramírez, árbitro de primera división, fue el encargado de dirigir la final.

Godeken hizo historia en el fútbol. El club del pueblo con menos de dos mil habitantes -distante a 175 kilómetros de Rosario- se consagró campeón por segunda vez en la Liga Interprovincial y después de 81 años de espera por una vuelta olímpica. Uno que marcó el camino hacia la gloria y que volvió al club de sus amores para este fin es Martín Tonso, el exjugador de Newell's que logró el título con la Lepra en 2013 de la mano de Gerardo Martino. "Lograr el título es indescriptible. Toda la vida en el club y coronarlo así es el sueño de todos", sostuvo el exjugador de la Lepra.

El Camotero, que había igualado en la final de ida del Apertura de visitante 0-0, en la vuelta empató 1 a 1 ante Chañarense, pero en la definición por penales se impuso por 4 a 2 y se quedó con todos los postergados festejos en un pueblo que se pintó de azul y amarillo. Un detalle a destacar es que el encuentro fue dirigido por Nicolás Ramírez, reconocido árbitro de primera división y que era uno de los candidatos a ir al Mundial 2026.

La entidad de Chañar Ladeado se había puesto en ventaja a través de un penal por Ponti, pero luego Lucas Gentiletti (hermano de Santiago y que también jugó en Godeken) empató para llevar a la definición por penales. Con la victoria por esa vía se inició una fiesta de los Camoteros que duró hasta las primeras horas de este lunes, algo lógico después de tanta espera por conseguir un título.

>>Leer más: Un excampeón con el Newell's del Tata Martino volvió a sus raíces

La palabra del campeón

"En un principio la vuelta era poder cerrar jugando con amigos de toda la vida, siempre con la ilusión de conseguir algún título. Lo buscamos con mucha gente adentro y afuera de la cancha, mucho trabajo y sacrificio. Por eso la alegría es tremenda", expresó Tonso en diálogo con Ovación.

>>Leer más: Qué es de la vida de Ricardo Lunari: de la decepción por el trato en Newell's al Concejo Municipal

Y continuó: "El pueblo entero esperó mucho tiempo volver a ser campeones. En lo personal, ir terminando y lograr el título es indescriptible. Toda la vida en el club y coronarlo así es el sueño de todos".

Los que quedaron en la historia

Plantel: Segundo Cejas, Juan Pablo Marinozzi, Axel Mansilla, Lucas Badaluco, Juan Pablo Valerga, Horacio Balbuena, Julián Anselmo, Nahuel Rodríguez, Benjamin Ortiz, Bernardo Marinozzi, Erico Herrera, Gino Rucci, Blas Gabalda, Thiago Ñáñez, Martín Tonso, Mateo Ciciliani, Fausto Rucci, Francisco Bordino, Oscar Ortega, José Ríos, Lucas Gentiletti, Mateo Trossero, Santiago Fabro, Valentín Natali y Kevin Morganti.

Cuerpo técnico: Ariel Damato, Samuel Falcone, Ignacio Don, Iván pozzoli y Emiliano Rossi.

Comisión de fútbol: Cristian Lumani (presidente), Santiago Guzmán, Marcelo Toma, Juan Sebastián Rucci, Nahiara Tonso, Leonel llinas y Rodrigo Fugante, entre otros.

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