Macri siguió los hechos desde Olivos sin alterar su agenda

El presidente Mauricio Macri recibió ayer a la tarde la noticia del desafuero y posterior detención del ex ministro de Planificación Federal del kirchnerismo, Julio De Vido por presuntos hechos de corrupción, mientras se encontraba en la residencia oficial de Olivos encabezando diversas reuniones con funcionarios, mientras desde el gobierno consideraron que "es un paso importante contra la impunidad".

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó que "la detención de Julio De Vido es un verdadero acto de Justicia", en un mensaje a través de su cuenta oficial en Twitter.

"Es un paso importante contra la impunidad", afirmó en breves declaraciones el ministro de Justicia, Germán Garavano.

Según indicaron fuentes cercanas al presidente, Macri se enteró de la detención a través de los canales de televisión que transmitieron en vivo esta tarde el ingreso del ex ministro kirchnerista a los tribunales federales de Comodoro Py, mientras mantenía reuniones en Olivos, pero el mandatario prefirió no opinar ya que consideró "se trata de un tema de la Justicia".

En ese momento Macri se encontraba reunido con el ex ministro de Defensa y senador electo por La Rioja, Julio Martínez, quien llegó a Olivos acompañado por el jefe de Gabinete, Marcos Peña y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, repasando los resultados de las elecciones del pasado domingo que en su provincia logró imponerse al peronista ex presidente Carlos Menem.

Por la noche, en Olivos se vivía un clima de hermetismo mezclado con alivio, que solo fue expresado por la ministra Bullrich, quien a través de su cuenta oficial en Twitter, salió a responder críticas de De Vido.

Como todos los miércoles, la residencia presidencial se convirtió en centro de atracción de los principales funcionarios y dirigentes más cercanos al presidente, quienes después de jugar un partido de fútbol, participaban de un asado.