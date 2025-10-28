Se consolidan Karina Milei y los Menem: el nuevo empoderamiento tras el triunfo de La Libertad Avanza

Lule y Martín vuelven a poner el apellido Menem en la esfera de la política nacional y se proyectan como fuertes jugadores en la segunda mitad del mandato de Javier Milei

En el escenario político argentino, pocas figuras han sabido reinventarse con tanta astucia como los herederos del legado Menem. Con la reciente victoria de la Libertad Avanza en las elecciones, tanto Martín como Lule Menem han encontrado un renovado espacio de influencia y protagonismo en la arena pública.

El empoderamiento de ambos no es casualidad: en un contexto donde las ideas libertarias de Javier Milei resonaron fuerte, los Menem supieron capitalizar su apellido y su red de contactos. Ahora, se perfilan como piezas clave en la articulación de acuerdos y en la consolidación de un nuevo mapa de poder. Con la impronta de la vieja política y la audacia de la nueva, Martín y Lule están listos para jugar un rol protagónico en el gobierno que se avecina.