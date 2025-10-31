Cambios en el gabinete: Lisandro Catalán dejó el Ministerio del Interior A solo un mes y medio de asumir en el cargo, el ahora exfuncionario de Milei presentó su renuncia tras la salida de Guillermo Francos de la Jefatura de Gabinete 31 de octubre 2025 · 22:00hs

Lisandro Catalán renunció como ministro del Interior.

Apenas conocida la salida de Guillermo Francos de la Jefatura de Gabinete, Lisandro Catalán presentó su renuncia al cargo de ministro del Interior.

La dimisión de Catalán se conoció este viernes por la noche a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, en el que el ahora exfuncionario agradeció al presidente Javier Milei por la confianza depositada en su persona. “Voy a seguir apoyando esta gestión y a La Libertad Avanza, porque estoy convencido de que las ideas de la libertad son las que van a transformar a la Argentina”, escribió el ahora exfuncionario.

Señor presidente de la Nación.



Me dirijo a usted para presentarle mi renuncia al cargo de Ministro del Interior, que he tenido el honor de desempeñar bajo su conducción.



Agradezco profundamente la confianza que ha depositado en mi para iniciar una etapa de dialogo y consensos.… — Lisandro Catalán (@catalanlisandro) November 1, 2025 El Ministerio del Interior Lisandro Catalán había asumido al frente de la cartera el 16 de septiembre de 2025, luego de que el Gobierno decidiera restituir el Ministerio del Interior, que durante el primer tramo de la gestión libertaria había sido degradado a Secretaría.

La medida fue parte de una serie de cambios que impulsó entonces la Casa Rosada tras el resultado adverso de La Libertad Avanza en las elecciones de la provincia de Buenos Aires.

catalan El presidente Javier Milei le tomó juramento este lunes al flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán. Fue en ese marco que Catalán fue presentado como el encargado de abrir una nueva etapa de diálogo político, que debutó con el lanzamiento de la mesa federal con gobernadores cercanos al oficialismo. Apenas un mes y medio después de su designación, su salida se conoció este viernes en paralelo al anuncio de cambios en el gabinete nacional.