Mensaje de Cristina a Milei: "¡La vas a chocar mal! Quemaste los libritos de la Escuela Austríaca"

La expresidenta se expresó en sus redes sociales y criticó al jefe del Estado tras la decisión de la Casa Rosada de intervenir el mercado cambiario

La expresidenta Cristina Kirchner reapareció este martes en la escena pública con un durísimo posteo en sus redes sociales dirigido al jefe del Estado, Javier Milei , en el que criticó la intervención del gobierno en el mercado cambiario, repasó los desequilibrios de la economía y le advirtió: “¡La vas a chocar mal!” .

La exmandataria aseguró que el "verdadero problema" de la economía es el bimonetarismo y el endeudamiento . Y sentenció que la gestión libertaria se está quedando "sin pesos y sin dólares" . Respecto de la reciente intervención del Banco Central (BCRA), ironizó: "Terminaste de quemar los libritos de la Escuela Austríaca (una de las corrientes que introdujo el enfoque marginalista a la economía)" .

En el inicio de su mensaje, CFK hizo una referencia directa al escándalo de corrupción que golpea al oficialismo. "¡Ay Milei!... Qué quilombo se te armó… Y no te lo digo por la coima de tu hermana sino por lo cambiario y monetario" , lanzó.

¡Ay Milei!... Qué quilombo se te armó… Y no te lo digo por la coima de tu hermana, sino por lo cambiario y monetario. ¡La vas a chocar mal! Se te van los dólares por la canaleta del turismo emisivo, la formación de activos en el exterior (en mi barrio le dicen “fuga de…

La expresidenta incluyó fuertes críticas personales y metáforas para cuestionar al jefe del Estado. "Ahora entiendo por qué no llegaste a ser arquero en primera: te tiran un colchón y no lo atajás", escribió. Y agregó: "¿Viste que como panelista en la tele es mucho más fácil que como presidente en la Casa Rosada?".

Posdata para Milei

Finalmente, en una posdata, recordó que el 11 de septiembre próximo se cumplirán 16 años de la ley de su autoría que eliminó el delito de calumnias e injurias para la prensa.

Se trató de una clara alusión a las tensiones actuales entre el gobierno y los medios de comunicación, en especial por el escándalo de las supuestas coimas. "Imaginen si estuviera vigente hoy. De nada… ¡queridos amigos y amigas!", concluyó Cristina.