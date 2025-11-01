La Capital | Policiales | Allanamientos

Detienen a un prófugo en allanamientos por el violento asalto a un chofer de Uber

A fines de octubre el conductor de una plataforma de viajes fue asaltado por tres individuos, que lo amenazaron con un arma y lo golpearon

1 de noviembre 2025 · 15:11hs
En uno de los allanamientos la policía detuvo a un prófugo de la Justicia.

En uno de los allanamientos la policía detuvo a un prófugo de la Justicia.

La Policía de Investigaciones (PDI) realizó esta semana cinco allanamientos simultáneos en distintos puntos de Rosario. Los procedimientos se realizaron en el marco de una investigación por un violento robo del que fue víctima un chofer de Uber. En uno de los procedimientos identificaron a un hombre prófugo de la Justicia.

El hecho que motivó el operativo ocurrió el pasado 20 de octubre. Según las averiguaciones policiales, el chofer, un conductor que trabajaba con una plataforma de viajes, fue abordado y asaltado por tres individuos, que lo amenazaron con un arma de fuego, lo golpearon y le robaron dinero en efectivo y el teléfono celular.

Resultados de los operativos de la PDI

Las medidas investigativas fueron solicitadas por el Ministerio Público de la Acusación y ordenadas por el fiscal Carlos Covani, con el objetivo de secuestrar elementos vinculados al asalto e identificar a los posibles autores. Los allanamientos se concretaron en inmuebles ubicados en las calles Beruti al 3800, Garay al 1400, Isola al 300 bis, y en dos viviendas de Paraguay al 3200.

En los operativos, el personal de la PDI logró secuestrar diversas prendas de vestir que coincidirían con las utilizadas por los asaltantes durante el hecho, celulares, dinero en efectivo y otros elementos de interés para la causa.

pdi (2)

Detención de un prófugo

Otro dato relevante de la jornada se dio en una de las viviendas, donde los efectivos lograron la detención de un hombre de 28 años, identificado como Sergio M. Si bien el individuo fue detenido en el contexto de la causa por el robo al chofer, se determinó que sobre él pesaba un pedido de captura vigente por rebeldía judicial. El detenido quedó inmediatamente a disposición de la autoridad competente.

La investigación continúa abierta con el fin de identificar y detener a los demás implicados en el violento asalto.

Noticias relacionadas
Varias dosis de cocaína secuestradas tras allanamientos por microtráfico. 

Allanamientos en barrio Tablada con detenidos y secuestro de drogas y armas

La veterinaria del doctor Carlos Cossia este jueves al mediodía

"Sentí vergüenza": el descargo de Carlos Cossia tras un allanamiento a su clínica veterinaria

El diputado José Luis Espert está siendo investigado por lavado de dinero

Allanan oficinas vinculadas a José Luis Espert en Pergamino 

El sospechoso quedó bajo arresto por la acusación de su pareja.

Lo detuvieron por pegarle a su pareja con un palo mientras estaba borracho y armado

Ver comentarios

Las más leídas

Newells, tras la caída con Unión: cuál es el escenario matemático para asegurar la permanencia

Newell's, tras la caída con Unión: cuál es el escenario matemático para asegurar la permanencia

Newells cayó sin merecerlo 1 a 0 ante Unión y complica su situación de cara al final del torneo

Newell's cayó sin merecerlo 1 a 0 ante Unión y complica su situación de cara al final del torneo

Changuitos y pasillos llenos en La Favorita: qué se puede encontrar en el Mall China

Changuitos y pasillos llenos en La Favorita: qué se puede encontrar en el Mall China

Guillermo Francos renunció como Jefe de Gabinete y lo reemplazará Manuel Adorni

Guillermo Francos renunció como Jefe de Gabinete y lo reemplazará Manuel Adorni

Lo último

Newells necesitaba un tropezón de Aldosivi, pero ahora está más amenazado que antes

Newell's necesitaba un tropezón de Aldosivi, pero ahora está más amenazado que antes

En vivo: minuto a minuto seguí la jornada de los clásicos entre Newells y Central en la Rosarina

En vivo: minuto a minuto seguí la jornada de los clásicos entre Newell's y Central en la Rosarina

Estudian en la UTN, crearon un videojuego con datos satelitales y serán evaluados por la Nasa

Estudian en la UTN, crearon un videojuego con datos satelitales y serán evaluados por la Nasa

Estudian en la UTN, crearon un videojuego con datos satelitales y serán evaluados por la Nasa

Farm Hero fue el proyecto ganador de la edición 2025 del Nasa Space Apps Challenge Rosario. El juego se propone rescatar campos dañados. Esta semana sabrán si están entre los nominados globales
Estudian en la UTN, crearon un videojuego con datos satelitales y serán evaluados por la Nasa
Grassi anticipó que el cramdown de Vicentin beneficiará a todo el sector agroexportador
Economía

Grassi anticipó que el cramdown de Vicentin beneficiará a todo el sector agroexportador

Detienen a un prófugo en un allanamiento por el robo a un chofer de Uber
Policiales

Detienen a un prófugo en un allanamiento por el robo a un chofer de Uber

Estudiantes de Santa Fe crearon un novedoso prototipo para atender pacientes pediátricos

Por Gonzalo Santamaría
La Región

Estudiantes de Santa Fe crearon un novedoso prototipo para atender pacientes pediátricos

Lo detuvieron por pegarle a su pareja con un palo mientras estaba borracho y armado
Policiales

Lo detuvieron por pegarle a su pareja con un palo mientras estaba borracho y armado

Un astillero santafesino volvió a funcionar luego de tres años con más de 100 obreros
La Región

Un astillero santafesino volvió a funcionar luego de tres años con más de 100 obreros

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells, tras la caída con Unión: cuál es el escenario matemático para asegurar la permanencia

Newell's, tras la caída con Unión: cuál es el escenario matemático para asegurar la permanencia

Newells cayó sin merecerlo 1 a 0 ante Unión y complica su situación de cara al final del torneo

Newell's cayó sin merecerlo 1 a 0 ante Unión y complica su situación de cara al final del torneo

Changuitos y pasillos llenos en La Favorita: qué se puede encontrar en el Mall China

Changuitos y pasillos llenos en La Favorita: qué se puede encontrar en el Mall China

Guillermo Francos renunció como Jefe de Gabinete y lo reemplazará Manuel Adorni

Guillermo Francos renunció como Jefe de Gabinete y lo reemplazará Manuel Adorni

Central es una tromba, se lleva puesto todo lo que se pone por delante y ya está en una final por un título

Central es una tromba, se lleva puesto todo lo que se pone por delante y ya está en una final por un título

Ovación
Newells necesitaba un tropezón de Aldosivi, pero ahora está más amenazado que antes
OVACIÓN

Newell's necesitaba un tropezón de Aldosivi, pero ahora está más amenazado que antes

Newells necesitaba un tropezón de Aldosivi, pero ahora está más amenazado que antes

Newell's necesitaba un tropezón de Aldosivi, pero ahora está más amenazado que antes

En Central no hay estrellas, hay muy buenos jugadores y todos tiran para el mismo lado

"En Central no hay estrellas, hay muy buenos jugadores y todos tiran para el mismo lado"

Ovando y el gran triunfo de Central con su gol: Siento que hice un partido inteligente

Ovando y el gran triunfo de Central con su gol: "Siento que hice un partido inteligente"

Policiales
Detienen a un prófugo en un allanamiento por el robo a un chofer de Uber
Policiales

Detienen a un prófugo en un allanamiento por el robo a un chofer de Uber

Lo detuvieron por pegarle a su pareja con un palo mientras estaba borracho y armado

Lo detuvieron por pegarle a su pareja con un palo mientras estaba borracho y armado

Denuncian al exjuez Bailaque por pisar 14 años la causa del robo de 400 fusiles FAL en Fray Luis Beltrán

Denuncian al exjuez Bailaque por pisar 14 años la causa del robo de 400 fusiles FAL en Fray Luis Beltrán

Condenan a miembros de la banda narco que operaba en Arroyo Seco y Fighiera

Condenan a miembros de la banda narco que operaba en Arroyo Seco y Fighiera

La Ciudad
Estudian en la UTN, crearon un videojuego con datos satelitales y serán evaluados por la Nasa
La Ciudad

Estudian en la UTN, crearon un videojuego con datos satelitales y serán evaluados por la Nasa

El tiempo en Rosario: un sábado con cielo nublado y temperatura en ascenso

El tiempo en Rosario: un sábado con cielo nublado y temperatura en ascenso

Importantes operativos de tránsito por distintos eventos masivos

Importantes operativos de tránsito por distintos eventos masivos

La Cámara Federal de Casación ordenó reabrir la causa por contaminación del río Paraná

La Cámara Federal de Casación ordenó reabrir la causa por contaminación del río Paraná

Informe de la Bolsa de Comercio: la economía volvió a caer en septiembre
Economía

Informe de la Bolsa de Comercio: la economía volvió a caer en septiembre

Vapeo: Santa Fe avanza para controlar su uso mediante la ley
Salud

Vapeo: Santa Fe avanza para controlar su uso mediante la ley

Santa Fe actualizará salarios pero no reabrirá la paritaria docente para hacerlo
La Ciudad

Santa Fe actualizará salarios pero no reabrirá la paritaria docente para hacerlo

Fin de semana con cortes de tránsito en el Monumento y el parque Independencia
LA CIUDAD

Fin de semana con cortes de tránsito en el Monumento y el parque Independencia

Condenan a miembros de la banda narco que operaba en Arroyo Seco y Fighiera
Policiales

Condenan a miembros de la banda narco que operaba en Arroyo Seco y Fighiera

Habló el escrutinio definitivo: Martín Lousteau fue electo diputado por Caba
Política

Habló el escrutinio definitivo: Martín Lousteau fue electo diputado por Caba

La marca de remeras made in Rosario que llegó a Lali, al Chiqui Tapia y a Fito Páez
Negocios

La marca de remeras made in Rosario que llegó a Lali, al Chiqui Tapia y a Fito Páez

Santa Fe: el proyecto de presupuesto 2026 prevé un ahorro de $1,75 billones
Economía

Santa Fe: el proyecto de presupuesto 2026 prevé un ahorro de $1,75 billones

Reforma laboral: advierten un aniquilamiento que no le servirá ni a los empresarios
Política

Reforma laboral: advierten un "aniquilamiento que no le servirá ni a los empresarios"

Las hormigas le ganaron a los expertos: anticiparon el otoño en medio de la primavera

Por Matías Petisce
La Ciudad

Las hormigas le ganaron a los expertos: anticiparon el otoño en medio de la primavera

Murió un hombre que había sido baleado en la zona oeste
Policiales

Murió un hombre que había sido baleado en la zona oeste

Atropellan a mujer policía al escapar de un control frente a la Terminal 
POLICIALES

Atropellan a mujer policía al escapar de un control frente a la Terminal 

Presupuesto con superávit: destinarán el ahorro municipal al desarrollo de obras públicas

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Presupuesto con superávit: destinarán el ahorro municipal al desarrollo de obras públicas

Prueban en Rosario un nuevo tratamiento para un tipo de esquizofrenia

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Prueban en Rosario un nuevo tratamiento para un tipo de esquizofrenia

Un hombre de 80 años falleció al incendiarse una casa en barrio Ludueña
La Ciudad

Un hombre de 80 años falleció al incendiarse una casa en barrio Ludueña

Patrimonio histórico: se aprobó la modificación del programa de protección

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Patrimonio histórico: se aprobó la modificación del programa de protección