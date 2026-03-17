Tras su declaración, Cristina Kirchner insistió en que la causa Cuadernos "es convalidar la mafia"

La expresidenta pasó por los Tribunales Federales de Comodoro Py. Cuestionó a jueces y fiscales por tener prácticas criminales

La expresidenta Cristina Kirchner sostuvo este martes que la denominada causa Cuadernos “es algo más que persecución política, es convalidar la mafia” , luego de haber declarado más temprano en los Tribunales Federales de Comodoro Py, en el marco de ese expediente.

La titular del Partido Justicialista (PJ) acompañó su mensaje en la red social X con un enlace de un video de su abogado, Carlos Beraldi , “mostrando los cuatro casos” a los que ella hizo mención cuando se refirió a “las prácticas mafiosas del todavía fiscal Federal Carlos Stornelli y del (fallecido) juez Claudio Bonadio en relación a esa causa” .

“Podrás ver las capturas de los chats entre Marcelo D'Alessio y Stornelli (autor de la acusación) que prueban la extorsión, el chantaje y el manejo delictivo de la ley del arrepentido, la violación de la ley de inteligencia realizando maniobras de espionaje sobre abogados defensores, vulnerando todas las garantías constitucionales, entre otros delitos”, escribió.

Y agregó: “También podrás ver las fotografías de Stornelli y D'Alessio en Pinamar y escuchar los audios. Todos son hechos probados a través de pericias documentales digitales irrefutables y del testimonio de las propias víctimas en el juicio oral contra D'Alessio, cuya sentencia tuvo lugar el 25 de septiembre del año pasado”.

Sobre mi declaración de hoy en Comodoro Py, en la farsa judicial titulada mediáticamente “Cuadernos”, te dejo un enlace para que puedas ver al Dr. Beraldi mostrando los cuatro casos a los que hice mención cuando me referí a las prácticas mafiosas del todavía Fiscal Federal Carlos…

“En ese fallo, los jueces estimaron que el vínculo existente entre D'Alessio y Stornelli era un «activo muy valioso de la asociación ilícita». La causa Cuadernos es algo más que persecución política, es convalidar la mafia”, cerró.

En Comodoro Py

La exmandataria había declarado más temprano en tribunales debido a que se fijó la modalidad presencial obligatoria, en momentos en que cumple prisión domiciliaria en su departamento del barrio porteño de Constitución por la condena que recibió en la causa Vialidad.

“La causa Vialidad es emblemática en materia de persecución judicial. Hay un estadio superior en orden a la ideología. Ahora estamos inmersos en prácticas mafiosas de magistrados y fiscales”, dijo Cristina ante el Tribunal Oral Federal (TOF) Nº 7, integrado por Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli.

Para la exjefa del Estado, Bonadio y Stornelli “tuvieron una manejo criminal de la figura del arrepentido” y agregó: “Hay jueces que responden a directivas políticas y económicas”.

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Esa esa línea, sostuvo que “fraguaron pruebas para detener sólo a una persona” y resaltó que, a pesar de ello, Stornelli “sigue siendo fiscal en este edificio”.

"Me preguntaba el presidente del tribunal si voy a contestar preguntas. ¿Sabe cuándo voy a contestar preguntas de este tribunal y de cualquier otro? Cuando lo llamen a Stornelli a que declare sobre alguna de las barbaridades que están comprobadas en expedientes que están en esta misma casa”, cuestionó la expresidenta.

Además, apuntó contra Mauricio Macri y el ministro de Economía nacional, Luis Caputo, y aseguró que también responderá preguntas el día que algún juez cite al exmandatario “para hablar de los parques eólicos” o por la deuda que contrajeron con del Fondo Monetario Internacional (FMI), situación de la cual “no hay ni una causa”.

“Ese día voy a contestar preguntas… Hasta ese día, no formaré parte de este circo”, enfatizó. La citación a CFK se activó luego de formalizado el rechazo del pedido de nulidad que había presentado su defensa y la de otros imputados, como el exministro de Planificación Julio De Vido, quienes argumentaron irregularidades en la instrucción y cuestionaron la veracidad de los testimonios de los “arrepentidos”.

Particularmente, Beraldi, abogado de Cristina, sostuvo que los cuadernos presentados como prueba “fueron manipulados”, por lo que no deberían formar parte de las supuestas evidencias que se toman en el caso. Y señaló que las declaraciones de los 31 imputados calificados como colaboradores fueron realizadas bajo extorsión.

Apoyo a Cristina Kirchner

Previamente, el diputado nacional Máximo Kirchner (Unión por la Patria, UP) había publicado en redes sociales un video alusivo a la citación de su madre, en el que se la ve saludando desde el balcón y con la leyenda “nunca caminarás sola”.

En la publicación en Instagram se puede observar a Cristina minutos antes de dirigirse a Comodoro Py, con la misma vestimenta con la que poco después se la vio salir de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria.

El video, de pocos segundos y filmado desde el interior del departamento, registra a la exmandataria saludando desde el balcón y se escucha como fondo a sus simpatizantes desde la calle cantando que “a Cristina, cueste lo que cueste, a Cristina la vamos a liberar”.

Crítica de Bullrich

En tanto, la senadora nacional Patricia Bullrich (La Libertad Avanza, LLA) fustigó a la expresidenta, a la que llamó “señora presidiaria”, acusándola de “haber robado” cuando estaba en el gobierno. Y criticó que se queje de tener que declarar ante la Justicia

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Durante años te dedicaste a saquear las arcas del Estado: retornos de obras que nunca se hicieron, contrataciones truchas en tus… — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 17, 2026

“Señora presidiaria: si no quiere estar declarando ni ya condenada por corrupción en todas las instancias judiciales, no debería haber robado. Fácil. Durante años te dedicaste a saquear las arcas del Estado”, publicó Bullrich en su cuenta personal de la red social X.