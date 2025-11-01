La Capital | Ovación | Ángel Di María

Ángel Di María: "En Central no hay estrellas, hay muy buenos jugadores y todos tiramos para el mismo lado"

El flamante capitán del equipo expresó su alegría y agradecimiento por llevar la cinta y dijo que espera salir campeón, "como Fatu".

1 de noviembre 2025 · 14:45hs
Ángel Di María vive días de película desde su regreso a Central. 

Ángel Di María vive días soñados. Desde su regreso a Central, a mitad de año, para él todas son buenas: juega, gusta, hace goles y es figura del equipo de Ariel Holan, el más productivo del año en el fútbol argentino. Y, por si le faltara algo, ahora también es el capitán.

Di María está feliz por todas estas conquistas y lo expresa con contundencia. En una entrevista posterior al triunfo por 3 a 1 ante Instituto, se mostró satisfecho por la victoria, celebró el primer lugar asegurado en la tabla anual, elogió a sus compañeros y expresó una gran felicidad por la capitanía.

"Estoy muy contento con esta victoria. No fue el partido que queríamos, no tuvimos la posesión de la pelota y estuvimos imprecisos, pero tenemos jugadores con mucha calidad que hacen diferencia en una jugada", dijo. Y añadió: "Por eso pudimos ganarle a Instituto".

El gran capitán

Sobre su nueva condición de capitán del equipo, Di María agradeció al club, al cuerpo técnico, a sus compañeros y especialmente a Jorge Broun, quien le cedió ese honor a partir del choque contra el equipo cordobés.

Di María reveló que ya le habían ofrecido la capitanía, pero que la había rechazado, y dijo que la segunda vez no lo dudó. "Ya me asenté en Central, estoy más metido en lo que es Central y es muy lindo ser el capitán. Estoy muy agradecido por eso", dijo.

Sin embargo, sostuvo que hay cosas por encima de la capitanía. "Acá no hay estrellas, no hay un jugador importante, uno que viene de Europa... Acá tiramos todos para el mismo lado y queremos logar cosas importantes", expresó. Y dijo que haber terminado primeros, "ser campeones en la tabla anual después de 38 años", es un gran logro del equipo.

En el final de la entrevista, volvió a hablar de la capitanía. "Fatu logró ser campeón de Central como capitán, ojalá a mi también se me dé", dijo la figura canalla en Alta Córdoba y una de las grandes razones por las que Central encaminó su clasificación a la Copa Libertadores y a los playoffs del torneo Clausura.

