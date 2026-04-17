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La Daia denunció a ATE Rosario por organizar una charla con exprisioneros palestinos

La organización que representa a la comunidad judía señaló que las personas convocadas por el sindicato pertenecen a organizaciones "terroristas". La charla está programada para este viernes

17 de abril 2026 · 17:10hs
La sede central de la Daia comparte edificio con la Amia

La sede central de la Daia comparte edificio con la Amia, en la ciudad de Buenos Aires

La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (Daia) Rosario denunció a la filial local de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ante el Ministerio Público Fiscal Federal por los delitos de apología del delito, incitación al odio y realización de actos discriminatorios. En particular, la presentación judicial se da en el marco de una actividad convocada por el gremio por el "Día del Prisionero Palestino y los Presos Políticos", según anunciaron en sus redes sociales.

"En el día de la fecha, la DAIA Filial Rosario ha procedido a interponer Formal Denuncia ante el Ministerio Público Fiscal Federal competente de turno, a raíz de la posible comisión de los delitos de apología del delito, incitación al odio y realización de actos discriminatorios, en relación con la actividad organizada por ATE Rosario para el día 17 de abril de 2026, denominada 'Día del Prisionero Palestino y los Presos Políticos'”, expresó Daia Argentina en un posteo en la red social X.

La cita de ATE Rosario está programada para este viernes 17 de abril, a las 18, en la sede de San Lorenzo al 1879. En el flyer de invitación, se anuncia la participación virtual de dos expresioneros políticos palestinos, Osman Bilal y Nader Sadaqa. Por su parte, la Daia expresó que los invitados pertenecerían a "organizaciones calificadas como terroristas".

"Dicha actividad contempla la participación, en carácter de entrevistados, de dos individuos que pertenecerían a organizaciones calificadas como terroristas, quienes habrían sido condenados por delitos de extrema gravedad vinculados al terrorismo, y que habrían recuperado su libertad en el marco de intercambios por ciudadanos secuestrados por Hamas el 7 de octubre de 2023", siguieron desde la organización política que representa a la comunidad judía.

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>> Leer más: Daia Rosario advierte más denuncias por antisemitismo: "La comunidad judía toma más cuidados"

"Resulta inadmisible que desde un ámbito sindical se promuevan espacios que puedan implicar la legitimación, difusión o reivindicación de personas involucradas en hechos de violencia terrorista, atentando contra los valores fundamentales de convivencia democrática, paz social y respeto por la vida", afirmaron desde la Daia.

"En virtud de ello, se ha solicitado la intervención urgente de la justicia federal a fin de que se investiguen los hechos y se adopten las medidas preliminares y de aseguramiento de pruebas que correspondan conforme a derecho", concluyeron.

La actividad convocada por Daia

"ATE Rosario invita a participar de una asamblea y ser parte de entrevistas a ex prisioneros palestinos. La jornada será en el marco del Día del Prisionero Palestino y los presos políticos", expresó ATE Rosario en una publicación de Instagram que cerró con el hashtag #PalestinaLibre.

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La actividad contará con la presencia, de manera virtual, de Osman Bilal y Nader Sadaqa, quienes residen en el exterior y fueron presentados por los organizadores como "ex prisioneros" y "activistas".

La jornada fue convocada para este viernes 17 de abril, a las 18, en la sede de ATE Rosario, San Lorenzo 1879. A pesar de la denuncia de Daia, desde el gremio no anunciaron una suspensión de la cita.

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