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Marcelo Bielsa: "Esta despedida es muy dolorosa por las ilusiones que me hice"

El rosarino repasó lo sucedido con la selección de Uruguay en el Mundial. Negó una reunión con los referentes y dijo que hubo planteos del plantel que aceptó

30 de junio 2026 · 19:50hs
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Marcelo Bielsa dijo que el plantel de Uruguay no hizo nada para que no pudiera conducirlos.

Marcelo Bielsa dijo que el plantel de Uruguay no hizo nada "para que no pudiera conducirlos".

Se esperaba la palabra de Marcelo Bielsa. Cada declaración suya merece la pena escucharla. Más todavía cuando se trata de una conferencia de prensa para hablar sobre lo sucedido con el seleccionado de Uruguay en el Mundial 2026, eliminado en la fase de grupos. En la conferencia de prensa que se realizó este martes en el estadio Centenario, el entrenador rosarino manifestó que "esta despedida es muy dolorosa por las ilusiones" que tenía.

El entrenador aseguró que no existió ningún quiebre en la relación con el plantel ("Ellos no hicieron nada que impidiera conducirlos") y descartó que referentes del equipo le hayan planteado una reunión antes del partido contra España. Reconoció que le solicitaron una "reducción de las charlas", en cuanto al tiempo de extensión y "no entrenar separados en dos grupos", cuestiones que aceptó.

"No puedo justificar la posición que obtuvimos", sostuvo sobre su responsabilidad en la rápida despedida de la Copa del Mundo. "Este cierre, esta despedida es muy dolorosa por las ilusiones que yo me hice cuando tomé este proyecto con lo mal que terminó. Por el esfuerzo en el que arrastré a mucha gente, especialmente a los jugadores que tuvieron una gran capacidad de esfuerzo enorme", declaró.

"Es una frustración muy grande"

"Siento que hemos decepcionado a los aficionados, que es una frustración muy grande. Es totalmente imprevisto que la posición nuestra fuera esa. Era difícil de imaginar. Es una caída que nadie puede admitirla y soportarla", manifestó.

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En relación a su responsabilidad por la eliminación de Uruguay en la primera ronda, declaró: "Creo que es muy claro que no puedo justificar la posición que obtuvimos. La gestión que hice de los recursos con los que contaba, por la calidad de jugadores con la que contaba, no fue suficiente. Hicimos lo máximo, tanto yo como mis compañeros de trabajo y los jugadores, pero claramente no alcanzó".

"Estábamos lo suficientemente unidos"

Bielsa aseguró que nunca se rompió la unidad entre cuerpo técnico y jugador. "Un exjugador de la selección uruguaya dijo que se vio claramente adentro de la cancha que el grupo y el entrenador estaban desunidos. Yo digo que se vio exactamente lo contrario. Estábamos lo suficientemente unidos para correr el 20 por ciento más de Arabia, el 30 más que Cabo Verde y el 25 más que España", señaló.

"Ellos (por los futbolistas) no hicieron nada que impidiera conducirlos, poder darle todos los argumentos que estaban a mi alcance para que el resultado fuera el que merecían", dijo.

Bielsa descartó una reunión con los referentes

El entrenador descartó que los referentes le pidieran una reunión previo al último partido contra España y que durante la misma le dijeron que modifique la forma de juego. "Respecto de cambiar la estrategia, lo que pueda decir es que eso no sucedió. Y de haber sucedido, era algo que no hablaría bien de los jugadores. Pero en realidad no sucedió. La observación del partido con España indica que jugamos con mis idea, que siempre fueron las mismas", sostuvo.

Bielsa contó que "hubo un pedido vinculado a la reducción de las charlas. Ellos entendían que preferían que ese tiempo se redujera y acepté. Después del partido con Estados Unidos, donde mantuve charlas con varios jugadores de las que participó Matías Pérez, hablaron de esas dos cosas. Asumí un compromiso de considerarlo, lo hice, pero llegó un momento que no fue suficiente y me lo plantearon".

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"Las charlas tienen que ver con el rival a enfrentar, en las que se explica el entrenamiento que vamos a hacer, sobre partidos anteriores, individuales con los jugadores y dos charlas más con la Fifa y una motivacional. Lo registré y nunca eran superiores a 10 minutos. El destinatario de un mensaje tiene el derecho de decir lo que le sirve y lo que no", agregó.

Además, contó que "existieron muchas reuniones desde el partido con Estados Unidos hasta el Mundial", en las cuales le "plantearon la idea de no entrenar separados en dos grupos".

"Las cosas son muy claras. Si alguien prefiere la convivencia a la calidad del entrenamiento, una cuestión de compañerismo, hay que aceptar el pedido", sostuvo.

La "grandeza" de Muslera

Con respecto al estado de salud de Fernando Muslera para el encuentro contra España, explicó: "Lo que pasó fue que el día previo tuvo 38.1 de fiebre, y yo obviamente, que estaba informado. El día del partido no tenía fiebre y estaba con disposición absoluta a jugar, no tenía síntomas, dolor ni merma de capacidad física".

"Comento algo que habla de la grandeza de Muslera. Nunca me pasó que un jugador pidiera ser sustituido y el motivo por el cual comunicara ese deseo fuera el efecto en su ánimo de los errores cometidos. Muslera me dijo que prefería dejar de jugar porque las posibilidades del grupo estaban intactas y él no estaba en las mejores condiciones para afrontar el segundo tiempo", añadió.

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