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Newell's: equipo que gana no se toca, a pesar de que recuperó a Franco Escobar

Frank Kudelka les ratificó la confianza a los titulares de la victoria sobre Platense. Escobar concentró pero Jerónimo Russo continuará de lateral izquierdo

3 de octubre 2026 · 15:56hs
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Jerónimo Russo mantendrá su puesto en Newell0s de marcador de punta izquierdo.

Sebastián Suárez Meccia

Jerónimo Russo mantendrá su puesto en Newell0's de marcador de punta izquierdo.

Newell's mantendrá la formación titular para recibir a Lanús este sábado, a las 17, por la 11ª fecha del torneo Clausura. Si bien Franco Escobar se recuperó de la distensión muscular y volvió a concentrar, Frank Kudelka determinó que vaya al banco y no aparezca entre los once. Por lo tanto, Jerónimo Russo continuará en el puesto de marcador de punta izquierdo. Se espera que de un momento a otro, el club del Parque haga oficial el equipo.

La victoria de la fecha pasada contra Platense y un invicto que se extendió a seis partidos fueron señales claras que le dio el equipo al entrenador para no cambiar los nombres. La única duda pasó por la situación de Escobar, titular en el clásico y que se lesionó ese día, dejando su lugar vacante para el encuentro en Vicente López.

Russo fue el reemplazante de Escobar ante Platense y seguirá entre los titulares para el compromiso frente al granate, competidor directo de la Lepra en la lucha por la clasificación a la fase final.

Los once de Newell's

Los titulares serán Josué Reinatti; Martín Ortega, Lautaro Giannetti, Lucas Carrizo y Jerónimo Russo; Luca Regiardo, Rodrigo Herrera; Walter Mazzanti, Facundo Guch y Santiago Solari; Matías Cóccaro.

>> Leer más: Newell's y un duelo clave ante un rival directo que le puede dar un bonus extra

Newell's y Lanús tienen la misma cantidad de puntos, pero el granate lo supera por diferencia de gol. El equipo de Mauricio Pellegrino se ubica en la séptima posición y la Lepra en la octava.

Por ese motivo tiene tanta importancia el enfrentamiento en el Coloso, faltando 6 fechas para la finalización de la etapa clasificatoria, contabilizando este duelo.

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