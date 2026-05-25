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Europa sufre una inusual ola de calor que bate récords en la primavera boreal

La "cúpula de calor", que retiene aire cálido de África, provocó marcas muy elevadas en Reino Unido, España, Francia, Portugal, Alemania e Italia

25 de mayo 2026 · 22:25hs
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Europa sufre una inusual ola de calor que bate récords en la primavera boreal

Europa sufre un calor inusual en esta primavera boreal que afecta especialmente a Reino Unido, España, Francia, Portugal, Alemania e Italia y ya batió distintos récords de calor para la época.

En París, un atleta de 53 años murió este domingo durante una carrera, y la ministra francesa de Deportes, Marina Ferrari, dio las condolencias a la familia y recordó que "practicar deporte con calor extremo exige una vigilancia absoluta". La temperatura en la capital francesa llegó a los 32 grados en la tarde del domingo.

Météo France ya había alertado por un fenómeno denominado "cúpula de calor", que comenzó el pasado fin de semana, con aire cálido procedente del norte de África que se ve atrapado sobre el país por un anticiclón en el norte.

Mientras tanto, el Reino Unido batió este lunes su récord de temperatura más alta registrada en mayo. Residentes y turistas intentaron obtener alivio del calor en playas y parques: los registros alcanzaron los 34,8ºC en el Real Jardín Botánico de Kew, en el suroeste de Londres, superando el récord anterior de 32,8ºC, establecido en 1922 e igualado en 1944.

La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido emitió su primera alerta sanitaria ámbar del año, advirtiendo de un aumento de muertes, particularmente entre los ancianos, en las horas más calurosas del día.

La Agencia Estatal de Meteorología española (Aemet) indicó que las temperaturas inusualmente altas para la época continuará a lo largo de la semana. Asturias, Cantabria, País Vasco y el archipiélago de Canarias están en aviso amarillo por temperaturas de más de 34º, y se espera que en los próximos días se supere esa marca.

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