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La fiscalía de Puerto Iguazú desestimó la denuncia por el ingreso de Flávio Bolsonaro al país

Consideró que no existió delito en la jurisdicción de la ciudad misionera, luego de informes de Migraciones e Interpol

29 de octubre 2026 · 17:06hs
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El senador brasileño Flávio Bolsonaro se fue de su país hacia Ecuador y pasó por Argentina el martes 27 de octubre.

Foto: AP

El senador brasileño Flávio Bolsonaro se fue de su país hacia Ecuador y pasó por Argentina el martes 27 de octubre.

La Sede Fiscal Descentralizada de Puerto Iguazú (Misiones) dispuso la desestimación de la denuncia por el presunto ingreso irregular al país del excandidato presidencial de Brasil Flávio Bolsonaro, al considerar que no existió delito.

La decisión fue adoptada por el fiscal federal subrogante Aníbal Martínez. El caso se inició a partir de dos denuncias recibidas este miércoles, vinculadas con el supuesto ingreso ilegal de Bolsonaro a la Argentina, una posible evasión de controles migratorios y aduaneros en la zona de frontera de Puerto Iguazú y la eventual violación de medidas cautelares extranjeras.

Según la presentación fiscal, Interpol indicó que, consultadas sus bases de datos, no se registraban restricciones, requerimientos ni órdenes de captura vigentes contra Bolsonaro al momento del informe.

Los pasos de Bolsonaro

Además, la Dirección Nacional de Migraciones comunicó que Bolsonaro ingresó desde Brasil al territorio nacional el 27 de octubre de 2026, a las 22.37, por el Puente Internacional Tancredo Neves y egresó el mismo día, a las 23.52, desde el Aeropuerto Cataratas del Iguazú, en un vuelo particular hacia Ecuador.

La fiscalía sostuvo que el ciudadano brasileño “contaba con plena aptitud legal y documental para ingresar, transitar y egresar del territorio argentino” y que no se comprobaron irregularidades en el procedimiento migratorio ni en la actuación del personal de control interviniente.

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En esa línea, Martínez consideró inconducente avanzar con otras medidas solicitadas, entre ellas requerimientos de cámaras, registros aeroportuarios, bitácoras, manifiestos de pasajeros, comunicaciones de la aeronave matrícula LV-JQW y documentación vinculada a empresas privadas.

La sede fiscal entendió que las medidas iniciales resultaron suficientes para descartar la hipótesis delictiva en la jurisdicción de Puerto Iguazú, por lo que dispuso el archivo de las actuaciones por inexistencia de delito.

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No obstante, la fiscalía señaló que remitirá copia de la desestimación a la Fiscalía Federal Nº 10 de la ciudad de Buenos Aires, donde tramita una causa relacionada con denuncias de similar objeto.

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