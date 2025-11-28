El gobierno provincial avanza en la conformación del cuerpo médico de peritos especializados Firmó un convenio de cooperación con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo para fortalecer la resolución de conflictos laborales derivados de accidentes y enfermedades 28 de noviembre 2025 · 18:47hs

El gerente general de la SRT, Fernando Pérez, el gobernador Maximiliano Pullaro y el presidente de la Corte Suprema de Santa Fe, Roberto Falistocco, durante la firma del convenio.

A cinco año de adherirse a la ley 27.348, complementaria de la Ley de Riesgos del Trabajo, la provincia de Santa Fe creó, en julio de este año, un cuerpo de peritos oficiales para actuar en el ámbito de los tribunales laborales. Ahora, el gobierno provincial firmó un convenio de cooperación con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) para fortalecer la resolución de conflictos laborales derivados de accidentes y enfermedades.

En un encuentro desarrollado en Buenos Aires, la SRT ratificó su apoyo a la actualización normativa provincial para profesionalizar la labor pericial. El proyecto establece que, en los supuestos contemplados por la ley de adhesión, el perito designado deberá evaluar y expedirse sobre los puntos cuestionados de la pericia realizada por la Comisión Médica correspondiente, fundamentando su dictamen únicamente en los casos en que se aparte de lo resuelto por dicha comisión. "Este mecanismo apunta a fortalecer la coherencia técnica entre instancias administrativa y judicial, y a dotar de mayor previsibilidad al sistema", explicaron tras el encuentro.

Desde la entrada en vigencia de la ley 27.348, las comisiones médicas tramitaron más de 1.200.000 actuaciones, con índices de homologación del 99% en valoraciones de daño, 87% en determinaciones de incapacidad y 81% en divergencias. Además, los tiempos promedio de resolución se ubican en 55 días desde la audiencia médica.

El encuentro congregó al gerente general de la SRT, Fernando Pérez, al gobernador Maximiliano Pullaro y al presidente de la Corte Suprema provincial, Roberto Falistocco. Además, estuvieron presentes el gerente de Administración de Comisiones Médicas de la SRT, Ignacio Subízar, el ministro de Trabajo provincial, Roald Báscolo, y los ministros de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe Rafael Gutiérrez, Rubén Weder y Eduardo Spuler.

"Paso clave" Luego de la firma, Báscolo se expidió a través de sus redes sociales y aseguró que el convenio de cooperación es "un paso clave para bajar la litigiosidad laboral en Santa Fe". "Este acuerdo nos permitirá trabajar de manera coordinada para optimizar el sistema de riesgos del trabajo, proteger los derechos de los trabajadores y ofrecer respuestas más rápidas y eficientes ante accidentes laborales y enfermedades profesionales", afirmó el ministro de Trabajo santafesino.