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Angelini: "Vamos a poner tras las rejas a todos los que participaron del asesinato del policía en Carcarañá"

El secretario de Gestión Institucional de la provincia confirmó la detención de dos hombres acusados de participar en el crimen del oficial Damián López

29 de junio 2026 · 17:44hs
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El secretario de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe

El secretario de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Federico Angelini. 

El secretario de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Federico Angelini, aseguró este lunes que el gobierno provincial avanzará “hasta las últimas consecuencias” para detener a todos los responsables del asesinato del oficial Damián López, quien murió producto de la violenta agresión recibida mientras prestaba servicio durante el operativo de seguridad de la final de la Liga Cañadense, disputada el domingo entre Club Atlético Carcarañá y Sportivo Las Parejas.

Las declaraciones fueron realizadas durante una conferencia de prensa en la que también se informó sobre los allanamientos concretados por la Policía de Investigaciones (PDI) y grupos tácticos de la Policía de Santa Fe en las localidades de Carcarañá y Correa, donde fueron detenidos dos hombres de 35 años, señalados como presuntos autores de la agresión que derivó en la muerte del efectivo policial.

“Los familiares, amigos y compañeros de Damián López van a estar acompañados por la provincia de Santa Fe frente a este terrible hecho. El asesinato de un integrante de nuestra fuerza de seguridad nos obliga a actuar con toda la firmeza para capturar a estos salvajes y lograr que pasen el resto de sus días detrás de las rejas”, sostuvo Angelini.

El funcionario remarcó que el gobierno respalda el trabajo de las fuerzas de seguridad. “Les exigimos que den todo para cuidar a los santafesinos, pero también queremos que sepan que hay un Estado que los va a cuidar y los va a respaldar cuando sean víctimas de hechos de esta gravedad”, afirmó.

El ataque en Carcarañá

Respecto de la investigación, Angelini señaló que la causa continúa bajo la conducción de la Fiscalía y sostuvo que la agresión fue protagonizada por personas que actuaron con un nivel extremo de violencia. “Para nosotros no son hinchas. Son asesinos que atacaron a nuestra fuerza de seguridad y terminaron con la vida de un policía de la provincia”, expresó.

Asimismo, confirmó que hasta el momento hay dos personas detenidas y destacó la rapidez con la que actuó la Policía de Investigaciones en coordinación con el Ministerio Público de la Acusación. “Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, capturando y poniendo a disposición de la Justicia a cada una de las personas que hayan participado, directa o indirectamente, de este ataque”, enfatizó.

Consultado sobre las distintas versiones que circularon en torno al episodio, Angelini fue categórico: “La única certeza es que nuestro policía fue brutalmente asesinado. Todos los demás detalles forman parte de la investigación judicial y queremos preservar las pruebas para que tengan el mayor valor posible durante el proceso”.

>> Leer más: Murió el policía atacado en un partido de fútbol en Carcarañá y por el caso hay dos detenidos

Detalles de los procedimientos

Los allanamientos fueron realizados por personal de la Policía de Investigaciones del departamento Iriondo junto con grupos tácticos de la Unidad Regional XVII en las localidades de Carcarañá y Correa.

Como resultado de los operativos fueron detenidos Agustín A. y Juan Carlos Z., ambos de 35 años, quienes quedaron a disposición del fiscal Juan Pablo Baños, a cargo de la investigación. Los sospechosos serán llevados a audiencia imputativa en fecha y horario que determinarán los Tribunales de Cañada de Gómez.

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