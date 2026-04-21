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Milei recordó al Papa Francisco como "el argentino más importante de la historia"

Desde Israel, el presidente argentino envió una carta al Episcopado para destacar la figura de Bergoglio a un año de su fallecimiento

21 de abril 2026 · 18:57hs
Milei recordó al Papa Francisco como el argentino más importante de la historia

El presidente Javier Milei rindió este martes homenaje a la figura del Papa Francisco, al cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento, a quien calificó como "el argentino más importante de la historia” durante una breve ceremonia en la iglesia del Santo Sepulcro, en Jerusalén. También envió una carta al Episcopado en la que destacó de Jorge Bergoglio su "lucha para proteger la vida desde la concepción, promover el diálogo interreligioso y acercar la vida espiritual y espiritual a los más jóvenes".

Milei, quien antes de llegar a la Presidencia tuvo fuertes críticas hacia Francisco, publicó una serie de fotos que lo muestran junto al fallecido Sumo Pontífice en 2024, cuando concurrió al Vaticano para asistir a la canonización de Mama Antula (María Antonia de Paz y Figueroa), como la primera santa argentina. “Aquí, con el argentino más importante de toda la historia... Abrazo a la distancia, Santo Padre”, escribió en redes sociales el mandatario argentino desde Israel, donde se encuentra de visita.

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En tanto, la Oficina del Presidente difundió una carta del presidente dirigida al Arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Marcelo Daniel Colombo.

En su misiva, el presidente califica a Bergoglio como "uno de los argentinos más trascendentes de nuestra historia por la magnitud de la misión universal que le tocó desempeñar" desde el pontificado.

"Guardo un recuerdo personal muy significativo del llamado que recibí de Su Santidad el 22 de noviembre de 2023 (día se su triunfo electoral en balotaje), en el que me brindó palabras de aliento y reflexión en un momento crucial para nuestro país. Del mismo modo, valoro profundamente los encuentros mantenidos en Roma en febrero de 2024, donde pude apreciar su calidez y su claridad", agregó.

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Milei destacó en su carta “la incansable lucha del papa Francisco para proteger la vida desde la concepción, promover el diálogo interreligioso y acercar la vida espiritual y espiritual a los más jóvenes”, así como “su voluntad de llevar austeridad a la Santa Sede”.

Además, expresó su deseo de que la misa en honor de Bergoglio en la Basílica de Luján "produzca mucho fruto en nuestro pueblo y que nos permita hacer memoria agradecida de su pontificado”.

"Que, desde esta basílica tan significativa para el Papa, la Virgen de Luján proteja y guarde a toda la Nación Argentina”, remarcó.

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