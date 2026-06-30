Buscan información sobre el paradero de un joven de Capitán Bermúdez Tiene 25 años y sus familiares lo vieron por última vez el viernes 26 de junio cuando se fue de su casa 30 de junio 2026 · 07:33hs

Foto: Fiscalía Regional II Gastón Daniel Montenegro, de Capitán Bermúdez, fue visto por última vez el viernes 26 de junio

La Fiscalía Regional II de Rosario solicita colaboración para dar con el paradero de Gastón Daniel Montenegro, quien falta de su hogar de Capitán Bermúdez desde el viernes 26 de junio.

Según el parte oficial de Fiscalía, Montenegro tiene 25 años y la última vez que lo vieron sus familiares fue, ese día, a las 21.30, en su casa de San Salvador al 300 de esa ciudad del departamento San Lorenzo.

Montenegro tiene 1,75 metros de altura, luce tatuajes en pecho, cuello y mano derecha. Al momento de irse de su casa vestía pantalón de jean color beige, zapatillas del mismo color con detalles en naranja y amarillo, buzo y campera inflable de color.

Dónde aportar datos sobre el joven de Capitán Bermúdez Cualquier ciudadano que posea información sobre el paradero del joven, debe comunicarse a la Central de Emergencias 911 o las redes sociales de la Fiscalía Regional II.