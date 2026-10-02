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Fin de semana inestable en Rosario: cuándo llegan las lluvias y las tormentas

El SMN prevé un viernes parcialmente nublado, un sábado con tormentas, lluvias y fuertes ráfagas y una mejora de las condiciones hacia el domingo

2 de octubre 2026 · 09:46hs
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Otro fin de semana con lluvias en Rosario

Otro fin de semana con lluvias en Rosario

Rosario se prepara para un fin de semana con tiempo cambiante. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este viernes se mantendrán las condiciones estables, pero el escenario cambiará durante el sábado, cuando se esperan lluvias, tormentas y ráfagas de viento. Para el domingo está previsto un mejoramiento.

Este viernes 2 de octubre se presenta con cielo parcialmente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 10 y 21 grados. Durante la mañana se esperan alrededor de 15 grados, mientras que por la tarde la máxima podría alcanzar los 21. No se prevén precipitaciones.

Sábado con lluvias, tormentas y ráfagas

La inestabilidad llegará durante la madrugada del sábado 3 de octubre. El SMN mantiene vigente, hasta el momento, un alerta amarillo por tormentas que alcanza al departamento Rosario y otros sectores del sur de Santa Fe.

Durante la mañana y el mediodía, la probabilidad de lluvias y tormentas se ubicará entre el 40% y el 70%, mientras que las temperaturas estarán entre los 13 y 23 grados.

Además, se esperan ráfagas de viento de entre 42 y 50 kilómetros por hora.

Hacia la tarde, las condiciones tenderían a mejorar y la probabilidad de precipitaciones descendería al 0-10%.

El domingo mejora el tiempo

Para el domingo 4 de octubre, el pronóstico anticipa una recuperación de las condiciones meteorológicas, con cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvias.

Las temperaturas se ubicarán entre los 11 y 22 grados, en una jornada que se perfila mucho más estable que la del sábado.

Qué recomienda Protección Civil

Ante la posibilidad de tormentas y ráfagas, la Dirección General de Gestión de Riesgos y Protección Civil de Rosario recomendó seguir las actualizaciones del pronóstico y tomar precauciones durante el sábado.

“Ante la presencia de tormentas y ráfagas, es importante asegurar objetos que puedan desplazarse, evitar permanecer debajo de árboles y estructuras que puedan representar un riesgo y mantenerse informados a través de los canales oficiales”, señaló Gonzalo Ratner, titular del área municipal.

El funcionario indicó además que el sistema municipal de respuesta permanecerá operativo y coordinado para atender eventuales emergencias.

Protección Civil cuenta con equipos de telefonistas que reciben llamados durante las 24 horas, verificadores que se trasladan hasta los lugares donde se registran situaciones de riesgo y equipos operativos que intervienen cuando se requiere una respuesta en territorio.

Ante una emergencia o situación de riesgo, se encuentra disponible durante las 24 horas la línea gratuita 103.

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