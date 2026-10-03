Newell's: equipo que gana no se toca, a pesar de que recuperó a Franco Escobar

Frank Kudelka les ratificó la confianza a los titulares de la victoria sobre Platense. Escobar concentró pero Jerónimo Russo continuará de lateral izquierdo

Newell's mantendrá la formación titular para recibir a Lanús este sábado, a las 17, por la 11ª fecha del torneo Clausura. Si bien Franco Escobar se recuperó de la distensión muscular y volvió a concentrar, Frank Kudelka determinó que vaya al banco y no aparezca entre los once. Por lo tanto, Jerónimo Russo continuará en el puesto de marcador de punta izquierdo. Se espera que de un momento a otro, el club del Parque haga oficial el equipo.

La victoria de la fecha pasada contra Platense y un invicto que se extendió a seis partidos fueron señales claras que le dio el equipo al entrenador para no cambiar los nombres. La única duda pasó por la situación de Escobar, titular en el clásico y que se lesionó ese día, dejando su lugar vacante para el encuentro en Vicente López.

Russo fue el reemplazante de Escobar ante Platense y seguirá entre los titulares para el compromiso frente al granate, competidor directo de la Lepra en la lucha por la clasificación a la fase final.

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Newell's y Lanús tienen la misma cantidad de puntos, pero el granate lo supera por diferencia de gol. El equipo de Mauricio Pellegrino se ubica en la séptima posición y la Lepra en la octava.

Por ese motivo tiene tanta importancia el enfrentamiento en el Coloso, faltando 6 fechas para la finalización de la etapa clasificatoria, contabilizando este duelo.