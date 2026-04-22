Javier Milei se reunirá nuevamente con Peter Thiel, fundador de PayPal y Palantir

Se trata del magnate de la industria tecnológica y militar de EEUU que apostó por las presidencias de Donald Trump

Peter Thiel, uno de los inversores más influyentes de Silicon Valley y con fuerte inserción en la industria tecnológica y militar de EEUU.

El presidente Javier Milei se reunirá nuevamente con el empresario tecnológico Peter Thiel , cofundador de empresas como PayPal y Palantir , en el marco de la visita del inversor al país.

La cita tendrá lugar en la Casa Rosada este jueves, a las 14, y la llegada de Thiel a la Argentina ocurrió bajo una lógica de perfil bajo y agenda reservada .

No es la primera vez que ambos se verán las caras. Ya en 2024, el empresario participó de un encuentro en Balcarce 50 junto a Alec Oxenford (actual embajador argentino en EEUU), quién aseguró que el dueño de Palantir le confesó que “cree que las ideas de Milei son tan relevantes a nivel global como lo son para la Argentina” .

La reunión en la Rosada será una más de las que mantendrá con el gobierno libertario. Thiel también mantuvo un encuentro con el asesor presidencial Santiago Caputo , el gran responsable del diseño comunicacional de la gestión de Milei, con fuerte presencia en las redes sociales.

Asimismo, la reunión con Thiel será una de las primeras actividades en la agenda del presidente en suelo argentino tras haber vuelto al país luego de una gira por Israel.

El perfil de Peter Thiel

Thiel es propietario, entre otras firmas, de Palantir Technologies, creada en 2003 con apoyo de la CIA. La firma desarrolla plataformas de análisis de datos utilizadas por agencias de defensa, inteligencia y organismos estatales.

Cercano al presidente estadounidense, Donald Trump, a quien apoyó en sus dos carreras rumbo a la presidencia (2020 y 2024), el actual vice de ese país, JD Vance, fue incluso su socio.

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Thiel tiene un patrimonio que ronda los 27.000 millones de dólares, una fortuna que construyó como cofundador de PayPal en 1998, una plataforma pionera en pagos digitales (luego fue adquirida por eBay).

De 58 años, uno de los picos de su carrera se dio cuando, en 2004, invirtió 500.000 dólares en Facebook, fundada por Mark Zuckerberg.

También acumula hechos polémicos. Uno de ellos está vinculado al financista Jeffrey Epstein, condenado por delitos sexuales, con quien mantuvo intercambios que trascendieron en documentos judiciales, entre fines de 2025 y 2026.

Epstein murió en prisión en circunstancias oficialmente catalogadas como suicidio.