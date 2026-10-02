Romina Diez repasó la gestión Milei y recordó el punto de partida: "Argentina venía de 211% de inflación"

"Estabilidad cambiaria, créditos hipotecarios, menos pobreza, menos inflación y récord en exportación", destacó la diputada nacional por Santa Fe

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La diputada nacional Romina Diez celebró los números del gobierno de Javier Milei.

La diputada nacional por Santa Fe Romina Diez celebró los números del gobierno de Javier Milei. "Estabilidad cambiaria, créditos hipotecarios, menos pobreza, menos inflación y récord en exportación", destacó la legisladora.

La dirigente de La Libertad Avanza destacó lo logrado por el presidente en tan solo tres años de gestión y recordó que hace un tiempo muchos decían que Argentina no tenía arreglo . En ese marco, comparó el pasado con la actualidad y resaltó con datos los logros del presidente. “Había dólar oficial, mayorista, blue, ahorro, tarjeta, Qatar, MEP, CCL, cripto, futuro, soja, “Coldplay”, lujo… y seguíamos contando” , recordó.

“El crédito hipotecario para acceder a la casa propia inexistente, acceder a un 0 km era una odisea, conseguir neumáticos era una epopeya y muchos terminaban cruzando la frontera para comprarlos. Había dólar oficial, mayorista, blue, ahorro, tarjeta, Qatar, MEP, CCL, cripto, futuro, soja, “Coldplay”, lujo… y seguíamos contando” , recordó Diez.

También hizo mención a que faltaban repuestos y había máquinas y vehículos parados esperando una pieza que no entraba. “En los supermercados faltaban aceite, harina, azúcar, arroz, yerba y fideos. Algunos productos llegaban a cuentagotas y mientras tanto, los precios cambiaban semana a semana” , sumó a su comparación. “Todo esto pasaba en Argentina hace apenas 3 años, no debemos olvidar”, cerró.

En números

Hace apenas 3 años:



Había dólar oficial, mayorista, blue, ahorro, tarjeta, Qatar, MEP, CCL, cripto, futuro, soja, “Coldplay”, lujo… y seguíamos contando.



El crédito hipotecario para acceder a la casa propia inexistente.



Acceder a un 0 km era una odisea.



Conseguir neumáticos… https://t.co/FIgSGWSHxW — Romina Diez (@romidiezok) October 2, 2026

Romina Diez hizo su publicación en redes tras los datos que el presidente Javier Milei presentó en París, donde trazó las siguientes líneas comparativas:

-Inflación: del 211% a alrededor del 30%.

-Riesgo País: de 3.000 a alrededor de 600 puntos.

-Deuda neta: del 100% al 40% del PBI.

-Fin del cepo cambiario.

-Crecimiento de cerca del 13% y 520.000 nuevos puestos de trabajo.

-12 millones de argentinos fuera de la pobreza.

-Récord de exportaciones y superávit comercial.