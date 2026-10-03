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Revelaron qué falló en el intento de ejecución de Christa Pike, que sigue en estado crítico

La mujer fue sentenciada a la pena de muerte en Tennessee. Aseguran que es la primera vez que un condenado sobrevive a dos inyecciones de pentobarbital

3 de octubre 2026 · 16:25hs
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Christa Pike

Christa Pike, de 50 años, sobrevivió a dos intentos de ejecución en Tennessee.

Las autoridades de Tennessee fallaron en dos oportunidades en el intento de ejecución con inyecciones letales de pentobarbital sobre Christa Pike por un asesinato cometido en 1995, y la mujer quedó internada internada en un hospital. Ahora, los abogados de la mujer dieron detalles sobre qué falló en el procedimiento que dejó a la acusada en estado crítico.

De acuerdo a un escrito presentado por los abogados defensores de Pike, el procedimiento duró más de dos horas y se falló en reiteradas ocasiones al intentar colocar dos dosis completas de pentobarbital. Los letrados sostienen que el equipo de ejecución usó varias agujas distintas para tratar de dar con las vías intravenosas correspondientes.

En ese sentido, un documento judicial del caso, citado por la agencia de noticias AP, indica que se usaron al menos siete agujas en su brazo izquierdo y que una de ellas fue retirada con un doblez de 90 grados.

Después de la primera inyección letal, testigos escucharon a la mujer, de 50 años, roncar ruidosamente detrás de la cortina cerrada. Según el protocolo de ejecución del Estado, “si el recluso no falleció” después de la primera dosis se debe administrar una segunda, pero también sobrevivió. Los testigos escucharon a Pike hasta que se cortó el micrófono, a las 20.53 hora local.

Ejecución errónea

"Aparentemente, ningún miembro del equipo de ejecución se percató de que las vías intravenosas no estaban bien colocadas o de que las venas habían reventado", señalaron desde la defensa en el expediente, además de sostener que las venas de Pike cedieron, algo que no permitió que el fármaco ingrese al torrente sanguíneo sino que se aloje en el tejido circundante. A pesar de eso, remarcaron, el equipo de ejecución preparó y administró una segunda dosis letal.

Conforme lo declarado por los letrados que representaron a la mujer, se indica en el expediente que tras más de dos horas se decidió derivarla a un centro médico ya que estaba inconsciente, pero viva. Pike llegó al hospital con los dos brazos hinchados, quemados y con ampollas. A raíz de ello, el equipo médico trabaja para eliminar el pentobarbital que está en el organismo de la acusada.

En diálogo con la BBC, el anestesiólogo y asesor de la defensa, Joel Zivot, afirmó que las dos dosis de ese fármaco tendrían que haber alcanzado para que Pike muriera. Y agregó que todo sugiere que el líquido no llegó al torrente sanguíneo sino que fue hacia el tejido subcutáneo, además de señalar que las ampollas en los brazos de la mujer son indicativos de venas reventadas.

>> Leer más: Pasó 41 años en el corredor de la muerte y quedó libre por una prueba de ADN

Desde el Departamento de Correcciones de Tennessee no brindaron explicaciones y sólo afirmaron que se siguieron "todos los pasos del protocolo legal de ejecución aprobado por la Fiscalía General".

Suspensión de otras ejecuciones

La situación con Pike obligó al gobernador del estado, Bill Lee, a suspender otras ejecuciones luego del incidente. Además, declaró en un comunicado que ordenó “una revisión exhaustiva por parte de un tercero para determinar exactamente qué ocurrió”.

Pike iba a convertirse en la primera mujer ejecutada en Tennessee en más de 200 años, luego de que pasara 30 años en el corredor de la muerte por el brutal asesinato de una chica de 19 años, Colleen Slemmer, en 1995.

Un tribunal de apelaciones había detenido la inyección letal apenas una hora antes de que comenzara y, horas después, la Corte Suprema de Estados Unidos revocó esa suspensión.

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