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Los bancos permanecerán cerrados durante cinco días consecutivos en noviembre

El sistema financiero tendrá un cierre extendido por el Día del Bancario y los feriados vinculados a la visita del Papa León XIV a la Argentina

2 de octubre 2026 · 11:01hs
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El Banco Central pone en funcionamiento su nueva política monetaria. Expectativa sobre la tasa de interés y cómo recibirá el mercado la nueva medida.

El Banco Central pone en funcionamiento su nueva política monetaria. Expectativa sobre la tasa de interés y cómo recibirá el mercado la nueva medida.

Los bancos de todo el país tendrán un esquema especial durante la segunda semana de noviembre por la combinación del Día del Trabajador Bancario, el fin de semana y los feriados establecidos por la visita del papa León XIV.

Las entidades financieras permanecerán cerradas durante cinco días consecutivos que afectará principalmente a la atención presencial y las operaciones que requieren la intervención directa de los bancos o que dependen de los mecanismos de compensación. La medida también tendrá consecuencias sobre la operatoria del mercado cambiario.

El cierre comenzará el viernes 6 de noviembre, fecha que ya estaba establecida como feriado para los trabajadores del sector por el Día del Trabajador Bancario.

A esa jornada se sumarán el sábado 7 y el domingo 8 de noviembre, correspondientes al fin de semana. El cronograma continuará el lunes 9, declarado feriado nacional por la llegada del sumo pontífice, y el martes 10, cuando el Banco Central de la República Argentina (BCRA) dispuso una jornada sin actividad para las entidades financieras.

La decisión del BCRA quedó formalizada mediante la Comunicación "A" 8487. La disposición alcanza a las entidades financieras de todo el país y también a las cámaras electrónicas de compensación.

El BCRA adoptó la medida en el marco del operativo previsto por la visita oficial de León XIV, que se desarrollará entre el 8 y el 11 de noviembre.

Cómo funcionarán los servicios bancarios

El esquema especial también tendrá impacto sobre el mercado cambiario. Durante esta seguidilla de feriados, el mercado de cambios tampoco tendrá actividad. Por ese motivo, el dólar oficial y el dólar mayorista no cotizarán en dicho día. Tampoco se podrá realizar la compra de dólares por ventanilla en las entidades bancarias.

>> Leer más: Más de 500 mil préstamos en mora ya fueron refinanciados por los bancos

Durante el período en el que las sucursales permanezcan cerradas, los clientes podrán continuar utilizando los principales canales digitales de las entidades financieras.

Los cajeros automáticos, el home banking y las billeteras electrónicas funcionarán con normalidad. Los usuarios podrán realizar las operaciones que cada plataforma permita de manera habitual sin necesidad de concurrir a una sucursal.

Cómo será el calendario de feriados durante la visita de León XIV

La visita del pontífice tendrá un esquema de feriados diferente según cada territorio.

El lunes 9 de noviembre será feriado nacional en todo el país. El martes 10 de noviembre, en tanto, la jornada no laborable vinculada con la visita regirá en la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba.

Por su parte, el miércoles 11 de noviembre será feriado en la provincia de Buenos Aires, en coincidencia con la última jornada de la visita del Papa.

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