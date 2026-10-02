Presupuesto 2027: las universidades reclaman que se cumpla la ley de financiamiento

La Universidad Nacional del Litoral (UNL) recibió este viernes a legisladores nacionales por Santa Fe, en el marco de una jornada destinada a analizar el tratamiento del presupuesto del gobierno de Javier Milei para 2027 y el incumplimiento de la ley de financiamiento de la educación superior.
La actividad contó con la participación de la rectora de la UNL, Laura Tarabella, y el rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci, entre otras autoridades académicas.
Junto a representantes de la comunidad educativa, las autoridades dialogaron con los legisladores sobre las partidas previstas para el sistema universitario en el presupuesto 2027.
Los legisladores y el presupuesto 2027
Se dieron cita en el Consejo Superior de la UNL el senador nacional Marcelo Lewandowski y los diputados Caren Tepp, Diego Guliano, Germán Martínez y Pablo Farias. En representación de la diputada Florencia Carignano asistió la asesora Candelaria Bottero.
Bartolacci resaltó la necesidad de otorgar “previsibilidad al sistema universitario” y advirtió sobre la gravedad de la situación frente al presupuesto 2027.
“No están dadas las condiciones materiales para que las universidades continúen funcionando ya que las partidas de gastos cayeron a la mitad y la pérdida de los salarios es alarmante. Si no se cumple con la ley de financiamiento universitario y no se modifica el proyecto de presupuesto, no habrá condiciones ni recursos suficientes”, valoró.
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Luego adelantó que continuarán convocando a legisladores nacionales y también a gobernadores en las próximas semanas para insistir con la legitimidad del reclamo. En ese sentido se pronunciaron los decanos de la UTN de Santa Fe y de Rafaela, Alejandro Tóffolo y Oscar David, respectivamente.
La convocatoria contó también con la presencia de representantes de Adul, Apul y otros gremios del sector, autoridades de la Federación Universitaria Argentina (FUA) y de la Federación Universitaria del Litoral (FUL), decanos y consejeros superiores.
A su turno, Farías (Provincias Unidas, PU) consideró “imprescindible visibilizar la situación durante el tratamiento del presupuesto 2027” y recordó que fue solicitada en Diputados "una sesión especial para el 15 de octubre por tres temas, uno de los cuales es el tratamiento particular de esta emergencia y para que no se afecten las partidas necesarias”.
Lewandowski (Unión por la Patria, UP), aseveró: “La universidad pública es una de las grandes conquistas del pueblo argentino que, por esa razón, acompaña en las calles cada una de las marchas. Al desfinanciarla se apunta a quebrar las posibilidades de ascenso social y de progreso”.
“La autonomía universitaria sin financiamiento, sin recursos, es cinismo”, indicó Giuliano (UP) y recordó que el Congreso aprobó cuatro veces la ley de financiamiento, “por lo que se está al límite del Estado de derecho”.
Tepp (UP) manifestó su “compromiso con esta causa” y realizó un reconocimiento a los trabajadores que sostienen la educación pública en todos sus niveles.
A su vez, Martínez (UP) subrayó: “Esto se explica por el rumbo de la política económica. El proyecto de presupuesto nacional 2027 lleva a la educación al 0,77 por ciento del PBI, el más bajo en más de 20 años”.
Nueva marcha universitaria
Para finalizar, las autoridades universitarias exigieron al Ministerio de Capital Humano y a la Secretaría de Educación de la Nación “el cumplimiento inmediato e integral” de la ley de financiamiento universitario.
Asimismo, solicitaron a los legisladores nacionales la revisión de las partidas asignadas al sistema universitario nacional para asegurar “el pleno funcionamiento de las instituciones y la recomposición de las becas destinadas a estudiantes para 2027”.
También invitaron a “acompañar la 5ª marcha universitaria en defensa de la educación pública y la ciencia nacional”, que se realizará el 15 de octubre”.
“Sin educación pública, sin profesionales de excelencia y sin desarrollo científico soberano, no existen posibilidades reales de consolidar un país con equidad, autonomía y desarrollo social”, concluyeron.