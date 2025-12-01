La Capital | Ovación | Liga Argentina de Básquet

Liga Argentina de Básquet: Provincial ganó en Armstrong y vuelve a Rosario con la moral en alza

Provincial se impuso ante el Deportivo Norte de Armstrong en el estadio Jorge Ferrero por 66 a 60 y está tercero en la Liga Argentina de Básquet.

1 de diciembre 2025 · 18:00hs
Provincial sigue siendo muy competitivo en la Liga Argentina de Básquet

Provincial sigue siendo muy competitivo en la Liga Argentina de Básquet,

Provincial se hizo fuerte como visitante ante Deportivo Norte de Armstrong y lo derrotó 66 a a 60 en el estadio Jorge Ferrero. El equipo de Esteban Gatti ahora tiene un récord de 5-2 en la Liga Argentina de Básquet y sus próximos tres compromisos serán en el Salvador Bonilla.

Comenzó el primer cuarto de igual manera los dos equipos. Ambos se mostraron fuertes en defensa y eficaces a la hora de tomar lanzamientos. Manuel Alonso fue el principal factor en la ofensiva del elenco de Armstrong, mientras que Provincial buscó lastimar en la zona pintada. El ingreso de Boccia fue de mucha ayuda para el Rojo, pero los locales cerraron el primer cuarto 23 a 16 arriba.

Leer más: Liga Argentina: Provincial se hizo fuerte en La Pampa y derrotó a Pico F.C.

En el inicio del segundo cuarto, Provincial comenzó a sentirse mejor en el ataque a diferencia de Los Tigres que no pudieron contrarrestar a los dirigidos por Gatti. El conjunto rosarino distribuyó mucho la pelota en la ofensiva y bien posicionados en defensa, incomodaron al local y fueron achicaron la diferencia y el Rojo se fue 32 a 29 al descanso largo.

Provincial dio arranque a la segunda mitad sin renunciar a lo que mostró en el segundo cuarto, la ofensiva liderada por Gerbaudo y Torres, fue lo que le permitió seguir escalando en el marcador. Norte por su lado, mostró la ideología que le dio la ventaja al comienzo del juego. Alonso y Menna fueron jugadores que mantuvieron cerca al local en el resultado y el tercer cuarto culminó 51 a 49 para el Rojo

El último cuarto con una fuerte intensidad, de mucho contacto y con un inicio que, para ambos equipos, no fue favorable a la hora de convertir. En los cinco minutos finales se jugó al gol por gol sin poder sacar una gran diferencia. Finalmente, la visita se llevó la victoria por 60 a 66.

Provincial juega ahora tres partidos en Rosario

Ahora el rojo, que está tercero detrás de Quilmes de Mar del Plata (6-0) y Gimnasia de La Plata (6-2) tendrá tres partidos en Rosario: el 5 de este mes ante Pergamino Básquet, el 7 contra La Unión de Colón y el 10 frente a Lanús.

El plantel que presentó Provincial ante Deportivo Norte estuvo integrado por Gastón Gerbaudo 4, Matías Acosta 9, Federico Gobetti 8, Abraham Barahona 13, Gonzalo Torres 18 (fi), Santiago López 6, Adrián Boccia 7 y Tomás Gómez Platia 0, DT: Esteban Gatti.

Noticias relacionadas
La selección argentina de hockey venció a China en la ciudad de Chennai.

Hockey: la selección argentina junior, con gemelos rosarinos, clasificó a los cuartos del Mundial

Lando Norris adelantó a Kimi Antonelli en la última vuelta del GP de Qatar de la Fórmula 1.

Polémico final de la Fórmula 1 en Qatar: las acusaciones de Red Bull y un pedido de disculpas

Lando Norris, Oscar Piastri y Max Verstappen pelearán por el título de la Fórmula 1 2025.

Cuándo se define la Fórmula 1: días, horarios y TV del GP de Abu Dhabi

Así quedó la estatua de Messi en Mar del Plata

Insólito: destrozaron una estatua de Lionel Messi en Mar del Plata

Ver comentarios

Las más leídas

Histórico: arranca este martes la venta de los vuelos directos a Madrid

Histórico: arranca este martes la venta de los vuelos directos a Madrid

Crisis en la gastronomía de Rosario: cerraron tres cafeterías en pocas semanas

Crisis en la gastronomía de Rosario: cerraron tres cafeterías en pocas semanas

Quedó ciego en un ataque sicario y ahora terminó detenido por microtráfico

Quedó ciego en un ataque sicario y ahora terminó detenido por microtráfico

Vaciaron cuentas de siete edificios de Rosario: crecen las sospechas sobre una administradora

Vaciaron cuentas de siete edificios de Rosario: crecen las sospechas sobre una administradora

Lo último

El arbolito de Navidad de Oroño y Pellegrini se encenderá el próximo lunes 8 de diciembre

El arbolito de Navidad de Oroño y Pellegrini se encenderá el próximo lunes 8 de diciembre

Industriales santafesinos respaldan las nuevas medidas fiscales para fortalecer al sector fabril

Industriales santafesinos respaldan las nuevas medidas fiscales para fortalecer al sector fabril

Básquet de Rosario: el clásico de la Sexta tuvo un contundente ganador en el cuadrangular final

Básquet de Rosario: el clásico de la Sexta tuvo un contundente ganador en el cuadrangular final

Vaciaron cuentas de siete edificios de Rosario: crecen las sospechas sobre una administradora

Varias torres ubicadas en el centro compartían administradora y detectaron numerosas irregularidades con el dinero de los consorcios. La persona apuntada es presidenta del Club Old Resian, donde también se registraron cheques sin fondos.
Vaciaron cuentas de siete edificios de Rosario: crecen las sospechas sobre una administradora
Old Resian: renuncia de la presidenta, cheques sin fondos y un faltante que alarmó a los socios del club
La Ciudad

Old Resian: renuncia de la presidenta, cheques sin fondos y un faltante que alarmó a los socios del club

El arbolito de Navidad de Oroño y Pellegrini se encenderá el próximo lunes 8 de diciembre
La Ciudad

El arbolito de Navidad de Oroño y Pellegrini se encenderá el próximo lunes 8 de diciembre

Coeficiente App: un repartidor de delivery debe realizar 500 pedidos al mes para ganar $1.200.000
Información General

Coeficiente App: un repartidor de delivery debe realizar 500 pedidos al mes para ganar $1.200.000

Crisis en la gastronomía de Rosario: cerraron tres cafeterías en pocas semanas
La Ciudad

Crisis en la gastronomía de Rosario: cerraron tres cafeterías en pocas semanas

La EPE detectó un loteo residencial colgado de la luz en el Gran Rosario
La Región

La EPE detectó un loteo residencial colgado de la luz en el Gran Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Histórico: arranca este martes la venta de los vuelos directos a Madrid

Histórico: arranca este martes la venta de los vuelos directos a Madrid

Crisis en la gastronomía de Rosario: cerraron tres cafeterías en pocas semanas

Crisis en la gastronomía de Rosario: cerraron tres cafeterías en pocas semanas

Quedó ciego en un ataque sicario y ahora terminó detenido por microtráfico

Quedó ciego en un ataque sicario y ahora terminó detenido por microtráfico

Vaciaron cuentas de siete edificios de Rosario: crecen las sospechas sobre una administradora

Vaciaron cuentas de siete edificios de Rosario: crecen las sospechas sobre una administradora

Ante la abundancia de arqueros, Newells debe adoptar una resolución

Ante la abundancia de arqueros, Newell's debe adoptar una resolución

Ovación
Liga Argentina de Básquet: Provincial ganó en Armstrong y vuelve a Rosario con la moral en alza
Ovación

Liga Argentina de Básquet: Provincial ganó en Armstrong y vuelve a Rosario con la moral en alza

Liga Argentina de Básquet: Provincial ganó en Armstrong y vuelve a Rosario con la moral en alza

Liga Argentina de Básquet: Provincial ganó en Armstrong y vuelve a Rosario con la moral en alza

Falleció Nicola Pietrangeli, leyenda del tenis y dueño del récord de partidos jugados en la Davis

Falleció Nicola Pietrangeli, leyenda del tenis y dueño del récord de partidos jugados en la Davis

Hockey: la selección argentina junior, con gemelos rosarinos, clasificó a los cuartos del Mundial

Hockey: la selección argentina junior, con gemelos rosarinos, clasificó a los cuartos del Mundial

Policiales
Femicidio: pedirán prisión perpetua a acusado de matar a su expareja y al hombre que estaba con ella
POLICIALES

Femicidio: pedirán prisión perpetua a acusado de matar a su expareja y al hombre que estaba con ella

Sufrió lesiones graves en Empalme Graneros: investigan si lo apuñaló su hermana

Sufrió lesiones graves en Empalme Graneros: investigan si lo apuñaló su hermana

Barrio Plata: murió una mujer baleada en la puerta de su casa

Barrio Plata: murió una mujer baleada en la puerta de su casa

Quedó ciego en un ataque sicario y ahora terminó detenido por microtráfico

Quedó ciego en un ataque sicario y ahora terminó detenido por microtráfico

La Ciudad
El arbolito de Navidad de Oroño y Pellegrini se encenderá el próximo lunes 8 de diciembre
La Ciudad

El arbolito de Navidad de Oroño y Pellegrini se encenderá el próximo lunes 8 de diciembre

Old Resian: renuncia de la presidenta, cheques sin fondos y un faltante que alarmó a los socios del club

Old Resian: renuncia de la presidenta, cheques sin fondos y un faltante que alarmó a los socios del club

Vaciaron cuentas de siete edificios de Rosario: crecen las sospechas sobre una administradora

Vaciaron cuentas de siete edificios de Rosario: crecen las sospechas sobre una administradora

Ajustan horarios de los vuelos Rosario-San Pablo para mejorar las conexiones internacionales

Ajustan horarios de los vuelos Rosario-San Pablo para mejorar las conexiones internacionales

Presupuesto y boleto: dos temas del actual Concejo para cerrar el año

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Presupuesto y boleto: dos temas del actual Concejo para cerrar el año

Secco inauguró su carport solar en Rosario para 360 vehículos
Novedades

Secco inauguró su carport solar en Rosario para 360 vehículos

Calor: se podrá consultar en apps dónde hay refugios climáticos y bebederos

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Calor: se podrá consultar en apps dónde hay refugios climáticos y bebederos

Bullrich renunció al Ministerio de Seguridad: quién la reemplazará
Política

Bullrich renunció al Ministerio de Seguridad: quién la reemplazará

Insólito: destrozaron una estatua de Lionel Messi en Mar del Plata
Ovación

Insólito: destrozaron una estatua de Lionel Messi en Mar del Plata

Graduaciones, casamientos y eventos: cuánto cuesta el outfit de un hombre
La Ciudad

Graduaciones, casamientos y eventos: cuánto cuesta el outfit de un hombre

El tiempo en Rosario: lunes con muchas nubes y 24º de temperatura máxima
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes con muchas nubes y 24º de temperatura máxima

Quini 6 récord: de cuánto es el pozo vacante más alto de su historia
Información General

Quini 6 récord: de cuánto es el pozo vacante más alto de su historia

Quedó ciego en un ataque sicario y ahora terminó detenido por microtráfico
Policiales

Quedó ciego en un ataque sicario y ahora terminó detenido por microtráfico

Hallaron un cuerpo en el río y confirmaron que es la gendarme desaparecida
La Ciudad

Hallaron un cuerpo en el río y confirmaron que es la gendarme desaparecida

Un pasajero rosarino le ganó un juicio a Aerolíneas por cobrar dos veces un vuelo
La Ciudad

Un pasajero rosarino le ganó un juicio a Aerolíneas por cobrar "dos veces" un vuelo

Alperovich se casó con Marianela Mirra y luego fue internado de urgencia
Información General

Alperovich se casó con Marianela Mirra y luego fue internado de urgencia

Un caudillo de Uruguay se negó ser colaborador de Marcelo Bielsa en la selección
Ovación

Un caudillo de Uruguay se negó ser colaborador de Marcelo Bielsa en la selección

Facundo Marín: No juego más en Central Córdoba, me despido de la mejor manera

Por Juan Iturrez
Ovación

Facundo Marín: "No juego más en Central Córdoba, me despido de la mejor manera"

Quini 6 vacante: cuatro santafesinos ganaron $19,8 millones en el Siempre Sale
Información General

Quini 6 vacante: cuatro santafesinos ganaron $19,8 millones en el Siempre Sale

Se viene el Quini 6 especial navideño con un Siempre Sale de $6.000 millones
Información General

Se viene el Quini 6 especial navideño con un Siempre Sale de $6.000 millones

El gurú rosarino del blue y un diagnóstico contundente: En diciembre el dólar baja
Economía

El gurú rosarino del blue y un diagnóstico contundente: "En diciembre el dólar baja"

Boca le ganó 1-0 a Argentinos Juniors y se metió en las semis del Torneo Clausura
Ovación

Boca le ganó 1-0 a Argentinos Juniors y se metió en las semis del Torneo Clausura

Beneficios para la salud física y mental: Aikido, con su dojo oficial en Rosario

Por Leandro Garbossa
Ovación

Beneficios para la salud física y mental: Aikido, con su dojo oficial en Rosario

Rafaela: imputan por femicidio a un vecino de una mujer asesinada
Policiales

Rafaela: imputan por femicidio a un vecino de una mujer asesinada