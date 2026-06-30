Nadia Podoroska, entre el privilegio de volver a Wimbledon y la derrota en el debut

La rosarina participó por tercera vez en el Grand Slam londinense y fue eliminada por la ucraniana Marta Kostyuk. Dura caída de Francisco Cerúndolo

Nadia Podoroska participó por tercera vez en el torneo de tenis de Wimbledon.

La participación de la rosarina Nadia Podoroska en el torneo de tenis de Wimbledon se terminó pronto. Perdió este martes en el debut contra la ucraniana Marta Kostyuk, reciente semifinalista en Roland Garros, por 6/1 y 6/2 en 55 minutos. La caída fue lógica , teniendo en cuenta la actualidad de una y otra.

"Que privilegio volver a estar acá en Wimbledon· , publicó Podoroska en su cuenta de Instagram días antes de jugar su tercer Grand Slam londinense.

La posibilidad de competir en el All England Tennis Club era de por sí un gran halago para la rosarina. Hace pocos meses se insertó en el circuito después de un largo tiempo de inactividad por un problema físico.

Este inconveniente de salud fue el que le permitió jugar en Wimbledon, con ranking protegido. Actualmente ocupa el puesto 594º. Kostyuk, su rival en Londres, está 13ª.

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La derrota no le quitó trascendencia al hecho de que la rosarina haya vuelto a jugar en Wimbledon. Sus anteriores participaciones fueron en 2021, accediendo hasta la segunda ronda, y 2022, siendo eliminada en la primera.

Otro día negro para el tenis argentino

La jornada del martes fue negra para los tenistas argentinos. Principalmente por la eliminación de Francisco Cerúndolo (18º preclasificado) y sobre el que había expectativas de que llegue a la segunda semana de competencia. Perdió ante el español Jaume Munar por 6/1, 6/4 y 6/3.

Francisco Cerúndolo no cumplió con las expectativas. Perdió con Jaume Munar.

Martín Etcheverry (29º) también se despidió de Wimbledon. Lo superó el italiano Lorenzo Sonego por 6/4, 6/4, 6/7 (2) y 6/4.

Otra derrota argentina fue la de Román Burruchaga. Fue derrotado por el australiano Alex de Miñaur en tres sets: 7/6 (5), 6/1 y 6/0.

En tanto, se suspendió por falta de luz el partido entre Mariano Navone y el italiano Flavio Cobolli. El encuentro se postergó para el miércoles con el resultado a favor del europeo por 1/6, 7/6 (5) y 6/3.

Cinco tenistas argentinos ya habían quedado fuera de carrera en la primera ronda disputada el lunes: Juan Manuel Cerúndolo, Thiago Tirante, Sebastián Báez, Camilo Ugo Carabelli y Marco Trungelliti.

La única sobreviviente de ese día y que jugará este miércoles por la segunda ronda es Julia Riera. Enfrentará a la estadounidense Coco Gauff, 7ª favorita.