La Capital | Política | Mendoza

La vicegobernadora de Mendoza volvió a cargar contra Francia por su eliminación del Mundial

Hebe Casado fue declarada persona no grata por la Embajada francesa en Argentina por un tuit racista tras el partido que la selección europea le ganó a Paraguay

15 de julio 2026 · 13:11hs
Google Seguir a La Capital en Google
Hebe casado

Hebe casado, vicegobernadora de Mendoza, volvió a polemizara con Francia en el marco del Mundial.

La vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, volvió a cargar contra Francia. Luego de publicar un tuit racista tras el partido que los galos le ganaron a Paraguay, acción por la que fue declarada persona no grata por la Embajada francesa en Argentina, la funcionaria cuyana se burló de los europeos una vez que finalizó la primera semifinal del Mundial.

Casado, recientemente declarada "persona no grata" por la Embajada de Francia en Argentina, posteó: "¡Felicitaciones España! Qué pena por Francia, que fue eliminado en su día". La referencia de la vicegobernadora es hacia el 14 de julio, fecha en la que los franceses conmemoran la revolución y la unidad nacional posterior, que dieron origen a la nación europea.

Sin quedarse con eso, la vicegobernadora cuyana siguió con las chicanas. Sólo pasaron 24 minutos para que volviera a arremeter contra los franceses: "Ya no será segundo Francia...".

Los dichos racistas de Casado

El partido que disputaron Francia y Paraguay tuvo muchísimos roces, en lo que fue una batalla futbolística entre ambas selecciones. Los dirigidos por el argentino Gustavo Alfaro plantearon un encuentro ríspido, pero los europeos pudieron pasar de ronda por la mínima. Los cruces entre jugadores y la actitud de ciertos jugadores, como el capitán Kylian Mbappé, hicieron opinar a medio planeta sobre las acciones.

Casado fue una de las personas que decidió manifestar su parecer, aunque lo hizo de modo despectivo y racista. En un posteo en la red social X, apuntó contra el equipo europeo: “Equipo africano flojo de modales”. Ese día, la vice de Alfredo Cornejo también cuestionó a Mbappé: “No lo aguanto”.

La funcionaria rechazó las acusaciones y defendió públicamente sus expresiones: sostuvo que sus comentarios formaban parte del "folklore futbolero" y negó que existiera una intención discriminatoria.

El pedido de disculpas del gobierno de Mendoza

Las declaraciones racistas de Casado no sólo le valieron la declaración de persona no grata por parte de la Embajada de Francia en Argentina, sino que además obligaron al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, a enviar una carta de disculpas a la sede diplomática francesa en el país.

>> Leer más: La Embajada de Francia declaró persona no grata a la vicegobernadora de Mendoza

La misiva de disculpas fue enviada este martes al embajador Romain Nadal, quien la recibió de manos del subsecretario de Relaciones Institucionales mendocino, José Videla Sáenz, enviado a participar de una recepción en la sede diplomática en la que se conmemoró un nuevo aniversario de la Toma de la Bastilla, el levantamiento que dio origen a la Revolución Francesa el 14 de julio de 1789, uno de los hitos de la historia en el siglo XVIII.

En la carta, Cornejo le aclaró a Nadal que las expresiones de Casado no representaban al gobierno provincial. Sin embargo, el tuit de Casado sigue publicado.

Noticias relacionadas
Santiago Viola es considerado un hombre de confianza de Karina Milei.

En la Casa Rosada afirman que el viceministro de Justicia fue al Mundial por una "decisión personal"

Según Ravier, Milei valora el plan de estabilización aplicado por Thatcher en su momento.

El gobierno aclaró los dichos de Javier Milei sobre Margaret Thatcher

Hugo Sigman, empresario.

El antídoto de Hugo Sigman para salir ileso de los problemas

condenaron a de vido y a jose lopez a 5 anos de prision por el caso skanska

Condenaron a De Vido y a José López a 5 años de prisión por el caso Skanska

Ver comentarios

Las más leídas

Llegó a Newells hace un año, jugó apenas cinco partidos y ahora seguirá su carrera en México

Llegó a Newell's hace un año, jugó apenas cinco partidos y ahora seguirá su carrera en México

Cuánto aumentarán las jubilaciones y la AUH en agosto próximo

Cuánto aumentarán las jubilaciones y la AUH en agosto próximo

Argentina vs. Inglaterra: los mejores memes de una semifinal cargada de historia

Argentina vs. Inglaterra: los mejores memes de una semifinal cargada de historia

Qué es El Niño y por qué preocupa en Rosario: cómo puede afectar los próximos meses

Qué es El Niño y por qué preocupa en Rosario: cómo puede afectar los próximos meses

Lo último

En vivo: Argentina se juega el pase a una nueva final del Mundial ante Inglaterra

En vivo: Argentina se juega el pase a una nueva final del Mundial ante Inglaterra

Rosario abre el paraguas contra El Niño con 300 intervenciones para evitar anegamientos

Rosario abre el paraguas contra El Niño con 300 intervenciones para evitar anegamientos

Tiempo cambiante: miniprimavera, lluvias y frío durante el fin de semana

Tiempo cambiante: miniprimavera, lluvias y frío durante el fin de semana

Tiempo cambiante: miniprimavera, lluvias y frío durante el fin de semana

La humedad y las nubes van a derivar en jornadas inestables que pueden ser intensas en Rosario y sus alrededores. Luego, volverán las temperaturas invernales
Tiempo cambiante: miniprimavera, lluvias y frío durante el fin de semana
Presentaron un ambicioso plan de obras subterráneas para mejorar servicios en Rosario
La Ciudad

Presentaron un ambicioso plan de obras subterráneas para mejorar servicios en Rosario

Nervios nivel Mundial: Argentina vs. Inglaterra, cómo manejar la extrema ansiedad

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Nervios nivel Mundial: Argentina vs. Inglaterra, cómo manejar la extrema ansiedad

Reconversión de la costanera norte: terminó la demolición de los viejos bares
La Ciudad

Reconversión de la costanera norte: terminó la demolición de los viejos bares

Las escuelas de Santa Fe tendrán dos equipos de psicólogos para situaciones excepcionales

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Las escuelas de Santa Fe tendrán dos equipos de psicólogos para situaciones excepcionales

Narcomenudeo: un joven vinculado a Los Menores se entregó en sede policial
Policiales

Narcomenudeo: un joven vinculado a Los Menores se entregó en sede policial

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Llegó a Newells hace un año, jugó apenas cinco partidos y ahora seguirá su carrera en México

Llegó a Newell's hace un año, jugó apenas cinco partidos y ahora seguirá su carrera en México

Cuánto aumentarán las jubilaciones y la AUH en agosto próximo

Cuánto aumentarán las jubilaciones y la AUH en agosto próximo

Argentina vs. Inglaterra: los mejores memes de una semifinal cargada de historia

Argentina vs. Inglaterra: los mejores memes de una semifinal cargada de historia

Qué es El Niño y por qué preocupa en Rosario: cómo puede afectar los próximos meses

Qué es El Niño y por qué preocupa en Rosario: cómo puede afectar los próximos meses

Newells construirá un nuevo microestadio: dónde estará ubicado y cuándo estará listo

Newell's construirá un nuevo microestadio: dónde estará ubicado y cuándo estará listo

Ovación
Sorpresa de Scaloni en el equipo para enfrentar a Inglaterra: sale De Paul y entra Simeone
Ovación

Sorpresa de Scaloni en el equipo para enfrentar a Inglaterra: sale De Paul y entra Simeone

Sorpresa de Scaloni en el equipo para enfrentar a Inglaterra: sale De Paul y entra Simeone

Sorpresa de Scaloni en el equipo para enfrentar a Inglaterra: sale De Paul y entra Simeone

Central perdió ante Unión en su tercer y último amistoso de pretemporada de cara al debut

Central perdió ante Unión en su tercer y último amistoso de pretemporada de cara al debut

La Fifa venderá porciones de césped de la final del Mundial 2026: cuánto costarán y cómo comprar

La Fifa venderá porciones de césped de la final del Mundial 2026: cuánto costarán y cómo comprar

Policiales
Narcomenudeo: un joven vinculado a Los Menores se entregó en sede policial
Policiales

Narcomenudeo: un joven vinculado a Los Menores se entregó en sede policial

Caza ilegal en el norte de Santa Fe: tres guías detenidos junto a turistas franceses

Caza ilegal en el norte de Santa Fe: tres guías detenidos junto a turistas franceses

Arrestaron por venta de drogas a dos sospechosos en barrio Martin

Arrestaron por venta de drogas a dos sospechosos en barrio Martin

El colmo: un policía denunció que le robaron en su casa porque cerró sin llave

El colmo: un policía denunció que le robaron en su casa porque cerró sin llave

La Ciudad
Rosario abre el paraguas contra El Niño con 300 intervenciones para evitar anegamientos
La Ciudad

Rosario abre el paraguas contra El Niño con 300 intervenciones para evitar anegamientos

Tiempo cambiante: miniprimavera, lluvias y frío durante el fin de semana

Tiempo cambiante: miniprimavera, lluvias y frío durante el fin de semana

Causa Constantino Razzetti: el hijo de una víctima de la Triple A apela a la Corte Interamericana

Causa Constantino Razzetti: el hijo de una víctima de la Triple A apela a la Corte Interamericana

Reconversión de la costanera norte: terminó la demolición de los viejos bares

Reconversión de la costanera norte: terminó la demolición de los viejos bares

La inflación perforó el 2 % por primera vez en 10 meses y acumula 16,8 % en 2026
Economía

La inflación perforó el 2 % por primera vez en 10 meses y acumula 16,8 % en 2026

El tiempo en Rosario: la temperatura sube este miércoles y seguirá en alza
La Ciudad

El tiempo en Rosario: la temperatura sube este miércoles y seguirá en alza

Un joven lleva seis meses desaparecido: denuncian un crimen y apuntan a policías
Policiales

Un joven lleva seis meses desaparecido: denuncian un crimen y apuntan a policías

Un vuelo aterrizó en Chubut pero todas las valijas quedaron en Buenos Aires
Información General

Un vuelo aterrizó en Chubut pero todas las valijas quedaron en Buenos Aires

Cuánto aumentarán las jubilaciones y la AUH en agosto próximo
Economía

Cuánto aumentarán las jubilaciones y la AUH en agosto próximo

Barrio Cerámica: escondía la cocaína dentro de un árbol y quedó preso
Policiales

Barrio Cerámica: escondía la cocaína dentro de un árbol y quedó preso

Acusaron a un profesor de música por abusar de una alumna de 14 años
Policiales

Acusaron a un profesor de música por abusar de una alumna de 14 años

Los mismos problemas: los alquileres siguen por encima de la inflación en Rosario
La Ciudad

Los mismos problemas: los alquileres siguen por encima de la inflación en Rosario

Buscan a un joven que fue visto por última vez en la terminal de Santa Fe
Policiales

Buscan a un joven que fue visto por última vez en la terminal de Santa Fe

Narigón Vázquez: imputado por el crimen de Pillín y procesado por narcotráfico
Policiales

Narigón Vázquez: imputado por el crimen de Pillín y procesado por narcotráfico

El gobierno reunió su mesa política: El Niño, reformas y la visita del FMI
Politica

El gobierno reunió su mesa política: El Niño, reformas y la visita del FMI

Bienes vs. servicios: la desaceleración inflacionaria no es homogénea
Economía

Bienes vs. servicios: la desaceleración inflacionaria no es homogénea

Uber, DiDi, Cabify o taxi: cuál es la opción más barata para viajar en Rosario
La Ciudad

Uber, DiDi, Cabify o taxi: cuál es la opción más barata para viajar en Rosario

Crisis: acuerdo en una pyme láctea pero incertidumbre en una empresa de logística
Economía

Crisis: acuerdo en una pyme láctea pero incertidumbre en una empresa de logística

El antídoto de Hugo Sigman para salir ileso de los problemas

Por Facundo Borrego
Política

El antídoto de Hugo Sigman para salir ileso de los problemas

Ofreció $100 mil a policías para que se retiraran porque estorbaban a los clientes
Policiales

Ofreció $100 mil a policías para que se retiraran porque "estorbaban a los clientes"

El ébola avanza con rapidez en el Congo: ¿hay advertencias en Argentina?
Salud

El ébola avanza con rapidez en el Congo: ¿hay advertencias en Argentina?

Las paritarias de Santa Fe se reabren este jueves con la mira puesta en la inflación
La Ciudad

Las paritarias de Santa Fe se reabren este jueves con la mira puesta en la inflación

Detuvieron en zona oeste a una banda que comercializaba drogas
Policiales

Detuvieron en zona oeste a una banda que comercializaba drogas

El Mundial y las vacaciones de invierno dispersan los festejos por el Día del Amigo
La Ciudad

El Mundial y las vacaciones de invierno dispersan los festejos por el Día del Amigo