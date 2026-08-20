Ley electoral: media sanción en Diputados con una amplia mayoría

El proyecto logró 43 votos del oficialismo, el PJ y Granata. Siguen las Paso, se reducen las boletas en las generales y habrá Paso de vices

Después de largas horas de debate y cuartos intermedios, Unidos consiguió este jueves la media sanción para la nuevo ley electoral de Santa Fe con una mayoría amplia.

En la votación en general, el proyecto consiguió 43 votos a favor y 4 en contra. No hubo abstenciones.

Acompañaron los representantes de la alianza oficialista, el peronismo, el bloque de Amalia Granata y Unite.

Se manifestaron en contra los integrantes del Frente Amplio por la Soberanía y el diputado celeste Juan Domingo Argañaraz.

En el debate parlamentario legisladores del PJ y de Somos Vida adelantaron que en la votación en particular se pronunciarían en contra de ciertos artículos.

De todos modos, Unidos sacó adelante un proyecto complejo, y que requirió muchas horas de debate.

Discusiones y negociaciones

La discusión comenzó el miércoles por la tarde, con un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto.

Las negociaciones continuaron el jueves por la mañana y se extendieron durante la tarde. Una situación que obligó a pasar a un cuarto intermedio la sesión convocada para las 15.

El texto final tiene 297 artículos y 117 páginas. La norma regula las Paso, la cantidad de boletas que se usarán en las primarias y las generales, los alcances de la veda y el financiamiento de los partidos políticos, entre otras cuestiones.

El texto base fue el del Partido Socialista. También ingresaron su proyecto los bloques de la UCR, el PRO, UNO, Unite, el Frente Amplio por la Soberanía y el peronismo.

El dictamen de mayoría aprobado en el recinto propone sostener el formato de primarias vigente. Esto es, abiertas, simultáneas y obligatorias y con cinco boletas, una por cada categoría: gobernador, diputados, senador departamental, intendente y concejales.

Los cambios

A partir de allí empiezan los cambios. En primer lugar, baja el umbral para pasar a las generales. Pasa del 1,5 % al 1 % del padrón.

La mayor innovación es que el artículo 44 habilita que una misma persona pueda competir como precandidata a gobernador con hasta tres fórmulas diferentes dentro de la misma agrupación política, con distintas precandidatas, siempre con paridad de género.

De todos modos, el proyecto establece que los votos obtenidos por las distintas fórmulas internas no se acumulan, aún cuando estén encabezadas por la misma persona como precandidata a gobernador.

Otra innovación aparece en la cantidad de boletas para las generales. Bajan de cinco a tres. Una para gobernador y diputados, otra para senador departamental y otra para intendente y concejales.

También se introduce un cambio respecto al diseño. Tomando como referencia la boleta única de Córdoba, se habilita que el votante pueda elegir lista completa.

El objetivo es generar un efecto arrastre de la categoría ejecutiva hacia la legislativa para aumentar la representación parlamentaria del oficialismo.

Piso más alto

Esa búsqueda de gobernabilidad va de la mano con otro cambio. El piso para ingresar al reparto de bancas en la Cámara de Diputados pasa al 4 % del padrón. Es un punto intermedio entre el 3 % actual y la propuesta de 5 % que llevaron el radicalismo y otros espacios políticos.

El trasfondo es que después de la reforma constitucional se termina la mayoría automática en Diputados. El oficialismo pretende que no se atomice la representación en la Cámara baja y se paralice la Legislatura.

Por otro lado, no se exigirá que una lista de diputados tenga que presentar una lista para gobernador. Lo mismo en el caso de concejales e intendente.

En tanto, el proyecto establece que la Justicia electoral pasa al fuero contencioso administrativo. La designación del juez electoral y de los tres magistrados de revisión será por sorteo y cada cuatro años.

La Corte Suprema de Justicia de la provincia sólo intervendrá en caso de recursos de inconstitucionalidad.

En cuanto a la veda, se amplía para las redes sociales y se flexibiliza para la actividad comercial y gastronómica. Sí se mantiene la prohibición de espectáculos masivos y la venta de alcohol. Esta restricción regirá desde seis horas antes de la apertura de los comicios hasta dos horas después del cierre.

Al Senado

Apenas se consiguió la media sanción en Diputados, Unidos difundió un comunicado en el que plantea que se trata de “una reforma integral que cumple con el mandato constitucional, ordena la normativa vigente, simplifica el sistema de votación y amplía las posibilidades de elección de la ciudadanía”.

“La iniciativa es el resultado de un trabajo coordinado entre los bloques de la Cámara de Diputadas y Diputados y el Senado provincial. Tras la media sanción, el proyecto será tratado por la Cámara alta la próxima sesión, con el objetivo de completar su sanción”, señaló el oficialismo.