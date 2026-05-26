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El gobierno de Milei reunió a la mesa política para impulsar su agenda legislativa

La Libertad Avanza sigue coleccionando fotos para aparentar armonía y dejar atrás la dura disputa interna en el vértice del poder oficialista

26 de mayo 2026 · 17:34hs
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La reunión de la mesa política del gobierno se realizó en el despacho del jefe de Gabinete

La reunión de la mesa política del gobierno se realizó en el despacho del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Luego de que el oficialismo multiplicara fotos el 25 de Mayo intentando simular armonía en la cúspide del poder, el gobierno de Javier Milei reunió este martes a su mesa política en la Casa Rosada, en un encuentro que buscó ordenar su estrategia después de varias semanas atravesadas por tensiones internas, diferencias de gestión y ruido dentro del propio gabinete.

De esa modo, el Ejecutivo consiguió una nueva foto de unidad por segundo día consecutivo. La convocatoria fue impulsada por Karina Milei y alcanzó a todos los sectores que integran el armado libertario, incluida la exministra de Seguridad y titular del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, cuya relación con el entorno presidencial atravesó momentos de distanciamiento.

Según dejaron trascender fuentes oficiales, el objetivo fue avanzar en una coordinación más aceitada entre los distintos sectores del Ejecutivo y el Congreso que permita abordar la estrategia parlamentaria de cara a los próximos meses.

En la Rosada consideran que el escenario legislativo requerirá un mayor nivel de articulación con aliados y bloques dialoguistas para sostener el paquete de reformas que el Ejecutivo planea enviar al Congreso durante el segundo semestre.

En ese marco, el oficialismo busca recuperar iniciativa política después de una serie de conflictos internos derivados por las denuncias de enriquecimiento ilícito que pesan contra el exvocero y la interna entre el menemismo y Las Fuerzas del Cielo.

La reunión, que duró cerca de dos horas y tuvo lugar en las oficinas del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, giró en torno al diseño de la agenda legislativa que el Ejecutivo pretende impulsar en el Congreso.

Participaron, además del jefe de los ministros, Karina Milei y Bullrich; el ministro de Economía, Luis Caputo (este lunes se ausentó del encuentro ampliado por transitar una gripe, explicaron en su entorno); su par de Interior, Diego Santilli; el asesor Santiago Caputo; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, y el secretario de Asuntos Estratégico, Ignacio Devitt.

Leer más: Milei le respondió a García Cuerva luego de que hablara del "terrorismo de las redes" el 25 de Mayo

Entre los temas que aparecieron en la discusión figuran los proyectos anunciados días atrás por Adorni vinculados con cambios en el régimen de lobby, la ley de ludopatía, modificaciones al etiquetado frontal y un nuevo esquema de promoción de inversiones conocido como "Súper Rigi".

El gobierno también analiza acelerar otras reformas vinculadas con desregulación económica y simplificación administrativa.

La presencia de Bullrich se trató uno de los puntos más observados del encuentro. La exministra de Seguridad mantuvo en las últimas semanas diferencias con algunos integrantes de la mesa chica libertaria y quedó en el centro de varias discusiones internas vinculadas con la estrategia política y parlamentaria del oficialismo.

Este lunes, en el marco de las celebraciones por el 25 de Mayo, se mostró alejada del resto del gabinete en la caminata hacia la catedral porteña, pese a que participó del evento y la posterior reunión de gabinete.

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