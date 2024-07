La respuesta de Javier Milei a Maduro: "Sus insultos para mí son halagos"

En su discurso, Maduro apuntó directamente contra el presidente argentino. “Milei, basura, vos sos la dictadura”, comenzó a cantar el venezolano, y siguió: “Milei, basura, cobarde, vendepatria. Debe estar reventándose con su cara de monstruo”.

2024-07-28 maduro.jpg

"No me aguantas un round, bicho cobarde. Eres un tronco de fascista. Ya este pueblo ha dicho no al capitalismo salvaje, no al fascismo, no a Milei, no al nazi fascista de Milei. Estamos dando un ejemplo al mundo”, señaló, sin tapujos, el venezolano.

“Es estúpido, se toma unas fotos de estúpido y pone la cara así”, dijo Maduro, imitando al mandatario argentino. “Cómo se puede tomar en serio a un fascistas, a un nazi como ese”, agregó, y cerró: “Es un sociópata, sádico que disfruta de hacer sufrir al pueblo argentino”.

La denuncia de Milei tras las elecciones en Venezuela

Seis horas después del cierre de las urnas, el resultado de los comicios fue anunciado este domingo a la medianoche por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE): 51,2% de los votos, mientras que el candidato Edmundo González Urrutia, de Plataforma Unitaria, se llevó el 44,2%.

Estos números no solo fueron desconocidos por la oposición, sino que, por el momento, la mayoría de los mandatarios de la región tampoco los reconocieron como válidos. Ni siquiera Lula Da Silva, presidente de Brasil e histórico aliado de Venezuela, le dio el visto positivo a estos comicios, sino que eligió mantenerse en silencio. Por otro lado, el izquierdista Gabriel Boric, presidente de Chile, exigió “total transparencia de las actas y el proceso para que veedores internacionales no comprometidos con el gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados”.

Por su parte, Javier Milei rechazó el conteo oficial, llamó “dictador” a Maduro y deslizó la deslizó la posibilidad de un fraude en el escrutinio. "Dictador Maduro, afuera", publicó sin medias tintas el mandatario en su cuenta de la red social X, ex Twitter, al referirse a las elecciones venezolanas de este domingo en las que Nicolás Maduro buscaba un tercer mandato presidencial consecutivo.

El presidente argentino manifestó: "Los venezolanos eligieron terminar con la dictadura comunista de Nicolás Maduro. Los datos anuncian una victoria aplastante de la oposición y el mundo aguarda que reconozca la derrota luego de años de socialismo, miseria, decadencia y muerte".

"Argentina no va a reconocer otro fraude, y espera que las Fuerzas Armadas esta vez defiendan la democracia y la voluntad popular", expresó, además de precisar que "La Libertad Avanza en Latinoamérica".