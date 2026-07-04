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La tormenta eléctrica de Francia fue apenas un rayo que le alcanzó para sacar a Paraguay

Un penal cobrado vía VAR le dio la victoria por 1 a 0 al cuco galo, que hizo muy poco pero sí lo suficiente. En cuartos de final jugará ante Marruecos

4 de julio 2026 · 21:03hs
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El desahogo del grito de gol de Kylian Mbappé. El astro francés señaló de penal el único tanto.

AP

El desahogo del grito de gol de Kylian Mbappé. El astro francés señaló de penal el único tanto.

La selección de Paraguay resistió hasta donde pudo. Pero no fue suficiente para seguir avanzando en el Mundial. Francia lo dejó afuera con poco. La diferencia pasó por el penal convertido por Kylian Mbappé, máximo goleador de la Copa del Mundo junto a Lionel Messi, y en la mayor ambición del representativo de Didier Deschamps. El sueño guaraní y del entrenador Gustavo Alfaro quedó trunco.

Francia sigue su camino en busca del título, con una victoria deslucida. En cuartos de final se medirá con Marruecos, con quien se enfrentó en las semifinales del Mundial de Qatar 2022 y le ganó por 2 a 0.

Ni el más desprevenido podía sorprenderse con los roles cumplidos por uno y otro. Francia se volcó con determinación al ataque, Paraguay paró una línea de cinco (con el ex-Newell’s Gustavo Velázquez) y otra de cuatro delante de su arquero Orlando Gill. La idea fue levantar una muralla frente a los temibles delanteros galos.

Mbappé se salvó de la tarjeta roja

Por momentos hubo piernas fuertes y roce. Paraguay peleó el partido y Francia entró por momentos en la fricción. Mbappé insultó a un rival sin que el árbitro fuese advertido por el VAR. Esto causó el enojo de los paraguayos. Es que el mediocampista Miguel Almirón fue expulsado contra Turquía por taparse la boca, como establece el reglamento. Pero no se hizo lo mismo con el crack francés, cuando las imágenes captaron con claridad su insulto.

>> Leer más: Marruecos ya no es una sorpresa y vuelve a estar entre los ocho mejores del mundo

De un saque del arquero Maignan nació la jugada de mayor peligro hasta entonces a favor de Les Bleus. Mbappé se lanzó a una carrera sin oposición hacia el arco de Guill, perseguido con desesperación por Cáceres. Durante la corrida, la pelota le pegó en el brazo al francés, pero no se sancionó nada. En el último instante, Cáceres se la alcanzó a quitar.

El slalom de Doué y el penal

El ingreso de Desire Doué en el seleccionado francés cambiaría el rumbo del partido. El extremo encontró la manera de inquietar a la defensa rival. Hasta que ingresó con un slalom al área paraguaya y Diego Gómez lo tocó abajo. No fue detectado por el juez pero sí por el VAR. Penal.

Gill, determinante en la definición por penales contra Alemania por los 16avos de final, fue hacia el otro palo donde lo pateó Mbappé.

Francia ganaba 1 a 0 y el partido estaba casi definido, aunque la selección paraguaya fue por el empate. Alfaro metió al nueve de Independiente Gabriel Avalos, pero el conjunto guaraní nunca logró preocupar al fondo francés. En cambio, Gill debió exigirse en dos ocasiones a los tiros de Mbappé.

Entre la impotencia, cruces verbales y golpes, el final del partido fue con algunos futbolistas paraguayos discutiendo con franceses, especialmente con Mbappé. La estrella que no brilló, pero ejecutó con precisión el penal para el triunfo galo. Francia logró una trabajosa victoria. Se valora porque pasó a cuartos. Con respecto al juego, quedó en deuda.

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