Lisandro Enrico: "Las rutas nacionales son responsabilidad del presidente y tiene que hacerse cargo"

El ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico , reiteró el pedido para que la Casa Rosada se haga cargo del mantenimiento de las rutas nacionales y afirmó que mientras el gobierno de Milei cobra los impuestos para reparar estas vías, los trabajos no se hacen. "No lo están haciendo y tienen que hacerse cargo", dijo Enrico a La Capital .

Desde el gobierno nacional todavía da la sensación de que no hay intenciones de dar el brazo torcer.

Cada uno tiene que hacerse cargo de lo que le corresponde. Las rutas nacionales son responsabilidad del presidente de la Nación, para eso cobra un impuesto todos los días por cada litro de nafta y diesel que se carga en el país. Hay un dinero que va a reparar rutas pero que no va a reparar rutas. No lo están haciendo y tienen que hacerse cargo. Nosotros estamos con nuestro plan de obra vial en la provincia que es muy grande, hemos ayudado a reparar rutas nacionales y le hemos pedido que nos transfieran algunos tramos nacionales para hacernos cargo de nosotros. La provincia tiene un programa obra pública vial histórico, esto hay que decirlo porque en el país va habla de Santa Fe. Hablando con una persona que hace costos me decía que Santa Fe ya supera a Córdoba en volumen de obra pública vial, porque ellos tienen obras más paradas. Es cierto que Córdoba tiene muchos años donde nos sacó una gran ventaja, pero Santa Fe ahora está licitando cinco obras viales importantes en el norte de la provincia. Y lo que está pasando con las rutas que ingresan al puerto, el embudo ese que se forma no va más. Tenemos una propuesta que es fuerte e irrumpe en todo lo que se hizo. No cobrar una tasa municipal y unificar en una sola tasa, concesión, que nos pasen las rutas nacionales para que las reparemos nosotros y mejorar todo con un importante plan de obras. Y después el mantenimiento de las rutas del norte, centro y sur. Viajamos por rutas nacionales que son un desastre y las provinciales tenían que empezar a mejorar.

Toma de deuda para obras públicas

Salió la información de la toma de una deuda de 1000 millones de dólares. ¿Qué se puede adelantar en cuanto al impacto en la obra pública?

Hay una gran gran caída de la recaudación a nivel nacional, provincial y municipal. Santa Fe tiene un programa muy importante de obras que estamos ejecutando a buen ritmo. En Rosario está la nueva avenida Jorge Newbery o el Parque España. Pero tenemos que empezar otras este año, como la terminación del Hospital Regional Sur y el Parque Regional Sur. La cascada del Saladillo la estamos llevando bien, pero supera los 26.000 millones de pesos. Para sostener y seguir adelante con este programa, ante la caída de la recaudación, Santa Fe toma esa deuda. Es para gasto de capital, no para gasto corriente o sueldos. Es para pagar obras que van a disfrutarla en 20, 30 o 40 años.

El Hospital Regional Sur es una deuda histórica de Rosario.

El último que nos queda. Entre octubre y noviembre inauguramos el cuarto de los cinco grandes hospitales, que es el de Rafaela. Y después ya empezamos a trabajar en el Regional Sur.

¿Qué se puede adelantar con respecto al crédito del CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) y los peajes en la zona de los puertos?

Vuelvo al comienzo. ¿Podemos seguir gestionando la ruta de ingreso a puertos de esta manera? No, falta una planificación de todo eso. El ingreso de la producción agrícola de 13 provincias que vienen viajando son entre 1.700.000 y 1.900.000 camiones por año. Es peso permanente sobre las rutas, metiéndose en travesías urbanas como Puerto San Martín, Ricardone y San Lorenzo. Bueno, eso hay que mejorarlo, no podemos seguir así. ¿Qué falta? Una planificación y un sistema de ordenamiento de recursos para hacer obra, como en todos los países serios del mundo. Como lo resolvió Chile, San Pablo y Córdoba con sus ingresos en la capital. Lo que plantea el gobierno de Santa Fe es un sistema de concesión a terceros para el mantenimiento, la operación y las obras nuevas de gran escala en todas las rutas que hacen al complejo portuario. Es un embudo de rutas nacionales y provinciales, pero tratarlas como un mismo circuito. Santa Fe tiene en este momento ejecutándose obras a gran escala en rutas cercanas al puerto por 240 millones de dólares. Con el endeudamiento del CAF, que se votó en el Senado, adicionamos 150 millones de dólares más. O sea que estamos cerca de los 400 millones de dólares para invertir en mejoras en rutas cercanas al puerto. Hablo del tercer carril de la autopista, ruta 91, el camino a Cremería, el ingreso a Cargill por ruta 21, etcétera. Pero de nada sirve hacer ese esfuerzo económico si después no se mantiene esa ruta y se rompen en 10 años. Por eso la idea es salir de esta falta de planificación, para entrar en un esquema de mantenimiento y nuevas obras. Con un ingreso que tiene que pagar cada camión que lleva granos al puerto, con un acuerdo con las terminales portuarias, con el sector privado, con las municipalidades, comunas, y con los transportistas.

Trabajos en las escuelas

enrico1.jpg

El ministro Enrico también se refirió a las obras que, junto a los ministerios de Economía y Educación, se vienen llevando adelante en el ámbito educativo, como la inauguración de la Escuela Agrotécnica de Rufino, la escuela primaria "Miguel Lifschitz" de Nuevo Alberdi, el hogar escuela de Granadero Baigorria y el nuevo edificio del Instituto Laferriere de Villa Constitución. " Acá en Rosario también está la obra en la Escuela Juramento a la Bandera, que prácticamente están dando clases dentro de un container y es una escuela de taller enorme que va a tener una estructura donde se conjugue la casona antigua, que era un casco estancia, con la nueva estructura de la escuela técnica en San Martín y Arijón", apuntó Enrico.

En este marco, el funcionario santafesino destacó también los trabajos en la Escuela María Madre de la Esperanza, de la comunidad fundada por la Hermana Jordán en Empalme Graneros. "Gracias al esfuerzo que hace el equipo de la Asociación Civil avanzamos muy bien. También hay una obra que estamos terminando en la escuela del Padre Montaldo en Ludueña. Son escuelas que están ubicadas en lugares clave, donde la acción educadora es mucho más fuerte. Y en el caso de la escuela de la Hermana Jordán nosotros acompañamos el sentimiento que le pone la Asociación a una obra que parte de la sociedad".