La Capital | Política | Gobierno provincial

El gobierno provincial avanza en la conformación del cuerpo médico de peritos especializados

Firmó un convenio de cooperación con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo para fortalecer la resolución de conflictos laborales derivados de accidentes y enfermedades

28 de noviembre 2025 · 18:47hs
El gerente general de la SRT

El gerente general de la SRT, Fernando Pérez, el gobernador Maximiliano Pullaro y el presidente de la Corte Suprema de Santa Fe, Roberto Falistocco, durante la firma del convenio.

A cinco año de adherirse a la ley 27.348, complementaria de la Ley de Riesgos del Trabajo, la provincia de Santa Fe creó, en julio de este año, un cuerpo de peritos oficiales para actuar en el ámbito de los tribunales laborales. Ahora, el gobierno provincial firmó un convenio de cooperación con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) para fortalecer la resolución de conflictos laborales derivados de accidentes y enfermedades.

En un encuentro desarrollado en Buenos Aires, la SRT ratificó su apoyo a la actualización normativa provincial para profesionalizar la labor pericial. El proyecto establece que, en los supuestos contemplados por la ley de adhesión, el perito designado deberá evaluar y expedirse sobre los puntos cuestionados de la pericia realizada por la Comisión Médica correspondiente, fundamentando su dictamen únicamente en los casos en que se aparte de lo resuelto por dicha comisión. "Este mecanismo apunta a fortalecer la coherencia técnica entre instancias administrativa y judicial, y a dotar de mayor previsibilidad al sistema", explicaron tras el encuentro.

Desde la entrada en vigencia de la ley 27.348, las comisiones médicas tramitaron más de 1.200.000 actuaciones, con índices de homologación del 99% en valoraciones de daño, 87% en determinaciones de incapacidad y 81% en divergencias. Además, los tiempos promedio de resolución se ubican en 55 días desde la audiencia médica.

El encuentro congregó al gerente general de la SRT, Fernando Pérez, al gobernador Maximiliano Pullaro y al presidente de la Corte Suprema provincial, Roberto Falistocco. Además, estuvieron presentes el gerente de Administración de Comisiones Médicas de la SRT, Ignacio Subízar, el ministro de Trabajo provincial, Roald Báscolo, y los ministros de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe Rafael Gutiérrez, Rubén Weder y Eduardo Spuler.

"Paso clave"

Luego de la firma, Báscolo se expidió a través de sus redes sociales y aseguró que el convenio de cooperación es "un paso clave para bajar la litigiosidad laboral en Santa Fe".

"Este acuerdo nos permitirá trabajar de manera coordinada para optimizar el sistema de riesgos del trabajo, proteger los derechos de los trabajadores y ofrecer respuestas más rápidas y eficientes ante accidentes laborales y enfermedades profesionales", afirmó el ministro de Trabajo santafesino.

Noticias relacionadas
Diego Santilli, Karina Milei y Manuel Adorni, presentes en uno de los palcos del Senado nacional presidido po Villarruel.

Villarruel tomó juramento a los nuevos senadores con Karina Milei en el palco

Javier Milei debía estar presente en Estados Unidos el 5 de diciembre para el sorteo del Mundial de Fútbol

Milei canceló su viaje a Estados Unidos y no asistirá al sorteo del Mundial 

La denominada causa Cuadernos tuvo este jueves su quinta audiencia.

Causa Cuadernos: la fiscalía señaló a Cristina como "principal receptora" de sobornos

Los gobernadores de Tucumán, Osvaldo Jaldo, y de Salta, Gustavo Sáenz, impulsores del nuevo interbloque federal. 

Gobernadores opositores arman un nuevo espacio en el Congreso

Ver comentarios

Las más leídas

Alerta amarilla en Rosario: anuncian tormentas fuertes durante el fin de semana

Alerta amarilla en Rosario: anuncian tormentas fuertes durante el fin de semana

Tragedia vial en Alcorta: murieron cuatro mujeres y un hombre en choque frontal

Tragedia vial en Alcorta: murieron cuatro mujeres y un hombre en choque frontal

Tras la sanción de la AFA, la esposa de Verón acusó de mafiosos a Tapia y Messi

Tras la sanción de la AFA, la esposa de Verón acusó de "mafiosos" a Tapia y Messi

Tercera bandeja: entretelones de una noche especial, en la que el socio apoyó y los palcos volaron

Tercera bandeja: entretelones de una noche especial, en la que el socio apoyó y los palcos volaron

Lo último

Turismo Nacional: Nicolás Posco se mete en la pelea por el título de la Clase 2

Turismo Nacional: Nicolás Posco se mete en la pelea por el título de la Clase 2

Ingresos Brutos: la ley tributaria contempla desgravaciones por 80 mil millones de pesos

Ingresos Brutos: la ley tributaria contempla desgravaciones por 80 mil millones de pesos

Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: emotiva marcha y reclamo de justicia

Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: emotiva marcha y reclamo de justicia

Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: emotiva marcha y reclamo de justicia

A un año de la muerte de Giovani Mvogo Eteme, el joven de 17 años que cayó al vacío en el Parque de España por razones desconocidas, familiares y amigos se manifestaron para pedir por el esclarecimiento del caso

Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: emotiva marcha y reclamo de justicia

Por Matías Petisce
Llegan las tormentas: en qué momento del fin de semana lloverá en Rosario
La Ciudad

Llegan las tormentas: en qué momento del fin de semana lloverá en Rosario

Una fracción de Los Monos integra la banda a la que le incautaron 52 kilos de cocaína

Por Claudio Berón

Policiales

Una fracción de Los Monos integra la banda a la que le incautaron 52 kilos de cocaína

El perottismo busca picar en punta en el armado del PJ santafesino para 2027

Por Javier Felcaro
Política

El perottismo busca picar en punta en el armado del PJ santafesino para 2027

Palomas en la mira: un proyecto para declararlas plaga obtuvo media sanción en Santa Fe
La Ciudad

Palomas en la mira: un proyecto para declararlas plaga obtuvo media sanción en Santa Fe

Tragedia vial: se conocieron las identidades de las víctimas de Alcorta y Máximo Paz

Tragedia vial: se conocieron las identidades de las víctimas de Alcorta y Máximo Paz

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Alerta amarilla en Rosario: anuncian tormentas fuertes durante el fin de semana

Alerta amarilla en Rosario: anuncian tormentas fuertes durante el fin de semana

Tragedia vial en Alcorta: murieron cuatro mujeres y un hombre en choque frontal

Tragedia vial en Alcorta: murieron cuatro mujeres y un hombre en choque frontal

Tras la sanción de la AFA, la esposa de Verón acusó de mafiosos a Tapia y Messi

Tras la sanción de la AFA, la esposa de Verón acusó de "mafiosos" a Tapia y Messi

Tercera bandeja: entretelones de una noche especial, en la que el socio apoyó y los palcos volaron

Tercera bandeja: entretelones de una noche especial, en la que el socio apoyó y los palcos volaron

Nación quitará subsidios a la luz y el gas en 2026: cómo será el ajuste de tarifas

Nación quitará subsidios a la luz y el gas en 2026: cómo será el ajuste de tarifas

Ovación
Belloso sabe que el pasillo de espaldas no fue contra Central, nos conocemos hace mucho
OVACIÓN

"Belloso sabe que el pasillo de espaldas no fue contra Central, nos conocemos hace mucho"

Belloso sabe que el pasillo de espaldas no fue contra Central, nos conocemos hace mucho

"Belloso sabe que el pasillo de espaldas no fue contra Central, nos conocemos hace mucho"

Superliga rosarina de básquet: Temperley festejó en el primer juego del cuadrangular final

Superliga rosarina de básquet: Temperley festejó en el primer juego del cuadrangular final

En Newells lo querían como director técnico y se quedarán con las ganas: arregló con otro club

En Newell's lo querían como director técnico y se quedarán con las ganas: arregló con otro club

Policiales
Una fracción de Los Monos integra la banda a la que le incautaron 52 kilos de cocaína

Por Claudio Berón

Policiales

Una fracción de Los Monos integra la banda a la que le incautaron 52 kilos de cocaína

Microtráfico: quedó preso el recaudador de la banda del Boli Blanca

Microtráfico: quedó preso el "recaudador" de la banda del "Boli" Blanca

Dylan Cantero quedó detenido por narcomenudeo tras recibir el alta luego de ser baleado

Dylan Cantero quedó detenido por narcomenudeo tras recibir el alta luego de ser baleado

Identificaron al hombre que murió al caer del techo de un taller metalúrgico

Identificaron al hombre que murió al caer del techo de un taller metalúrgico

La Ciudad
Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: emotiva marcha y reclamo de justicia

Por Matías Petisce
La Ciudad

Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: emotiva marcha y reclamo de justicia

Llegan las tormentas: en qué momento del fin de semana lloverá en Rosario

Llegan las tormentas: en qué momento del fin de semana lloverá en Rosario

Control de alarmas: sancionarán a las empresas de seguridad que no se ajusten a la ley provincial

Control de alarmas: sancionarán a las empresas de seguridad que no se ajusten a la ley provincial

Palomas en la mira: un proyecto para declararlas plaga obtuvo media sanción en Santa Fe

Palomas en la mira: un proyecto para declararlas plaga obtuvo media sanción en Santa Fe

Anmat prohibió productos médicos de tres firmas por falta de habilitación vigente
Información General

Anmat prohibió productos médicos de tres firmas por falta de habilitación vigente

Gran Día de McDonalds en Rosario: Big Mac solidario a beneficio de Casa Ronald y Fundación Cimientos
Novedades

Gran Día de McDonald's en Rosario: Big Mac solidario a beneficio de Casa Ronald y Fundación Cimientos

Más de 50 kilos de cocaína secuestrados y 13 detenidos vinculados al tráfico desde Bolivia
Policiales

Más de 50 kilos de cocaína secuestrados y 13 detenidos vinculados al tráfico desde Bolivia

Tragedia vial en Alcorta: murieron cuatro mujeres y un hombre en choque frontal
LA REGION

Tragedia vial en Alcorta: murieron cuatro mujeres y un hombre en choque frontal

Juicio a un restaurante: según un fallo, las propinas no son parte del sueldo
Información General

Juicio a un restaurante: según un fallo, las propinas no son parte del sueldo

Fin de clases: ruidoso y colorido festejo en el Monumento a la Bandera
LA CIUDAD

Fin de clases: ruidoso y colorido festejo en el Monumento a la Bandera

Identificaron al hombre que murió al caer del techo de un taller metalúrgico
POLICIALES

Identificaron al hombre que murió al caer del techo de un taller metalúrgico

En diciembre, la tarifa de gas natural aumenta 2,8%
Economía

En diciembre, la tarifa de gas natural aumenta 2,8%

Milei canceló su viaje a Estados Unidos y no asistirá al sorteo del Mundial 
POLITICA

Milei canceló su viaje a Estados Unidos y no asistirá al sorteo del Mundial 

Volvió la CGT Rosario, con adhesión masiva y una demostración de fuerza

Por Alvaro Torriglia
Economía

Volvió la CGT Rosario, con adhesión masiva y una demostración de fuerza

Buscan a una gendarme que desapareció en el río Paraná frente a La Florida
La Ciudad

Buscan a una gendarme que desapareció en el río Paraná frente a La Florida

Tercera bandeja: entretelones de una noche especial, en la que el socio apoyó y los palcos volaron

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Tercera bandeja: entretelones de una noche especial, en la que el socio apoyó y los palcos volaron

Cobran los trabajadores provinciales: cuál es el cronograma de pago de los haberes de diciembre
La Ciudad

Cobran los trabajadores provinciales: cuál es el cronograma de pago de los haberes de diciembre

¡Comenzó el Black Friday! Qué rubros y marcas ofrecen descuentos
Información General

¡Comenzó el Black Friday! Qué rubros y marcas ofrecen descuentos

Atención, jubilados y pensionados: Anses confirma cuatro extras clave para diciembre
Información General

Atención, jubilados y pensionados: Anses confirma cuatro extras clave para diciembre

El tiempo en Rosario: sigue el calor antes de un fin de semana pasado por agua
La Ciudad

El tiempo en Rosario: sigue el calor antes de un fin de semana pasado por agua

El hombre imán: repudio por un acto antivacunas en el Congreso
Información General

El "hombre imán": repudio por un acto antivacunas en el Congreso

Central abre el Gigante para que sus hinchas puedan tomarse fotos con la Copa de campeón
OVACIÓN

Central abre el Gigante para que sus hinchas puedan tomarse fotos con la Copa de campeón

Casi 300 despidos en Whirlpool, Essen y Cramaco: La tormenta viene
Economía

Casi 300 despidos en Whirlpool, Essen y Cramaco: "La tormenta viene"

Karate rosarino del bueno: los Rosetto se lucieron en el Panamericano de Brasil
Ovación

Karate rosarino del bueno: los Rosetto se lucieron en el Panamericano de Brasil