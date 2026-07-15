La vicegobernadora de Mendoza volvió a cargar contra Francia por su eliminación del Mundial

Hebe Casado fue declarada persona no grata por la Embajada francesa en Argentina por un tuit racista tras el partido que la selección europea le ganó a Paraguay

Hebe casado, vicegobernadora de Mendoza, volvió a polemizara con Francia en el marco del Mundial.

La vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, volvió a cargar contra Francia . Luego de publicar un tuit racista tras el partido que los galos le ganaron a Paraguay, acción por la que fue declarada persona no grata por la Embajada francesa en Argentina , la funcionaria cuyana se burló de los europeos una vez que finalizó la primera semifinal del Mundial .

Casado, recientemente declarada "persona no grata" por la Embajada de Francia en Argentina, posteó: "¡Felicitaciones España! Qué pena por Francia, que fue eliminado en su día" . La referencia de la vicegobernadora es hacia el 14 de julio, fecha en la que los franceses conmemoran la revolución y la unidad nacional posterior, que dieron origen a la nación europea.

Sin quedarse con eso, la vicegobernadora cuyana siguió con las chicanas . Sólo pasaron 24 minutos para que volviera a arremeter contra los franceses: "Ya no será segundo Francia..." .

Felicitaciones España!!! Qué pena por Francia que fue eliminado en su día!

El partido que disputaron Francia y Paraguay tuvo muchísimos roces, en lo que fue una batalla futbolística entre ambas selecciones. Los dirigidos por el argentino Gustavo Alfaro plantearon un encuentro ríspido, pero los europeos pudieron pasar de ronda por la mínima. Los cruces entre jugadores y la actitud de ciertos jugadores, como el capitán Kylian Mbappé , hicieron opinar a medio planeta sobre las acciones.

Casado fue una de las personas que decidió manifestar su parecer, aunque lo hizo de modo despectivo y racista. En un posteo en la red social X, apuntó contra el equipo europeo: “Equipo africano flojo de modales”. Ese día, la vice de Alfredo Cornejo también cuestionó a Mbappé: “No lo aguanto”.

Muy bien Paraguay. El equipo africano flojo de modales. No lo aguanto a Mbappe. — Hebe Casado (@hebesil) July 4, 2026

La funcionaria rechazó las acusaciones y defendió públicamente sus expresiones: sostuvo que sus comentarios formaban parte del "folklore futbolero" y negó que existiera una intención discriminatoria.

El pedido de disculpas del gobierno de Mendoza

Las declaraciones racistas de Casado no sólo le valieron la declaración de persona no grata por parte de la Embajada de Francia en Argentina, sino que además obligaron al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, a enviar una carta de disculpas a la sede diplomática francesa en el país.

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La misiva de disculpas fue enviada este martes al embajador Romain Nadal, quien la recibió de manos del subsecretario de Relaciones Institucionales mendocino, José Videla Sáenz, enviado a participar de una recepción en la sede diplomática en la que se conmemoró un nuevo aniversario de la Toma de la Bastilla, el levantamiento que dio origen a la Revolución Francesa el 14 de julio de 1789, uno de los hitos de la historia en el siglo XVIII.

En la carta, Cornejo le aclaró a Nadal que las expresiones de Casado no representaban al gobierno provincial. Sin embargo, el tuit de Casado sigue publicado.