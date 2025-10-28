Se consolidan Karina Milei y los Menem: el nuevo empoderamiento tras el triunfo de La Libertad Avanza

Ovación
El escultor del busto de Miguel Russo: "Quise plasmar el gesto que tanto lo caracterizaba"
LA CIUDAD
Paritaria docente e inflación: Goity dijo que "se va a reconocer el descalce salarial"
El Mundo
China exigirá títulos universitarios a influencers que hablen de medicina, derecho o política
Información General
El Banco Central lanzó monedas de colección por el Mundial 2026: ¿a cuánto cotizan y dónde se consiguen?
Política
Comienza el escrutinio definitivo con la lupa sobre los votos nulos, que duplicaron a los blancos
Economía
Con la baja de las tasas de plazo fijo, los bancos que más pagan por un depósito de $1.000.000
La Ciudad
Semana del Patrimonio: el teatro Astengo muestra sus secretos
Información General
WhatsApp dejará de funcionar en estos teléfonos celulares a partir de noviembre
Política
Santilli cumplió su promesa de campaña: tras la victoria de LLA, se rapó la cabeza a lo Espert
Información General
¿Cómo hacer la montañita en el mate y para qué sirve?
Economía
El gurú rosarino del blue lanzó otra "bomba" con su pronóstico poselecciones
LA CIUDAD
Alarma por un incendio en el Depósito Judicial de zona sudoeste: qué pasó
POLICIALES
Cuatro detenidos en Belgrano y Pellegrini por un asalto en República de Sexta
La Ciudad
Taxis: avanza en el Concejo la prórroga y la igualdad de chapas en Rosario
Política
Romina Diez, el cuadro político libertario que potencia a los jóvenes en Santa Fe
Política
Grabois casi se va a las manos con Rial en un streaming: "¿Quién pide la renuncia de Cristina?"
La Ciudad
El tiempo en Rosario: se calma el viento, pero habrá nubes y posibles lloviznas
La Ciudad
Lanzan programa para capacitar profesionalmente en videojuegos
La Región
Paliza a un alumno en una escuela de Funes: "Un ataque en manada y a traición"
La Ciudad
Juntan fondos para que chicos del Politécnico puedan ir a la Olimpiada Nacional de Matemática