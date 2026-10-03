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Un club de primera división defenderá "con uñas y dientes" la continuidad de los torneos de 30 equipos

El presidente de un equipo cordobés explicó por qué tomó esta posición: "A los clubes del interior nos sirve", dijo

3 de octubre 2026 · 16:15hs
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Instituto viene de golear a Independiente y es líder en su grupo en el torneo Clausura. El presidente del club defiende los torneos de 30 equipos.

Instituto viene de golear a Independiente y es líder en su grupo en el torneo Clausura. El presidente del club defiende los torneos de 30 equipos.

El presidente de un club del interior del país que juega en la primera división dijo que defenderá "con uñas y dientes" los torneos de 30 equipos. El directivo fijó así una posición clarísima en torno a un tema de permanente debate en el fútbol argentino.

Hace algunas semanas, River presentó un proyecto para realizar varias modificaciones en la forma de disputa de los torneos de la máxima categoría, y uno de ellos refiere a una reducción gradual de la cantidad de equipos que juegan en la primera división.

Esta discusión es añeja en el fútbol argentino y marca una especie de grieta. Mientras muchos reclaman que la cifra se baje a 20, otros sostienen que todo debe quedar como está.

Leer más: Central lleva visitantes: cómo le fue al equipo las últimas veces que lo hizo en el torneo local

La posición de Instituto de Córdoba

"Nosotros, como club del interior, vamos a defender con uñas y dientes el torneo de 30 equipos", dijo el presidente de Instituto, Juan Manuel Cavagliatto.

No es el caso del titular del equipo cordobés, que es el sorprendente puntero en su zona en el torneo Clausura. "Hace dos años me lo preguntaron y lo vuelvo a reafirmar, el Interior necesita 30 equipos", sostuvo Cavagliatto.

El directivo explicó la razón de su posición. "Este tipo de torneos hace que los equipos como nosotros podamos estar en la pelea, que podamos discutir y que la gente del Interior esté contenta", dijo.

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