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En su vigésimo aniversario, la Marcha del Orgullo se hace sentir en las calles de Rosario

Con su habitual feria previa a la movilización y un homenaje a Gabriela Banach, el colectivo LGBTQI+ lleva sus reclamos hacia el Parque Nacional a la Bandera

3 de octubre 2026 · 17:39hs
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La plaza Libertad es el epicentro de la Marcha del Orgullo desde hace 20 años

La plaza Libertad es el epicentro de la Marcha del Orgullo desde hace 20 años

Colorida y multitudinaria como hace 20 años. la Marcha del Orgullo volvió a las calles de la mano del colectivo LGBTQI+. Con base en la plaza Libertad, miles de personas levantaron la bandera de arcoíris. Todo comenzó con un festival y feria, para luego dar paso a la movilización hacia el Parque Nacional a la Bandera.

La lluvia de las primeras horas del sábado quedó atrás y el sol salió a la par de cientos de rosarinos que comenzaron los preparativos en la plaza Libertad. El armado de stands con más de 200 feriantes y el escenario por donde pasaron artistas locales fue el primer paso. Mientras tanto, la plaza se fue copando de a poco.

Caras pintadas y vestimenta especial, donde el cuero y los tacos predominaban. Mucho color y un inflable gigante de un arcoíris daban vida a la plaza que alberga esta movilización que tuvo su primera edición en 2006. Pasadas las 17.30, la primera carroza comenzó su andar y el color comenzó a circular por el centro de la ciudad.

La Marcha del Orgullo es el cierre a la Semana del Orgullo en Rosario, que contó con artistas invitados, ciclos de cine y talleres. Esta 20ª edición tuvo un homenaje especial a Gabriela Banach, militante por los derechos del colectivo LGBTQI+ y víctima de un travesticidio el pasado 9 de agosto en su casa de barrio República de la Sexta.

>> Leer más: "Hasta siempre, querida Gabriela": la parroquia rosarina que despidió a la mujer trans asesinada

Los miles de militantes comenzaron a marchar bajo una consigna enmarcada en los 50 años del último golpe de estado: “Nuestro orgullo es memoria, lucha y organización”.

Entre los espacios que militaron, se pudieron ver carrozas de Fruti, Pirañas, Salud Marica, Yarará, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Tipas, Fresa y partidos políticos.

La caravana pretende llegar al Parque Nacional a la Bandera cerca de las 19.30 para darle paso al festival que cierra la Marcha del Orgullo donde habrá artistas locales y un homenaje a Banach, a casi dos meses de su asesinato.

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