Lisandro Enrico: "Es una vergüenza cómo se borra el gobierno nacional" En el marco del remate del primer lote de soja, el ministro de Obras Públicas expresó su preocupación por "la ausencia" nacional en obras de infraestructura 25 de abril 2025 · 17:08hs

El gobernador participó del acto en la Bolsa junto a gran parte de su gabinete. Entre ellos el ministro de Obra Pública, Lisandro Enrico.

Crece la preocupación por el estado de la infraestructura vial en la provincia. El ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, consideró que “es una vergüenza como el gobierno nacional se borra y no cumple la palabra” y todo ocurre a pesar de que se trata de “donde sale la riqueza del país, que le da el mayor nivel de divisas a las arcas nacionales”.

Los funcionarios de la provincia aprovecharon el marco del remate del primer lote de soja de la campaña 2024/25 para exponer ante los máximos referentes del sector agropecuarios y agroindustrial el abandono del gobierno nacional hacia los sectores productivos, en especial por las promesas incumplidas sobre la reactivación de la obra pública nacional y la carga impositiva que no cede, a pesar de las promesas, a través de las retenciones entre otros gravámenes.

“En este mismo lugar el ministro Luis Caputo dijo que iba a ceder rutas nacionales pero no lo cumplió, mientras tanto la gente puede ver cómo circula los camiones, es la muestra de la desidia más absoluta; en la zona más rica del país tener la postal del pobrismo vial más grande que hay en Sudamérica”, apuntó y resaltó: “No podemos vivir silenciosos ante este panorama desolador del ingreso de los puertos. La gente padece las rutas, el ciudadano que vive en La Ribera o en Roldán y los camioneros que van y pagan por algo que no saben qué es. Entonces y mientras tanto no podemos organizar un plan de trabajo. Son rutas de tercer mundo sobre donde sale la riqueza del país, que le da el mayor nivel de divisas a las arcas nacionales”.

Enrico explicó que aunque la provincia se puso al frente de la situación y hace obras provinciales “se van a terminar rompiendo dentro 10 años si no hay mantenimiento”. Además, subrayó: “No tiene sentido que la municipalidad le cobren plata a los camioneros para hacer algo, la Nación no haga nada por su lado y la provincia haga otra cosa. Hay que coordinar. Hay que tener un plan”. El ministro valoró el aporte técnico que brindó la Bolsa de Comercio de Rosario para la definición de las necesidades de los sectores productivos y fue con todo contra el gobierno nacional.

>> Leer más: Remate del primer lote de soja: fuerte reclamo por retenciones y obra pública Obras para la provincia El ministro reclamó una planificación del circuito de ingreso a puerto, que son más de 400 km de vías entre nacionales, provinciales y municipales, y propuso que sea en un mismo sistema de mantenimiento y de obras importantes a realizar. “Obras de envergadura, doble calzada, autovía, puentes. Hasta que esto no se haga vamos a seguir tapando pozos y siguiendo un esquema más propio de un país africano que de la República Argentina”, disparó. Sobre el avance de las obras en los accesos portuarios que realiza la provincia, Enrico dijo que se está avanzando y recordó que se van a invertir más de u$s 420 millones en el mediano plazo. “Hoy tenemos invertidos más de u$s 200 millones en obras", dijo. Respecto de la Nación, se quejó de la falta de planificación. La provincia hace y la Bolsa de Comercio ha sido muy importante en ayudarnos pero la Nación es la gran ausente en todo esto y por eso tenemos las rutas como las tenemos”, indicó Enrico al tiempo que explicó que si bien hay diálogo con la Nación “no tiene sentido hablar con alguien que no te cumplen la palabra”. Para el ministro “es una vergüenza ver cómo circulan un millón de camiones todos los años en esas rutas y que todos miren para el otro lado”. “Evidentemente es un gobierno que tiene puesta la mirada en el Obelisco, en Buenos Aires, y lo que pasa de la General Paz para afuera no le importa en lo más mínimo. Si los pozos estuvieran en la 9 de julio te puedo asegurar que los tapan. Es difícil cuando tenés gente que gobierna desorganizada, sin un plan de trabajo. Acá las obras que dijeron que iban a pagar están todas paradas. Baigorria parada, acueducto Gran Rosario no inició, la planta tratamiento de agua en Santa Fe parada, acueducto San Javier-Tostado parado. Por lo menos la provincia tomó una obra nacional paralizada como la cascada Saladillo y la está haciendo con fondos provinciales”, detalló. Obra pública: el impacto en el sector de la construcción Sobre el reciente documento emitido por la Cámara Argentina de la Construcción (Comarco) que realizó el jueves una sesión el Consejo Federal en Santa Fe y advierte sobre la falta de mantenimiento de las rutas nacionales dijo que las empresas advierten que se está se está empezando a perder el stock de infraestructura. “El capital que vos tenés en rutas, si vos no lo reparás y no lo mantenés, lo dejás años y años que se se agrieten, se hagan pozos, lo perdés. Después la reposición de esto es carísima. La ruta es algo que vos tenés que mantenerla permanentemente. Eso es lo que lo que estamos viendo”, resaltó. El documento de la Comarco advierte que “la industria de la construcción en Argentina atraviesa uno de los momentos más desafiantes de su historia y el sector enfrenta dificultades que requieren atención inmediata”. Asegura que la falta de mantenimiento de rutas, puentes, edificios públicos y sistemas de agua y energía no solo impactará negativamente en la calidad de vida de la población, sino que también generará un efecto multiplicador en el incremento de los costos logísticos para la industria, el campo y el comercio y afectará la competitividad general del país. Aunque el documento muestra la situación crítica y habla de la necesidad del sector de salir a buscar financiamiento privado para subsistir, llamativamente valora “el ordenamiento macroeconómico y la flexibilización del sistema cambiario del gobierno nacional”. Lisandro Enrico rutas obras reparación .jpeg >> Leer más: La Bolsa de Comercio de Rosario presentó un herramienta para el campo inédita en el país Equipo económico nacional La Bolsa de Comercio de Rosario también se convirtió en un punto de encuentro entre los sectores productivos y el equipo económico del gobierno nacional. Funcionarios del Banco Central, el Banco de Inversión y Comercio Exterior (Bice) y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) participaron de una jornada de trabajo junto a autoridades de la BCR, representantes de entidades productivas y representantes del entramado productivo santafesino. La reunión -previa al acto de remate del primer lote de soja- fue encabezada por el presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, Miguel Simioni, y contó con la participación de Federico Furiase, director del Banco Central; Martín Vauthier y Felipe Núñez, directores del Banco Bice; y Juan Pazo, director de Arca. El encuentro transcurrió en un tono amable, los discursos subidos de tonos llegaron tras el acto de inicio formal de la comercialización de soja del ciclo 2024/25. Se compartieron detalles sobre las últimas medidas impulsadas por el Ministerio de Economía y se abordaron temas vinculados a la inversión, el financiamiento productivo y la competitividad del sector exportador. Además, se recogieron aportes e inquietudes de los actores económicos regionales. Desde la Bolsa destacaron que se trató de la tercera vez en los últimos meses que integrantes del equipo económico nacional visitan la entidad. El Presidente de la BCR, Miguel Simioni, valoró la instancia de diálogo sostenido y expresó: “Esta es la tercera visita de funcionarios del equipo económico en pocos meses, lo que refleja el reconocimiento del peso institucional que tiene la Bolsa como articuladora del vínculo entre el Estado y la producción”. A su vez, remarcó la importancia de consolidar estos espacios como ámbitos de construcción conjunta para el desarrollo económico regional. Desde el gobierno nacional, Juan Pazo remarcó el enfoque del equipo económico: “Tenemos muy clara la importancia del sector productivo argentino. Por eso venimos a contar, de primera mano, cómo vemos las variables económicas y hacia dónde creemos que va el programa. Nuestra responsabilidad es dar previsibilidad, no discursos cerrados. Por eso, esta posibilidad de explicar y responder en persona es tan valiosa”. Trascendió que una de las apreciaciones giró en torno a que es un firme objetivo del gobierno nacional mantener al dólar lo más cercado a la banda más baja, entorno a los $1.000. Además, de confirmar que la baja de las retenciones termina en junio. A su turno, Federico Furiase destacó los fundamentos técnicos del programa macroeconómico: “La prioridad del gobierno es estabilizar la economía y sostener el proceso de desinflación. Para eso diseñamos un programa que avanza por etapas: primero el orden fiscal, luego el control de la emisión, y finalmente la recapitalización del Banco Central. Explicar ese proceso ayuda a que todos —productores, empresarios, provincias— puedan tomar decisiones con mejor información. Esa es la base de una economía que quiere salir del cortoplacismo”.