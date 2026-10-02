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Roldán presentó a los vecinos el proyecto de una rotonda en rutas 9 y A012

El municipio convocó a representantes barriales para informar sobre el estado de la iniciativa que busca transformar uno de los cruces más transitados y peligrosos de la ciudad

2 de octubre 2026 · 08:55hs
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Desde el municipio remarcaron además que la obra tendrá un impacto que excede lo estrictamente vial

Desde el municipio remarcaron además que la obra tendrá un impacto que excede lo estrictamente vial, ya que contribuirá a integrar de manera más eficiente los barrios periféricos con el casco urbano.
Roldán presentó a los vecinos el proyecto de una rotonda en rutas 9 y A012

Roldán presentó a los vecinos el proyecto de una rotonda en rutas 9 y A012

La Municipalidad de Roldán realizó un encuentro con representantes de las vecinales de la ciudad para presentar los avances del proyecto de construcción de una rotonda canalizada e iluminada en la intersección de las rutas nacionales 9 y A012, un punto considerado estratégico por su alto volumen de tránsito y complejidad operativa.

La reunión fue encabezada por el intendente Daniel Escalante y contó con la participación de funcionarios provinciales y autoridades locales vinculadas al desarrollo de la iniciativa. Entre ellos estuvieron Gabriel Rosti, coordinador operativo de la Unidad de Gestión del gobierno de Santa Fe; María Victoria Santi, directora provincial de Gestión para el Financiamiento Externo; Benjamín Giannetti, subadministrador de Vialidad Provincial; además de representantes de distintas áreas de la administración santafesina.

También participaron el presidente del Concejo Municipal, Carlos Manuel Alustiza, junto a los concejales Marcelo Cristiani, Carina Ziraldo y Mariel Reijenber, quienes acompañaron la presentación técnica destinada a informar a los vecinos sobre las características de la obra proyectada.

Fundamentos de la rotonda

Durante el encuentro se expusieron los fundamentos técnicos y territoriales elaborados a partir de relevamientos realizados por la Dirección Nacional de Vialidad. Según los datos presentados, Roldán experimentó en los últimos doce años un crecimiento demográfico del 110 por ciento, alcanzando una población cercana a los 40 mil habitantes.

Las autoridades señalaron que ese crecimiento se produjo tanto en el casco histórico como en los nuevos barrios desarrollados en la periferia de la ciudad, lo que generó un incremento sostenido de los desplazamientos internos y una mayor demanda de conectividad entre distintos sectores urbanos.

El diagnóstico técnico también advirtió sobre la intensidad del tránsito que registra el cruce. La ruta nacional A012, utilizada como corredor de carga agroexportadora hacia los puertos del cordón industrial, presenta un tránsito medio diario de hasta 14.800 vehículos. Por su parte, la ruta nacional 9 registra una circulación cercana a los 14 mil vehículos por día, incluyendo transporte de pasajeros y unidades de gran porte.

La convergencia de ambos corredores viales, sumada a las velocidades que suelen desarrollarse en ese sector, fue identificada como uno de los principales factores de riesgo para la seguridad vial. En ese marco, la futura rotonda apunta a ordenar la circulación, reducir conflictos de tránsito y mejorar las condiciones de seguridad para automovilistas, transportistas y vecinos.

Integración de los barrios periféricos de Roldán

Desde el municipio remarcaron además que la obra tendrá un impacto que excede lo estrictamente vial, ya que contribuirá a integrar de manera más eficiente los barrios periféricos con el casco urbano, facilitando el acceso a establecimientos educativos, centros de salud, instituciones deportivas y comercios.

Las autoridades destacaron que el proyecto forma parte de las gestiones que el intendente Daniel Escalante y la diputada provincial Silvana Di Stefano vienen impulsando ante el gobierno de Santa Fe para concretar una obra largamente reclamada por la comunidad roldanense.

El encuentro con las vecinales se enmarca en una política de participación y trabajo conjunto con las instituciones de la ciudad, con el propósito de mantener informados a los vecinos sobre el avance de las gestiones y los proyectos que involucran el desarrollo urbano de Roldán.

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