Cuál es el patrimonio del diputado libertario de la Tesla: inmuebles, clínicas y vehículos

Manuel Quintar quedó en el centro de la polémica tras llegar al Congreso en un Tesla Cybertruck. Su declaración jurada incluye inmuebles, empresas de salud e ingresos millonarios

El patrimonio del diputado libertario de la Tesla: declaró $231 millones, clínicas y siete vehículos

La imagen de un Tesla Cybertruck estacionada en el Congreso nacional abrió una polémica que rápidamente fue más allá del vehículo futurista de Elon Musk. El foco terminó puesto sobre el patrimonio del diputado Manuel Quintar , dirigente de La Libertad Avanza por Jujuy, quien confirmó públicamente ser el dueño de la camioneta eléctrica valuada en más de US$ 300 mil en Argentina.

“A mi nombre, con la mía” , respondió el legislador en redes sociales después de que se viralizaran fotos y videos de la pickup ingresando al estacionamiento parlamentario.

Pero la escena también puso bajo la lupa sus declaraciones patrimoniales, sus vínculos empresariales y la evolución de sus bienes desde que llegó a la Cámara de Diputados.

La última declaración jurada pública de Quintar corresponde a fines de 2024 y registra un patrimonio total de $231 millones.

Allí informó:

ocho inmuebles entre Jujuy y Salta

siete vehículos

ahorros en pesos

participación accionaria en empresas privadas

ingresos anuales superiores a $200 millones

Entre las propiedades aparecen una casa, locales comerciales y lotes adquiridos entre 2017 y 2018.

Sin embargo, uno de los datos que llamó la atención fue que todos los inmuebles figuran cargados con una superficie de un metro cuadrado, algo que parece corresponder a errores de declaración o carga administrativa.

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La empresa familiar de salud

El principal activo declarado por Quintar está vinculado a la empresa Servicios Sociales de Salud SRL, donde posee el 33% de participación accionaria junto a su padre y su hermana. La firma administra clínicas y prestaciones sanitarias privadas y es propietaria del Sanatorio Los Lapachos, prestador del PAMI en Jujuy.

Ese vínculo empresarial quedó recientemente bajo discusión política luego de que el diputado provincial Alejandro Vilca (FIT) pidiera informes sobre contrataciones del PAMI con el sanatorio.

Según Vilca, el actual titular local del organismo nacional había trabajado previamente como contador de la empresa familiar.

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La extraña caída patrimonial

Otro punto que generó interrogantes fue la evolución de la valuación de la empresa declarada por Quintar.

En 2023 había informado que su participación accionaria valía $436 millones. Pero en la declaración correspondiente a 2024 esa cifra cayó abruptamente a apenas $1 millón.

Ese cambio impactó directamente sobre la evolución global de su patrimonio declarado, que mostró una baja nominal del 54% en apenas un año. Hasta el momento, no hubo explicaciones públicas sobre la diferencia entre ambas valuaciones.

Los vehículos y la Tesla que abrió la polémica

En su declaración jurada aparecen además: un Volkswagen Amarok, un Mercedes Benz, un Toyota de transporte, tres motocicletas y otro vehículo sin descripción específica.

El Tesla Cybertruck, sin embargo, no figura identificada expresamente en la documentación difundida hasta ahora.

La camioneta eléctrica producida por Tesla tiene valores oficiales en Estados Unidos de entre US$70 mil y US$100 mil, aunque importarla a Argentina puede elevar su precio por encima de los US$ 300 mil debido a impuestos, fletes y homologaciones.

Del Frente de Todos a La Libertad Avanza

Quintar también quedó expuesto por otro dato político: su pasado reciente en el peronismo.

En 2021 había sido candidato a diputado provincial dentro del Frente de Todos, a través de una alianza de su espacio político de entonces —Igualar— con sectores del PJ jujeño. Dos años después terminó integrándose a La Libertad Avanza y llegó al Congreso como diputado nacional libertario.