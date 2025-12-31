La Capital | Política | dante gebel

Lanzaron Consolidación Argentina, espacio que impulsa la candidatura presidencial de Dante Gebel

Dirigentes políticos, gremiales y sociales de distintas extracciones respaldan una eventual postulación del pastor evangélico

31 de diciembre 2025 · 16:13hs
En Consolidación Argentina buscan construir las condiciones necesarias para que Dante Gebel sea candidato presidencial.

Foto: Archivo / La Capital.

En Consolidación Argentina buscan "construir las condiciones necesarias" para que Dante Gebel sea candidato presidencial.

Consolidación Argentina, un nuevo espacio político y social impulsado por dirigentes de distintos sectores, realizó su acto de lanzamiento con el objetivo de “trabajar en el sustento político, programático y territorial de una candidatura presidencial de Dante Gebel, según afirmaron los organizadores.

El encuentro contó con más de 200 asistentes, entre dirigentes sindicales, sociales, empresarios, referentes comunitarios de diversos orígenes políticos, diputados nacionales y concejales de distintas provincias.

Condiciones para una candidatura

El lanzamiento, en los salones del Club de Pescadores de la costanera porteña, se planteó como un ámbito orientado a “construir las condiciones políticas, sociales y organizativas necesarias para una propuesta nacional asociada al liderazgo de Gebel”, quien es pastor evangélico, conferencista, conductor televisivo y actor, “aún no formalizado como candidato”.

Entre los presentes estuvieron Cristian Jerónimo, cosecretario general de la CGT, Eugenio Casielles, exintegrante de La Libertad Avanza (LLA), Mariano Vilar (Siconara), Néstor Segovia (Metrodelegados), Ariel Frías (empresario), Yamil Santoro, Walter Queijeiro y representantes del Partido del Trabajo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Radio10/status/2005656393999872300&partner=&hide_thread=false

Durante las distintas intervenciones, el dirigente sindical Juan Pablo Brey (Aeronavegantes) destacó el sentido histórico del concepto que da nombre al espacio al afirmar: “No hay justicia social sin producción, no hay salario digno sin industria y no hay Nación sin trabajadores organizados”.

>>Leer más: Quién es Dante Gebel, el pastor evangélico famoso en EEUU que suena como presidenciable

Casielles, legislador porteño, señaló que “la Argentina no atraviesa una crisis episódica sino de consolidación” y advirtió: “Los países no fracasan cuando cambian sino cuando no logran consolidar lo que cambian”.

A su turno, Jerónimo valoró positivamente la figura de Gebel y destacó su capacidad para “integrar diferentes pensamientos en la construcción de un país que genere oportunidades”.

A lo largo del encuentro también se destacó el rol estratégico de las organizaciones intermedias (sindicatos, clubes de barrio e instituciones sociales) como “pilares fundamentales para combatir la soledad, la fragmentación social y problemáticas como las adicciones, especialmente entre los jóvenes”.

Finalmente, se reafirmó que Consolidación Argentina existe para construir las condiciones necesarias para que Gebel, “si decide asumir el desafío”, lo haga acompañado “por una dirigencia responsable, una base territorial organizada y un proyecto nacional acorde al momento histórico”.

El perfil de Dante Gebel

En los últimos días, el nombre del pastor evangélico se instaló en las redes sociales. Nacido hace 57 años en San Martín, provincia de Buenos Aires, es una estrella del mundo pentecostal estadounidense.

En EEUU llegó a fundar y dirigir su propia iglesia-estadio: River Church, que está ubicada en Anaheim, California, y cuenta con una capacidad de 10 mil personas.

Ahora, Gebel comienza a sonar como candidato para 2027 y hasta tiene un show donde juega a ser “presidente por un día”.

Javier Milei volverá a viajar a Davos para participar del Foro Económico Mundial

El Año Nuevo de Milei: con sus perros en Olivos y enfocado en la agenda internacional

El gobierno de Javier Milei retomará la agenda legislativa en febrero.

El gobierno nacional evalúa volver a llamar a sesiones extraordinarias para el 2 de febrero

Piden agravar las penas de Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte por el intento de asesinato de Cristina Kirchner

Atentado contra Cristina: la fiscalía pide aumentar las penas de Sabag Montiel y Uliarte

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Sturzenegger elogió a los  argentinos que vacacionan en el exterior

Balacera mortal en barrio Tablada: un joven de 16 años murió tras ser atacado a tiros

El crimen ocurrió este miércoles por la tarde en Esmeralda y Biedma. La víctima, identificada como Valentino Ramírez, recibió múltiples disparos y murió minutos después en el hospital Roque Sáenz Peña. Con este caso, el año cerraría con 116 homicidios dolosos en el departamento Rosario.
Balacera mortal en barrio Tablada: un joven de 16 años murió tras ser atacado a tiros
Matías Giroldi: Central Córdoba es mi casa, fue el club que me terminó de formar en todo sentido

Por Juan Iturrez

Por Juan Iturrez
Matías Giroldi: "Central Córdoba es mi casa, fue el club que me terminó de formar en todo sentido"

Violencia en Santa Fe: una adolescente embarazada y un joven fueron asesinados a balazos
Violencia en Santa Fe: una adolescente embarazada y un joven fueron asesinados a balazos

Alumnos y docentes de la UNR pueden entrar gratis a La Florida y a las piletas del parque Alem
Alumnos y docentes de la UNR pueden entrar gratis a La Florida y a las piletas del parque Alem

Endurecen las multas a camiones por exceso de carga, que afecta al asfalto
Endurecen las multas a camiones por exceso de carga, que afecta al asfalto

Sturzenegger elogió a los  argentinos que vacacionan en el exterior
Sturzenegger elogió a los  argentinos que vacacionan en el exterior

Atentado contra Cristina: la fiscalía pide aumentar las penas de Sabag Montiel y Uliarte
Atentado contra Cristina: la fiscalía pide aumentar las penas de Sabag Montiel y Uliarte

Cristina también pasará Año Nuevo internada: presenta una lenta recuperación
Cristina también pasará Año Nuevo internada: presenta una "lenta recuperación"

Ya comenzó el 2026: cuáles fueron los primeros países en recibir el Año Nuevo
Ya comenzó el 2026: cuáles fueron los primeros países en recibir el Año Nuevo

Feriado de Año Nuevo: cómo funcionarán los servicios públicos en Rosario
Feriado de Año Nuevo: cómo funcionarán los servicios públicos en Rosario

Los Reyes Magos llegan iluminados por las 22 estrellas de Salta 2141

Por Matías Petisce

Por Matías Petisce
Los Reyes Magos llegan iluminados por las 22 estrellas de Salta 2141

¿Argentina es cara o barata?: un informe compara los precios con otros 9 países
¿Argentina es cara o barata?: un informe compara los precios con otros 9 países

Murió a los 35 años Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy
Murió a los 35 años Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy

Un apellido maldito: las tragedias que marcaron a la familia Kennedy
Un apellido "maldito": las tragedias que marcaron a la familia Kennedy

Asalto y abuso sexual en un comercio de barrio Parque: imputaron al sospechoso
Asalto y abuso sexual en un comercio de barrio Parque: imputaron al sospechoso

Choque de trenes en la ruta a Machu Picchu: reportan un muerto y múltiples heridos
Choque de trenes en la ruta a Machu Picchu: reportan un muerto y múltiples heridos

Le dieron cinco años a una mujer que mató a su pareja al defenderse de una golpiza
Le dieron cinco años a una mujer que mató a su pareja al defenderse de una golpiza

La Justicia sobreseyó a los cuatro exjugadores de Vélez acusados de abuso sexual
La Justicia sobreseyó a los cuatro exjugadores de Vélez acusados de abuso sexual

Los últimos tres años fueron los más calientes registrados en el planeta
Los últimos tres años fueron los más calientes registrados en el planeta

El año cierra con presión cambiaria y Caputo apura un Repo para pagar deuda
El año cierra con presión cambiaria y Caputo apura un Repo para pagar deuda

La provincia prevé cerrar el año con equilibrio fiscal pese a las deudas de Nación
La provincia prevé cerrar el año con equilibrio fiscal pese a las deudas de Nación

El directorio de Nueva Vicentin Argentina visitó las plantas
El directorio de Nueva Vicentin Argentina visitó las plantas

La madre de la nena baleada en Empalme desmintió vínculo narco

Por Lucas Aranda

Por Lucas Aranda
La madre de la nena baleada en Empalme desmintió vínculo narco

Más de 400 grandes usuarios de Aguas fueron intimados al pago en Rosario
Más de 400 grandes usuarios de Aguas fueron intimados al pago en Rosario