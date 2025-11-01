Detienen a un prófugo en allanamientos por el violento asalto a un chofer de Uber A fines de octubre el conductor de una plataforma de viajes fue asaltado por tres individuos, que lo amenazaron con un arma y lo golpearon 1 de noviembre 2025 · 15:11hs

En uno de los allanamientos la policía detuvo a un prófugo de la Justicia.

La Policía de Investigaciones (PDI) realizó esta semana cinco allanamientos simultáneos en distintos puntos de Rosario. Los procedimientos se realizaron en el marco de una investigación por un violento robo del que fue víctima un chofer de Uber. En uno de los procedimientos identificaron a un hombre prófugo de la Justicia.

El hecho que motivó el operativo ocurrió el pasado 20 de octubre. Según las averiguaciones policiales, el chofer, un conductor que trabajaba con una plataforma de viajes, fue abordado y asaltado por tres individuos, que lo amenazaron con un arma de fuego, lo golpearon y le robaron dinero en efectivo y el teléfono celular.

Resultados de los operativos de la PDI Las medidas investigativas fueron solicitadas por el Ministerio Público de la Acusación y ordenadas por el fiscal Carlos Covani, con el objetivo de secuestrar elementos vinculados al asalto e identificar a los posibles autores. Los allanamientos se concretaron en inmuebles ubicados en las calles Beruti al 3800, Garay al 1400, Isola al 300 bis, y en dos viviendas de Paraguay al 3200.

En los operativos, el personal de la PDI logró secuestrar diversas prendas de vestir que coincidirían con las utilizadas por los asaltantes durante el hecho, celulares, dinero en efectivo y otros elementos de interés para la causa.

pdi (2) Detención de un prófugo Otro dato relevante de la jornada se dio en una de las viviendas, donde los efectivos lograron la detención de un hombre de 28 años, identificado como Sergio M. Si bien el individuo fue detenido en el contexto de la causa por el robo al chofer, se determinó que sobre él pesaba un pedido de captura vigente por rebeldía judicial. El detenido quedó inmediatamente a disposición de la autoridad competente. La investigación continúa abierta con el fin de identificar y detener a los demás implicados en el violento asalto.