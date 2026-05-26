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Milei le respondió a García Cuerva luego de que hablara del "terrorismo de las redes" el 25 de Mayo

El presidente sentó posición respecto de los dichos del arzobispo porteño durante el tedeum realizado este lunes

26 de mayo 2026 · 16:45hs
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Milei en el tedeum que este lunes encabezó García Cuerva en la catedral porteña.

Foto: Presidencia de la Nación.

Milei en el tedeum que este lunes encabezó García Cuerva en la catedral porteña.

El presidente Javier Milei le respondió este martes al arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, quien en el tedeum por el 25 de Mayo había hablado del “terrorismo de las redes” que interfiere en los vínculos sociales.

Pese a disentir, Milei aseguró que no se sintió atacado por el mensaje de García Cuerva: “No tengo nada de qué quejarme. Abre un diálogo y un debate, me parece súper valioso”.

“Lo hace desde su posición y es entendible. Me parece interesante que una autoridad religiosa trate de mediar en esta situación. La discusión entre quienes queremos el cambio y los que no es fuerte”, continuó el presidente.

Milei y el arzobispo

Luego, Milei destacó: “No me parece que personas en Twitter diciendo lo que piensan sea terrorismo. El terrorismo es gente poniendo bombas, cuando el Estado persigue a las personas. La palabra es un poco fuerte, me parece que es un poco exagerada, pero es expresar una opinión. Lo más complicado son las cosas que se hacen en el Estado y no las redes”.

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Asimismo, el presidente señaló sobre García Cuerva: “Dio una opinión válida dentro un encuadre de las sagradas escrituras. Entiendo que uno enfrenta restricciones a la hora de estar en la silla eléctrica que uno no conoce. La Argentina tiene una lógica destructiva en algunos aspectos”.

“El camino no es solo avanzar en las ideas de la libertad sino combatir ataques de quienes no quieren que las cosas cambien. Esto no es para desesperarse, es normal, hicimos un cambio de 180 grados”, completó.

Al abrir su homilía de este lunes en la catedral porteña, García Cuerva había llamado a “refundar el vínculo social y político entre los argentinos” y mencionó a aquellos que desde una pantalla hacen “terrorismo de las redes, descalificando y difamando”.

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