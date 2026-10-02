Presupuesto 2027: las universidades reclaman que se cumpla la ley de financiamiento

Junto a legisladores nacionales, autoridades de las casas de altos estudios de Rosario y Santa Fe, entre otros, llamaron a asegurar los fondos que garantizan el funcionamiento de la educación superior

La UNL fue escenario de un nuevo reclamo frente al incumplimiento de la ley de financiamiento de la educación superior.

La Universidad Nacional del Litoral (UNL) recibió este viernes a legisladores nacionales por Santa Fe, en el marco de una jornada destinada a analizar el tratamiento del presupuesto del gobierno de Javier Milei para 2027 y el incumplimiento de la ley de financiamiento de la educación superior .

La actividad contó con la participación de la rectora de la UNL, Laura Tarabella , y el rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci , entre otras autoridades académicas.

Junto a representantes de la comunidad educativa, las autoridades dialogaron con los legisladores sobre las partidas previstas para el sistema universitario en el presupuesto 2027 .

Se dieron cita en el Consejo Superior de la UNL el senador nacional Marcelo Lewandowski y los diputados Caren Tepp, Diego Guliano, Germán Martínez y Pablo Farias . En representación de la diputada Florencia Carignano asistió la asesora Candelaria Bottero .

Bartolacci resaltó la necesidad de otorgar “previsibilidad al sistema universitario” y advirtió sobre la gravedad de la situación frente al presupuesto 2027.

“No están dadas las condiciones materiales para que las universidades continúen funcionando ya que las partidas de gastos cayeron a la mitad y la pérdida de los salarios es alarmante. Si no se cumple con la ley de financiamiento universitario y no se modifica el proyecto de presupuesto, no habrá condiciones ni recursos suficientes”, valoró.

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Luego adelantó que continuarán convocando a legisladores nacionales y también a gobernadores en las próximas semanas para insistir con la legitimidad del reclamo. En ese sentido se pronunciaron los decanos de la UTN de Santa Fe y de Rafaela, Alejandro Tóffolo y Oscar David, respectivamente.

La convocatoria contó también con la presencia de representantes de Adul, Apul y otros gremios del sector, autoridades de la Federación Universitaria Argentina (FUA) y de la Federación Universitaria del Litoral (FUL), decanos y consejeros superiores.

A su turno, Farías (Provincias Unidas, PU) consideró “imprescindible visibilizar la situación durante el tratamiento del presupuesto 2027” y recordó que fue solicitada en Diputados "una sesión especial para el 15 de octubre por tres temas, uno de los cuales es el tratamiento particular de esta emergencia y para que no se afecten las partidas necesarias”.

Nos volvemos a encontrar para defender la universidad pública argentina y el sistema científico nacional.



15 de octubre

Congreso de la Nación

13.30 horas#EducaciónSoberaníaDemocracia #UniversidadPúblicaSiempre pic.twitter.com/VfGUD93rkI — CIN (@CINoficial) October 1, 2026

Lewandowski (Unión por la Patria, UP), aseveró: “La universidad pública es una de las grandes conquistas del pueblo argentino que, por esa razón, acompaña en las calles cada una de las marchas. Al desfinanciarla se apunta a quebrar las posibilidades de ascenso social y de progreso”.

“La autonomía universitaria sin financiamiento, sin recursos, es cinismo”, indicó Giuliano (UP) y recordó que el Congreso aprobó cuatro veces la ley de financiamiento, “por lo que se está al límite del Estado de derecho”.

Tepp (UP) manifestó su “compromiso con esta causa” y realizó un reconocimiento a los trabajadores que sostienen la educación pública en todos sus niveles.

A su vez, Martínez (UP) subrayó: “Esto se explica por el rumbo de la política económica. El proyecto de presupuesto nacional 2027 lleva a la educación al 0,77 por ciento del PBI, el más bajo en más de 20 años”.

Nueva marcha universitaria

Para finalizar, las autoridades universitarias exigieron al Ministerio de Capital Humano y a la Secretaría de Educación de la Nación “el cumplimiento inmediato e integral” de la ley de financiamiento universitario.

Asimismo, solicitaron a los legisladores nacionales la revisión de las partidas asignadas al sistema universitario nacional para asegurar “el pleno funcionamiento de las instituciones y la recomposición de las becas destinadas a estudiantes para 2027”.

También invitaron a “acompañar la 5ª marcha universitaria en defensa de la educación pública y la ciencia nacional”, que se realizará el 15 de octubre”.

“Sin educación pública, sin profesionales de excelencia y sin desarrollo científico soberano, no existen posibilidades reales de consolidar un país con equidad, autonomía y desarrollo social”, concluyeron.