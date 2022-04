Milei aumentó la tensión interna en Juntos por el Cambio

“Es apresurado y tenemos que pensar más en la construcción que en cerrar las puertas de Juntos por el Cambio. Sentí, y les dije a los presidentes de los partidos (que integran JxC), que fue muy apresurado y sin discusión previa”, afirmó Bullrich.

Durante la reunión de la mesa de JxC se aprobó un “manual de buenas prácticas” que establece que, para la eventual incorporación de nuevos partidos, debe haber unanimidad de todos los integrantes, en lo que fue presentado como un rechazo a la posibilidad de sumar a Milei para las elecciones de 2023.

Pero Bullrich tomó distancia de esa posición: “No es momento de excluir a nadie. Además, el tema no estaba en agenda”.

mev.webp María Eugenia Vidal no quiere sumar al diputado liberal. Foto: Archivo / La Capital.

Por su parte, Vidal, diputada nacional y ex gobernadora de Buenos Aires, ratificó lo resuelto por la coalición. “La discusión con Milei está terminada y Juntos por el Cambio no quiere que venga, y él no quiere venir. No es parte de JxC y quiere quebrar al único espacio político que puede ganarle al kirchnerismo”, advirtió.

“La única alternativa que le puede ganar al kirchnerismo en la Argentina es JxC y, para eso, tiene que funcionar la unidad”, aseveró Vidal. Y agregó: “La coalición logró algo que el oficialismo no logra, que es tener una mesa en la que se dan las discusiones para tomar decisiones y reglas”.

En el radicalismo, que siempre fue crítico hacia la figura de Milei, su titular y gobernador jujeño, Gerardo Morales, defendió la resolución. Al respecto, dijo: “Está en línea con lo que venimos planteando”.

jm.webp Javier Milei fustigó a la dirigencia de Juntos por el Cambio. Foto: Archivo / La Capital.

En respuesta al comunicado de JxC, Milei sentó posición. “Lo único que se hizo fue poner de manifiesto el comportamiento fascista que tiene Juntos por el Cambio, porque básicamente sus integrantes plantean una lógica de falso dilema y se arrogan ser los únicos opositores al kirchnerismo”, subrayó el legislador de La Libertad Avanza.

Otra sesión especial

Luego de la alianza opositora para avanzar con la boleta única, el sector presentó otro pedido de sesión especial para encarar el debate de una ley que establezca un nuevo ajuste para los créditos UVA.

La solicitud que se le presentó al presidente de la Cámara baja nacional, Sergio Massa, es para el 5 de mayo próximo, a las 15, horas después de la sesión especial pedida para tratar los proyectos de boleta única. La iniciativa es impulsada por el diputado nacional de la UCR Julio Cobos.