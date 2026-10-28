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Flávio Bolsonaro borró la carta en la que se proclamaba "presidente electo" y ahora dice ser "líder"

Tras perder el balotaje frente a Lula, el dirigente publicó un documento en el que denuncia un fraude electoral sin presentar pruebas. Refugiado en Miami, agradeció a Trump y Milei por ayudarlo a salir de Brasil

28 de octubre 2026 · 18:41hs
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La fuga del excandidato a presidente de Brasil. Flávio Bolsonaro desembarca del avión en Miami

La fuga del excandidato a presidente de Brasil. Flávio Bolsonaro desembarca del avión en Miami, luego de que el gobierno de Milei confirmara que había despegado de Argentina.

El senador brasileño y excandidato presidencial Flávio Bolsonaro eliminó este miércoles de las redes sociales una carta en la que se autodenominaba "presidente electo de Brasil" y rápidamente publicó un nuevo documento en el que se autodenominaba "líder de Brasil".

En la primera carta, Bolsonaro se autoproclamaba "presidente electo legítimo de Brasil", alegando que su victoria había sido negada por un golpe de Estado electoral orquestado por el mandatario Luiz Inácio "Lula" da Silva y el Tribunal Supremo del país.

La secuencia fue de esta manera: a las 17.08 horas, Flavio Bolsonaro publicó una carta equivocando el escudo de su país en la que se proclamaba "presidente electo" de Brasil. Y a las 17.41, 33 minutos después, borró esa carta y publicó otra en la que se proclama "líder" de Brasil y cambió el escudo por el que corresponde.

Flávio Bolsonaro, que perdió las elecciones presidenciales este domingo y abandonó Brasil rumbo a Miami, donde él y su familia recibieron visas estadounidenses, agradeció a los presidentes de EEUU, Donald Trump, y de la Argentina, Javier Milei, por ayudarlo a salir de su país y por darle la bienvenida.

"Quiero decir, no solo a mis 60 millones de votantes sino al pueblo brasileño, que soy el presidente electo y que los criminales que robaron las elecciones de Brasil forman parte de una organización criminal que ha instaurado una tiranía", aseguró en el documento compartido por sus aliados en el país.

Bolsonaro no presentó pruebas del supuesto fraude electoral. Pero, observadores internacionales han determinado que la votación del domingo fue justa.

El diario brasileño Folha de S. Paulo se refirió al documento de Flávio como una "carta golpista" y describió "errores" como el nombre del país escrito con z: "Brazil".

Bolsonaro y su familia llegaron a Miami este miércoles, tras huir de Brasil después de que él se negara a acatar la orden del Tribunal Supremo brasileño de entregar sus pasaportes.

Su salida se produjo en medio de un gran secretismo tras la orden judicial, relacionada con una investigación por lavado de dinero en la que él niega haber cometido delito alguno.

Bolsonaro justificó su rechazo al resultado argumentando que un magistrado del Tribunal Supremo, nombrado por Lula, había extendido la votación dos horas este domingo debido a las acusaciones de supresión de votantes en un estado nororiental de tendencia izquierdista, presentadas por la campaña de Lula. Sin embargo, la campaña de Bolsonaro también solicitó una prórroga debido a las lluvias en estados sureños de tendencia conservadora.

Bolsonaro perdió ante Lula por más de 4,5 millones de votos. Menos de 35.000 votos, o alrededor del 0,03% del total, se emitieron en las dos horas adicionales de votación ordenadas por el Tribunal Supremo.

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