Lanzaron Consolidación Argentina, espacio que impulsa la candidatura presidencial de Dante Gebel

En Consolidación Argentina buscan "construir las condiciones necesarias" para que Dante Gebel sea candidato presidencial.

Consolidación Argentina , un nuevo espacio político y social impulsado por dirigentes de distintos sectores, realizó su acto de lanzamiento con el objetivo de “trabajar en el sustento político, programático y territorial de una candidatura presidencial de Dante Gebel ” , según afirmaron los organizadores.

El encuentro contó con más de 200 asistentes, entre dirigentes sindicales, sociales, empresarios, referentes comunitarios de diversos orígenes políticos, diputados nacionales y concejales de distintas provincias .

El lanzamiento, en los salones del Club de Pescadores de la costanera porteña, se planteó como un ámbito orientado a “construir las condiciones políticas, sociales y organizativas necesarias para una propuesta nacional asociada al liderazgo de Gebel”, quien es pastor evangélico, conferencista, conductor televisivo y actor, “aún no formalizado como candidato” .

Entre los presentes estuvieron Cristian Jerónimo , cosecretario general de la CGT, Eugenio Casielles , exintegrante de La Libertad Avanza (LLA), Mariano Vilar (Siconara), Néstor Segovia (Metrodelegados), Ariel Frías (empresario), Yamil Santoro , Walter Queijeiro y representantes del Partido del Trabajo.

Durante las distintas intervenciones, el dirigente sindical Juan Pablo Brey (Aeronavegantes) destacó el sentido histórico del concepto que da nombre al espacio al afirmar: “No hay justicia social sin producción, no hay salario digno sin industria y no hay Nación sin trabajadores organizados”.

Casielles, legislador porteño, señaló que “la Argentina no atraviesa una crisis episódica sino de consolidación” y advirtió: “Los países no fracasan cuando cambian sino cuando no logran consolidar lo que cambian”.

A su turno, Jerónimo valoró positivamente la figura de Gebel y destacó su capacidad para “integrar diferentes pensamientos en la construcción de un país que genere oportunidades”.

A lo largo del encuentro también se destacó el rol estratégico de las organizaciones intermedias (sindicatos, clubes de barrio e instituciones sociales) como “pilares fundamentales para combatir la soledad, la fragmentación social y problemáticas como las adicciones, especialmente entre los jóvenes”.

Finalmente, se reafirmó que Consolidación Argentina existe para construir las condiciones necesarias para que Gebel, “si decide asumir el desafío”, lo haga acompañado “por una dirigencia responsable, una base territorial organizada y un proyecto nacional acorde al momento histórico”.

El perfil de Dante Gebel

En los últimos días, el nombre del pastor evangélico se instaló en las redes sociales. Nacido hace 57 años en San Martín, provincia de Buenos Aires, es una estrella del mundo pentecostal estadounidense.

En EEUU llegó a fundar y dirigir su propia iglesia-estadio: River Church, que está ubicada en Anaheim, California, y cuenta con una capacidad de 10 mil personas.

Ahora, Gebel comienza a sonar como candidato para 2027 y hasta tiene un show donde juega a ser “presidente por un día”.