La Capital | Política | Martín Tetaz

Martín Tetaz y Julio Piumato tuvieron un fuerte cruce por la reforma laboral: "Esclavista"

El exdiputado y el sindicalista discutieron acaloradamente por la cuota solidaria sindical que la ley del oficialismo busca eliminar. Cómo fue la pelea

16 de diciembre 2025 · 10:05hs
En el marco de la intensa discusión entre Martín Tetaz y Julio Piumato

En el marco de la intensa discusión entre Martín Tetaz y Julio Piumato, el periodista Diego Sehinkman tuvo que intervenir

Un fuerte cruce con gritos incluidos se vivió este lunes por la noche en la televisión argentina. La tensa pelea se dio entre el economista y exdiputado Martín Tetaz y el secretario general de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN), Julio Piumato. Hubo acusaciones cruzadas e incómodas frases en el marco de un debate por la reforma laboral que el oficialismo busca sancionar.

Los salarios y la cuota solidaria que aplican los gremios a los trabajadores fueron los ejes centrales de la controversia planteada entre el referente sindical y el exlegislador. “Sos esclavista”, acusó Piumato a Tetaz, cuando este último se mostró en contra a los aportes obligatorios a los sindicatos.

El acalorado debate tuvo lugar en los estudios TN, en el programa “Solo una vuelta más”, que conduce Diego Sehinkman. La discusión siguió escalando hasta llegar a los gritos, lo que obligó a que Sehinkman intervenga entre los dos invitados: “Voy a poner una reja como cuando los perros que se ladran”, le dijo el periodista a Piumato y Tetaz, luego de instar al sindicalista a que “baje el dedito acusador” y pedirle al diputado que deje de gritar.

La fuerte discusión por la cuota solidaria

La discusión empezó cuando Julio Piumato, referente de UEJN, aseguró que la reforma laboral del gobierno significaría “una gran transferencia de ingresos de los trabajadores a los empresarios". En respuesta, Tetaz cuestionó el esquema de financiamiento sindical, apuntó directamente contra la cuota solidaria y señaló que “le saca una parte del salario al trabajador”.

“Es la parte del salario que se están llevando, en la cláusula solidaria el trabajador no está afiliado. Dónde dice en la Constitución que el gremio se tiene que quedar con una parte del salario del trabajador. Con la ley el trabajador va a tener libertad”, cuestionó el exdiputado por Ciudad de Buenos Aires.

“La libertad de morirte de hambre, la libertad de que te echen gratis”, replicó el dirigente sindical, y Tetaz le retrucó: “Con la ley vas a tener un aumento salarial”.

Poco a poco, el debate fue subiendo de tono, pero explotó cuando Piumato lanzó: “Vos querés esclavitud en la Argentina, vos querés cárcel”. Aumentaron los gritos al nivel que el periodista Diego Sehinkman decidió intervenir entre los invitados.

>> Leer más: Puntos clave de la reforma laboral: vacaciones, banco de horas, indemnizaciones y salarios "dinámicos"

“Al contrario, vos querés esclavitud, vos querés que el sindicalista se quede con la plata del trabajador, no se lo roben”, le dijo Tetaz al referente de UEJN.

La modificación a la cuota solidaria que propone la reforma laboral

Uno de los puntos clave de la reforma laboral del oficialismo es la eliminación de la cuota solidaria, una contribución obligatoria para los trabajadores no afiliados al sindicato que se establece por convenio colectivo.

Al ser un ingreso clave para los sindicatos, su posible remoción ha generado una fuerte resistencia gremial, ya que impacta de lleno en su esquema de financiamiento operativo.

