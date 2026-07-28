Perú: Javier Milei se reunió con Keiko Fujimori en la previa de la asunción presidencial

El mandatario argentino mantuvo en la ciudad de Lima un encuentro bilateral con la jefa de Estado electa

El presidente Javier Milei mantuvo una reunión bilateral con la mandataria electa de Perú, Keiko Fujimori.

El presidente Javier Milei mantuvo este martes una reunión bilateral con la mandataria electa de Perú, Keiko Fujimori , en el marco de su visita oficial a Lima.

El jefe del Estado argentino arribó a la capital peruana encabezando una comitiva oficial integrada por el canciller Pablo Quirno y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei .

El objetivo principal de los representantes de la gestión libertaria es participar de las ceremonias programadas por la transmisión del mando supremo de Perú.

El encuentro entre ambos dirigentes formó parte de las actividades previas a los actos centrales del traspaso de poder en el país andino, en lo que representa un nuevo gesto de acercamiento diplomático en la agenda internacional del gobierno argentino.

Milei y sus vínculos bilaterales

Como expresó cuando Fujimori ganó las elecciones, Milei pretende afianzar los vínculos bilaterales con la nueva administración peruana y consolidar la agenda institucional común dentro de la región.

También el jefe del Estado busca exhibirse como uno de los mayores líderes a nivel mundial y regional de la derecha, en momentos en que la mayoría de los presidentes sudamericanos se encuentran en ese perfil ideológico.

La ceremonia de asunción de Fujimori se perfila como un punto de encuentro clave para diversos mandatarios y referentes políticos conservadores y liberales de América latina: Santiago Peña (Paraguay), Daniel Noboa (Ecuador), José Raúl Mulino (Panamá), Rodrigo Paz (Bolivia) y Yamandú Orsi (Uruguay), José Antonio Kast (Chile) y Nasry Asfura (Honduras).

Con la toma de posesión ante el Parlamento, Fujimori asume la Jefatura de Estado tras imponerse en el balotaje presidencial.

El inicio de su gestión marca un nuevo capítulo político en la historia reciente de Perú, con una gestión que buscará enfocarse en el orden institucional, la reactivación económica y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana.