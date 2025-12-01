Liga Argentina de Básquet: Provincial ganó en Armstrong y vuelve a Rosario con la moral en alza

Provincial se impuso ante el Deportivo Norte de Armstrong en el estadio Jorge Ferrero por 66 a 60 y está tercero en la Liga Argentina de Básquet.

Provincial se hizo fuerte como visitante ante Deportivo Norte de Armstrong y lo derrotó 66 a a 60 en el estadio Jorge Ferrero. El equipo de Esteban Gatti ahora tiene un récord de 5-2 en la Liga Argentina de Básquet y sus próximos tres compromisos serán en el Salvador Bonilla.

Comenzó el primer cuarto de igual manera los dos equipos. Ambos se mostraron fuertes en defensa y eficaces a la hora de tomar lanzamientos. Manuel Alonso fue el principal factor en la ofensiva del elenco de Armstrong, mientras que Provincial buscó lastimar en la zona pintada. El ingreso de Boccia fue de mucha ayuda para el Rojo, pero los locales cerraron el primer cuarto 23 a 16 arriba.

En el inicio del segundo cuarto, Provincial comenzó a sentirse mejor en el ataque a diferencia de Los Tigres que no pudieron contrarrestar a los dirigidos por Gatti. El conjunto rosarino distribuyó mucho la pelota en la ofensiva y bien posicionados en defensa, incomodaron al local y fueron achicaron la diferencia y el Rojo se fue 32 a 29 al descanso largo.

Provincial dio arranque a la segunda mitad sin renunciar a lo que mostró en el segundo cuarto, la ofensiva liderada por Gerbaudo y Torres, fue lo que le permitió seguir escalando en el marcador. Norte por su lado, mostró la ideología que le dio la ventaja al comienzo del juego. Alonso y Menna fueron jugadores que mantuvieron cerca al local en el resultado y el tercer cuarto culminó 51 a 49 para el Rojo

El último cuarto con una fuerte intensidad, de mucho contacto y con un inicio que, para ambos equipos, no fue favorable a la hora de convertir. En los cinco minutos finales se jugó al gol por gol sin poder sacar una gran diferencia. Finalmente, la visita se llevó la victoria por 60 a 66.

Provincial juega ahora tres partidos en Rosario

Ahora el rojo, que está tercero detrás de Quilmes de Mar del Plata (6-0) y Gimnasia de La Plata (6-2) tendrá tres partidos en Rosario: el 5 de este mes ante Pergamino Básquet, el 7 contra La Unión de Colón y el 10 frente a Lanús.

El plantel que presentó Provincial ante Deportivo Norte estuvo integrado por Gastón Gerbaudo 4, Matías Acosta 9, Federico Gobetti 8, Abraham Barahona 13, Gonzalo Torres 18 (fi), Santiago López 6, Adrián Boccia 7 y Tomás Gómez Platia 0, DT: Esteban Gatti.