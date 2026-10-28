Denuncian penalmente a Milei por facilitar la huida de Flávio Bolsonaro

En la Cámara de Diputados también quieren que el canciller dé explicaciones en el Congreso, al tiempo que apuntan contra el gobierno por encubrimiento agravado

Un proyecto de resolución que pide interpelar al canciller Pablo Quirno por el ingreso a la Argentina y posterior salida en un avión privado del senador brasileño Flávio Bolsonaro fue presentado este miércoles en la Cámara baja. Paralelamente, ese funcionario, junto al presidente Javier Milei y su asesor Santiago Caputo, fueron denunciados por presunto encubrimiento .

Por un lado, el diputado nacional Pablo Juliano pidió explicaciones al titular del Palacio San Martín sobre el paso de Bolsonaro por Puerto Iguazú para desde allí dirigirse a Estados Unidos , pese a una presunta prohibición judicial de abandonar Brasil, y para determinar si funcionarios del gobierno de Milei facilitaron su traslado .

La iniciativa solicita que Quirno comparezca personalmente ante Diputados para explicar si las autoridades argentinas conocían la restricción que habría dispuesto el Supremo Tribunal Federal de Brasil y si existieron comunicaciones diplomáticas o pedidos de cooperación judicial relacionados con el desplazamiento de bolsonaro .

Uno de los principales interrogantes apunta a Caputo, cuya presunta presencia en Puerto Iguazú durante el traslado de Bolsonaro es mencionada en el proyecto . Juliano exige determinar si el funcionario mantuvo contactos con el senador o intervino en la organización del vuelo privado.

El pedido también busca esclarecer la eventual participación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en el traslado desde la frontera hasta el aeropuerto de Puerto Iguazú y establecer si se utilizaron vehículos, personal o recursos públicos para facilitar la salida del dirigente brasileño.

>>Leer más: Flávio Bolsonaro pasó por Argentina para tomar un vuelo privado hacia Estados Unidos

Otro punto involucra a la empresa Baires Fly SA, señalada como operadora del avión utilizado por Bolsonaro, y su vinculación con el empresario Sergio Daniel Mastropietro, mencionado en investigaciones judiciales relacionadas con presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). El legislador reclama identificar quién contrató y financió el vuelo.

PEDÍ LA INTERPELACIÓN DEL CANCILLER PABLO QUIRNO



Flávio Bolsonaro tenía prohibido salir de Brasil. Entró a la Argentina por Misiones y esa misma noche despegó desde Puerto Iguazú en un avión privado. Quirno tiene que explicarles a los argentinos si el Estado lo ayudó a… pic.twitter.com/Ng7zhdMpyK — Pablo Juliano (@PabloJulianoLP) October 28, 2026

Juliano, de extracción radical pero distanciado de la conducción partidaria, también exige explicaciones sobre las consecuencias diplomáticas del hecho y sobre la decisión del gobierno argentino de no felicitar al presidente Luiz Inácio "Lula" da Silva por su reelección, en medio de las diferencias políticas entre ambos mandatarios.

Denuncia penal

A su vez, el diputado socialista Esteban Paulón (Provincias Unidas) presentó una denuncia penal por presunto encubrimiento agravado contra Milei, Quirno y Caputo, a quienes atribuyó responsabilidad en una supuesta maniobra destinada a facilitar la fuga del hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

La presentación judicial apunta a determinar si existió una red de colaboración dentro del Estado argentino que permitió el ingreso del dirigente brasileño al país y su posterior salida hacia el exterior.

¿COMO FUGÓ BOLSONARO?



Un Presidente cómplice de un prófugo.

El avión misterioso de un empresario amigo del poder, investigado por los casos ANDIS y Espert.

Un asesor "contrato de locación" en la pista garantizando el despegue.

Migraciones mirando para otro lado.

Canciller… pic.twitter.com/QZuXRbO7Tj — EstebanPaulon (@EstebanPaulon) October 28, 2026

Paulón sostuvo que la operación contó con la participación o la omisión de distintos organismos estatales y aseguró que sin ese entramado “hubiera sido imposible” concretar la maniobra.

En la denuncia, el socialista afirma que la salida de Bolsonaro se realizó a través de un avión privado perteneciente a un empresario que, según señaló, mantiene vínculos con sectores del oficialismo y fue mencionado en investigaciones vinculadas a la Andis y al exdiputado José Luis Espert.

Asimismo, sostuvo que un asesor contratado bajo la modalidad de locación de servicios habría estado presente en la pista para garantizar la partida de la aeronave.