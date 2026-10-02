Aumentan la recompensa para esclarecer la muerte de un jugador de voley de Central Córdoba

La causa por el fallecimiento de Giovani Mvogo Eteme en el Parque España, ocurrido en 2024, continúa abierta bajo la carátula de muerte dudosa

El Ministerio Público de la Acusación volvió a pedir colaboración para avanzar en la investigación por la muerte de Giovani Mvogo Eteme , el joven de 17 años cuyo cuerpo fue encontrado el 28 de noviembre de 2024 en inmediaciones del Parque de España . El gobierno de Santa Fe elevó la recompensa a 16 millones de pesos para quienes puedan aportar información que permita determinar qué ocurrió.

La investigación busca reconstruir las circunstancias en las que murió el adolescente, cuyo cuerpo fue hallado durante la madrugada debajo de las escalinatas del Parque de España. La causa, que inicialmente fue abordada bajo la hipótesis de un posible suicidio, pasó a ser investigada como muerte dudosa. Hasta el momento no se logró establecer de manera concluyente cómo se produjo el fallecimiento.

La identidad de quienes aporten información será preservada durante y después de la investigación. Los datos pueden suministrarse al 911, al correo [email protected] , a través de las redes oficiales de la Fiscalía Regional 2 o personalmente en el Centro de Justicia Penal de Rosario, ubicado en Sarmiento 2850.

Una muerte dudosa

Giovani tenía 17 años, había nacido en Rosario y jugaba al vóley en Central Córdoba. Vivía en el barrio Puente Gallego y salió por última vez de su casa el miércoles 27 de noviembre de 2024. Al día siguiente, su familia recibió la noticia de que habían encontrado un cuerpo en el Parque de España que tenía su DNI, aunque no aparecieron junto a él su teléfono celular ni su tarjeta Sube.

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Los primeros informes médicos señalaron un traumatismo de cráneo y politraumatismos compatibles con una caída desde altura. En ese momento no se habían detectado lesiones defensivas ni otros elementos que permitieran confirmar la intervención de terceras personas. Sin embargo, la familia cuestionó desde el comienzo la hipótesis del suicidio y reclamó que se profundizara la investigación.

En agosto de 2025 se realizó una reconstrucción del hecho en el Parque de España, con peritos, bomberos especializados en rescate y personal de la Policía de Investigaciones. Se buscó determinar si la caída desde las escalinatas podía explicar las lesiones que presentaba el cuerpo. La medida también apuntó a reconstruir los movimientos de Giovani durante las últimas horas de su vida.

Sin avances concretos

En junio de 2026 se conoció el resultado del informe técnico de aquella reconstrucción. El estudio no fue concluyente para determinar la causa de la muerte, por lo que las dudas sobre lo ocurrido aquella madrugada permanecieron abiertas. La demora en la obtención de esos resultados fue cuestionada por la familia, que reclamó nuevos avances en la investigación.

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La causa también tuvo como elemento de interés el recorrido del teléfono celular de Giovani. La señal del aparato registró actividad en la zona de Puente Gallego durante la madrugada en que apareció el cuerpo, pero el dispositivo nunca fue recuperado. Otro punto bajo análisis fue el llamado al 911 realizado por un agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria que dijo haber advertido el cuerpo desde las escalinatas del parque.

En agosto de 2026, el fiscal Matías Edery quedó al frente de la investigación y sostuvo que todavía existen datos que justifican mantener abierta la pesquisa. El funcionario señaló que no se descarta ninguna hipótesis sobre la muerte del adolescente y que la investigación continuará para intentar establecer qué ocurrió.