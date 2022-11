Larreta se desmarcó de Bullrich y aseguró: "Yo no soy violento"

"Estoy convencido de que las manifestaciones no se enfrentan con más violencia. Yo no soy violento, no creo que sea lo que la Argentina necesita, necesitamos paz”, explicó en declaraciones radiales Rodríguez Larreta, precandidato a presidente de Juntos por el Cambio (JxC). Respecto a Bullrich, señaló: "Ella piensa lo que piensa, no hablo por ella".

Ambos tienen discursos contrapuestos de cara a las elecciones presidenciales de 2023. Para Larreta, la Argentina necesita un acuerdo del 70 por ciento para lograr un consenso que permita la gobernabilidad. Mientras que para Bullrich no sería necesario tender puentes con sectores _ahora_ oficialistas.

Sobre el tema, el Rodríguez Larreta argumentó: "Es válido que haya diferentes alternativas, para eso tenemos las Paso. Hay tensiones, puede haber más de una persona que aspire a un cargo. Jamás me van a escuchar hablando mal de alguien de JxC, haciendo comentarios que alimenten la interna. Para mí la unidad está por encima de todo".

Anteayer, el jefe de Gobierno porteño sostuvo que la Argentina necesita "medidas claras por los próximos 20 años" y agregó: "Tiene que haber una política integral, no tres medidas mágicas por un mes". Lo hizo en una recorrida por La Plata, junto al intendente Julio Garro.

Además, planteó la necesidad de "avanzar en un plan" que incluya: "Estabilizar la economía, un modelo de crecimiento y desarrollo, qué productos le vamos a vender al mundo, cómo abrimos mercados, cómo actualizamos el sistema laboral, cómo replanteamos los planes sociales".

Por otra parte, después de que el diputado ultraliberal Javier Milei deslizara la posibilidad de ser ministro de Bullrich, la titular del PRO analizó la opción de sumar al conductor de Libertad Avanza en una coalición de gobierno: "Hay que pensar un espacio, pero no lo veo para Ministerio de Economía".

"Me parece que, si tiene 10 o 12 diputados y algún senador, y nosotros podemos trabajar con jóvenes que tienen la idea de la libertad y apoyan un cambio como el que proponemos, sería interesante. De ninguna manera diría Milei es mi límite, ya pasó", agregó en relación al rol que piensa para el economista en 2023.

En tanto Mauricio Macri quedó nuevamente en el ojo de la tormenta del PRO, puesto que en Rodríguez Larreta y en Patricia Bullrich crece un clima adverso hacia él, quizá el principio del fin de una relación en la que el fundador del partido parecía mantener una condición de intocable.

Más allá de sus clásicas peleas, tanto el jefe de Gobierno como la titular del PRO coinciden en algo: cuestionan las actitudes “paternalistas” de Macri, que los trata como si fueran aprendices, y están incómodos por ese juego exasperante del ex mandatario de dar señales contradictorias sobre su candidatura en 2023. Pero lo peor es que ambos precandidatos presidenciales no sólo insisten en que competirían contra él en las Paso sino que en la intimidad confiesan que si llegan a la Casa Rosada deberán hacer todo lo posible para aislarlo: están seguros de que continuará con el dedo el alto para marcar lo que hacen mal en el gobierno, en un desgastante intento de retener su liderazgo.

Macri se quedará en Qatar hasta que termine el Mundial de Fútbol y cuando regrese a la Argentina se quedará apenas dos días en Buenos Aires porque tiene previsto viajar al Sur para pasar 40 días de descanso en Villa La Angostura. Recién en febrero retomará la actividad política a pleno. Quizá tenga tiempo de pensar cómo su papel protagónico lo llevó a complicar el armado del PRO y de Juntos por el Cambio para 2023.