La Capital | Política | Diego Giuliano

En el 9 de Julio, Diego Giuliano sostuvo que "las cadenas son cada vez más duras"

El diputado nacional participó de actividades en Santa Fe y afirmó que la verdadera independencia pasa por fortalecer el trabajo y la producción

9 de julio 2026 · 16:23hs
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Foto de archivo. Diego Giuliano 

Foto de archivo. Diego Giuliano 

En el marco del Día de la Independencia, el diputado nacional Diego Giuliano decidió pasar la jornada patria en la ciudad de Santa Fe, compartiendo diferentes actividades con comerciantes, feriantes, vecinos y referentes locales, reafirmando su compromiso con una Argentina que apueste al trabajo, la producción y el desarrollo federal.

La recorrida comenzó en la tradicional feria de la Asociación de Comerciantes de Aristóbulo del Valle, donde dialogó con feriantes y comerciantes sobre la realidad económica y los desafíos que enfrenta el sector.

Durante la actividad, Giuliano sostuvo que “la verdadera independencia también se construye defendiendo el trabajo argentino, la producción local y el esfuerzo de quienes todos los días invierten, producen y generan empleo”.

En ese sentido, remarcó que “ningún país creció renunciando a producir. Una Argentina verdaderamente independiente necesita agregar valor a su riqueza, invertir en infraestructura, fortalecer sus universidades, cuidar su industria y generar oportunidades para que nuestros jóvenes puedan desarrollarse aquí”.

Más tarde, el legislador compartió un locro patrio en el sur de la ciudad junto a vecinos y vecinas, acompañado por la concejala justicialista Violeta Quiroz, en un encuentro donde se destacó el valor de la comunidad, la solidaridad y el compromiso con un proyecto de país que priorice el desarrollo nacional.

“El 9 de Julio no puede quedar reducido a una fecha del calendario"

La jornada continuará con recorridas por distintos barrios de la ciudad y una reunión con profesionales santafesinos para intercambiar propuestas y analizar los desafíos de la provincia y del país

Al finalizar la jornada, Giuliano señaló que “el 9 de Julio no puede quedar reducido a una fecha del calendario. Es también una oportunidad para preguntarnos qué país queremos construir. Hace 210 años conquistamos la independencia política; hoy el desafío es alcanzar una independencia económica, productiva y federal que nos permita decidir nuestro propio destino.”

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